Челябинцы жалуются на химический запах в воздухе, минэкологии нарушений не выявило

Жители Челябинской области жалуются на неприятный химический запах в воздухе. Министерство экологии заверяет, что превышений вредных веществ нет.

«4 день дышать нечем от выбросов, химия в воздухе повсюду, когда уже будут приняты меры», - пишет Лейла Прохорова в группе «А.Л.Текслер, ПОМОГИ!!!» ВКонтакте.

«Всю ночь, вплоть до 7 утра стоял резкий химический запах! Центральный район!», - отмечает Татьяна Пастухова-Попова в группе «Вредные выбросы г. Челябинск» ВКонтакте. Этот запах сохраняется до сих пор. И не заметить его просто невозможно.

«Плюс к дневным выбросам, ночью вообще химическая атака начинается», - считает Ирина Дитюк.

«А что взрывают всё утро? Со стороны Смолино, Шершней, шум идет. Гок? Апокалипсис какой-то, чтпз тарахтит целыми сутками ночами спать невозможно, гоки взрывают, на улице смог и вонь(((( Это точно город, для жителей? ИЛИ ПРОМЗОНА???», - интересуется Helen Helen.

В пресс-службе министерства экологии заверяют что в воздухе областного центра не зарегистрировано превышение содержания вредных веществ. «По данным со стационарных постов наблюдения государственной и территориальной систем наблюдения за загрязнением атмосферного воздуха, 29-30 ноября 2021 года, на территории г. Челябинска превышений максимально разовых предельно-допустимых концентраций контролируемых загрязняющих веществ - не зафиксировано», - сообщили в ведомстве.

Напомним, в Челябинске с 28 ноября установился режим неблагоприятных метеорологических условий. Он продлится до 19 часов 30 ноября.

«На территории города Челябинска и других городов, где действует режим НМУ, Министерство экологии и другие надзорные ведомства регулярно проводят рейдовые мероприятия, помимо этого в Челябинске в круглосуточном режиме работают стационарные посты и передвижная лаборатория Министерства экологии», - отмечают в министерстве.

Жители могут в режиме реального времени узнать о состоянии атмосферного воздуха на сайте Единой информационной системы мониторинга качества воздуха.