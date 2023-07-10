Виталия Безрукова взяли под стражу в зале суда

Бывший заместитель министра экологии Челябинской области Виталий Безруков сегодня, десятого июля, взят под стражу в зале суда.

Калининский районный суд Челябинска приговорил его к трем годам лишения свободы. Наказание Виталий Безруков будет отбывать в исправительной колонии общего режима.

Как сообщает пресс-центр прокуратуры региона, экс-заместитель министра экологии региона признан виновными по пункту «в» части третьей статьи 286 УК РФ «Превышение должностных полномочий».

Установлено, что в августе 2020 года, выходя за пределы своих должностных полномочий, Виталий Безруков продемонстрировал жителям региона посещение территории промышленного предприятия как проведенную им лично внеплановую выездную проверку в период действия режима неблагоприятных метеорологических условий, не согласованную с представителями предприятия.

«При этом он не имел полномочий для осуществления федерального государственного экологического надзора, а также фактических намерений установить факты нарушений и представить их в контрольные и надзорные органы», - отмечают в прокуратуре Челябинской области.

Как ранее сообщало агентство «Урал-пресс-информ», государственный обвинитель просил суд назначить Виталию Безрукову наказание в виде шести лет лишения свободы с отбыванием наказания в исправительной колонии общего режима, с лишением права занимать руководящие должности в органах государственной власти РФ на три года.

Напомним, 20 июля 2021 года Виталий Безруков был задержан в аэропорту Челябинска по подозрению в превышении должностных полномочий. Тогда обвинений ему предъявлено не было – после допроса замминистра отпустили домой, и уже на следующий день, 21-го июля, он вышел на работу.

Проработав в министерстве экологии региона несколько месяцев после этих событий, Виталий Безруков написал заявление об освобождении его от занимаемой должности и в начале ноября 2021 года покинул пост замминистра.

В июне 2022 года Центральный районный суд Челябинска избрал в отношении Безрукова меру пресечения в виде запрета определенных действий, рассмотрев соответствующее ходатайство следователя.

В июле 2022 года расследование уголовного дела в отношении Безрукова было завершено и направлено в прокуратуру для утверждения обвинительного заключения.