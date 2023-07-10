10.07.2023
«Браво, Челябинск!»: театр имени Глинки завершил гастроли в Минске
10.07.2023
В Челябинске на пожаре в частном секторе погибли два человека
10.07.2023
Первый день новой рабочей недели в Челябинской области будет очень жарким
10.07.2023
В Каслинском районе в столкновении с грузовиком погиб водитель ВАЗа, пассажир в больнице
09.07.2023
Анонсы событий и мероприятий на 10 июля (18+)
09.07.2023
Итоги недели Челябинска и Челябинской области (с 03.07.2023 по 09.07.2023)
Виталия Безрукова взяли под стражу в зале суда
Бывший заместитель министра экологии Челябинской области приговорен к трем годам лишения свободы
03.07.2023
Суд огласит приговор экс-замминистра экологии Челябинской области 10 июля
17.01.2023
Сняты ограничения: Виталий Безруков может вернуться на «экологическую» работу
01.08.2022
Виталий Безруков: Уголовное дело в отношении меня реализуется в интересах одного из бизнесменов
21.07.2022
Виталий Безруков: Обвинение не поддерживаю, надеюсь, прокуратура разберется
Челябинская область отмечает день семьи, любви и верности
08.07.2023
В Челябинской области в течение пяти дней будет аномально жаркая погода
07.07.2023
В Челябинской области чествуют юбиляров семейной жизни
07.07.2023
Текслер: «Реабилитационный центр для участников СВО нужно запустить как можно скорее»
06.07.2023
Алексей Текслер внес предложения по совершенствованию межбюджетных отношений
06.07.2023