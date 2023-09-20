В Челябинске задержан сотрудник регионального управления Госстройнадзора

Сотрудники Управления ФСБ по Челябинской области задержали в Челябинске работника регионального Главного управления государственного строительного надзора. Чиновника подозревают в получении взятки, сообщил агентству «Урал-пресс-информ» осведомленный источник.

По версии силовиков, замначальника территориального отдела Госстройнадзора получил взятку от коммерсанта в 2020 году, когда осуществлял надзор за строительством одного из объектов в Челябинске.

Оба подозреваемых доставлены на допрос в следственное управление.

Решается вопрос о возбуждении уголовных дел о даче и получении взятки в крупном размере.

Напомним, Главное управление государственного строительного надзора было создано в структуре исполнительных органов власти Челябинской области в прошлом году (соответствующее постановление было подписано 25 августа 2022 года). Ему были переданы часть функций минстроя, в сентябре утверждена его структура и штатная численность. Ведомство возглавил Кирилл Мозгалев, занимавший должность замминистра строительства и инфраструктуры региона.