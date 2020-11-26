Житель Бакала расстрелял бездомную собаку за громкий лай в подъезде

Жителя Бакала (Челябинская область) будут судить за причиненные увечья собаке. Находясь в состоянии алкогольного опьянения, он расстрелял бездомную собаку за лай в подъезде. Пес сейчас находится под наблюдением ветеринаров.

В суд передано уголовное дело в отношении 40-летнего живодера из Бакала. Преступление было совершено в подъезде жилого дома по улице Кирова, где и проживает обвиняемый. Жильцы дома присматривали за собакой около двух лет, дали ей кличку «Джек», разрешали находиться в подъезде, подкармливали ее возили к ветеринару.

Находясь в состоянии алкогольного опьянения, обвиняемыйиз пневматического пистолета, снаряженного свинцовым пулями, произвел пять выстрелов в беспородную собаку, живущую в подъезде, причинив ей увечья. Причиной нападения на собаку стал ее громкий лай ночью на этаже.

Как сообщила старший помощник прокурора региона Наталья Мамаева,

Сотрудниками Благотворительного фонда помощи животным «Открытое сердце» собаке оказана ветеринарная помощь по извлечению свинцовых пуль. Сейчас жизни собаки ничего не угрожает, она находится под наблюдением у ветеринаров и одного из жильцов дома, который приютил ее у себя в квартире.

Это далеко не первый случай жестокого обращения с животными в регионе. В конце августа в Магнитогорске возбуждено уголовное дело за жестокое обращение с животным. После ссоры с супругой мужчина выкинул с балкона десятого этажа кота. От полученных травм он погиб на месте.

Ранее в Увельском районе 69-летняя местная жительница убила двухмесячного котенка на глазах ребенка.

27 июня в Челябинске на прогулке выстрелами из ружья на глазах хозяйки мужчина убил собаку породы хаски. Она мешала ему охотиться. Инцидент произошел в районе Александровского парка. Возбуждено уголовное дело.

Напомним, что согласно статье 245 уголовного кодекса Российской федерации жестокое обращение с животным наказывается штрафом в размере до 80-ти тысяч рублей или в размере заработной платы или иного дохода осужденного за период до шести месяцев, либо обязательными работами на срок до 360-ти часов, либо исправительными работами на срок до одного года, либо ограничением свободы на срок до одного года, либо арестом на срок до шести месяцев, либо лишением свободы на срок до трех лет.