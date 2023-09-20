20.09.2023
В Челябинске задержан сотрудник регионального управления Госстройнадзора
20.09.2023
На обучение к кинологам ГУФСИН Челябинской области поступили шесть четвероногих новобранцев
20.09.2023
Экс-вице-мэр Магнитогорска Гаврилов пробудет в СИЗО до конца зимы 2024-го года
20.09.2023
Прокуратура установила виновных в затоплении челябинской «Славы» фекалиями
20.09.2023
Спикер магнитогорских депутатов вручил школьникам паспорта
20.09.2023
Анонсы событий и мероприятий на 21 сентября (18+)
В Челябинске задержан сотрудник регионального управления Госстройнадзора
15.09.2023
Осужденному за взятки экс-замглавы минстроя Челябинской области смягчили приговор
30.08.2023
Дело экс-главы Магнитогорска и его подельника направлено в суд
23.08.2023
Экс-советник главы Челябинска остается под стражей до 27 ноября
22.08.2023
Челябинскому налоговику Жабрееву снова не удалось покинуть стены СИЗО
В многоэтажке в Балашихе произошел взрыв газа (новость дополняется)
20.09.2023
Школьники из 18 регионов защитят свои экологические проекты в промышленном Челябинске
19.09.2023
Сегодня ученики приступили к занятиям в долгожданной школе в «Вишневой горке»
19.09.2023
Во вторник ожидаются сильные магнитные бури
18.09.2023
«Бабье лето» на Южном Урале возьмет небольшую передышку, но потом вновь вернется
18.09.2023