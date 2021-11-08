На чемпионате России по водному поло «Динамо-Уралочка» сыграет двумя командами

В женском водном поло официально начинается новый спортивный сезон 2021/22 годов. Ватерпольный клуб Златоуста (Челябинская область) «Динамо-Уралочка» после триумфальной победы в Кубке России начинает поход за медалями в чемпионате страны.

Формула проведения не изменилась: сначала предварительный этап, на котором определятся шесть лучших команд, затем игры Суперлиги и итоговый «Финал четырех». Зато изменилось представительство «Уралочки». В этом сезоне она заявила в главный российский турнир сразу две команды: настолько много уровневых спортсменок, которым нужна игровая практика, подготовила сегодня школа Златоуста.

Первой проверкой станет стартующий девятого ноября тур чемпионата России. Одна из групп сыграет в Златоусте, на воде Центра олимпийской подготовки «Уралочка». Свой первый официальный матч между собой проведут как раз две команды «Динамо-Уралочка». Кроме них, в этой группе сыграют еще три коллектива: волгоградский «Спартак», казахстанская «Айша-Биби» и сборная Узбекистана. «Югра» из Ханты-Мансийска этот тур пропустит из-за карантина.

Торжественное открытие чемпионата России запланировано на десятое ноября.