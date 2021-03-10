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Житель Октябрьского района избил охранника челябинской «Кубы»

В Челябинске росгвардейцы задержали жителя региона, который избил охранника в торгово-развлекательном центре «Куба». Буйный посетитель из Октябрьского района задержан и передан сотрудникам полиции.

Инцидент произошел в Челябинске вечером восьмого марта. Наряду группы задержания войск национальной гвардии поступило сообщение о срабатывании кнопки тревожной сигнализации с охраняемого объекта по улице Цвиллинга.

«К прибывшим сотрудникам Росгвардии обратился 36-летний сотрудник охранного предприятия. Он указал на молодого человека и пояснил, что тот в ходе словесного конфликта нанёс ему телесные повреждения, ударив стеклянной бутылкой по рукам и ногам», - сообщил руководитель пресс-службы Росгвардии по Челябинской области Альберт Габбазов.

Бойцы вневедомственной охраны установили личность подозреваемого. Им оказался 22-летний житель одного из поселков Октябрьского района Челябинской области.

Задержанный был доставлен в отдел полиции для дальнейшего разбирательства и принятия процессуального решения.