Челябинцы жалуются на химический запах в воздухе, минэкологии нарушений не выявило

Читайте uralpress.ru и уже сегодня узнавайте первыми все важные события Челябинска и области
454091 Россия Челябинская область Челябинск ул. Монакова, д.33, офис 2
Реклама
Все города
Златоуст
Магнитогорск
Миасс
Трехгорный
Челябинск
Южноуральск
Верхний Уфалей, Верхнеуфалейский район
Еманжелинск, Еманжелинский район
Карабаш
Касли, Каслинский район
Копейск
Коркино
Коркино, Коркинский район
Кыштым
Озерск
Пласт, Пластовский район
Сатка, Саткинский район
Снежинск
Троицк
Троицк, Троицкий район
Усть-Катав
Чебаркуль
Чебаркуль, Чебаркульский район

Информационное
агентство

Коронавирус
Жизнь на минималках
На житейских перекрестках
«Полет» нормальный?
Намудрили
Деревья в провода
Федерация
Политика
Экономика
Общество
Культура
Среда обитания
Спорт
Происшествия
Есть мнение
Интервью
Крупным планом

Адрес редакции:

  • г. Челябинск, ул. Монакова, д.33, офис 2

E-mail:

  • maineditor@uralpress.ru

Телефоны:

  • +7 (351) 237-29-26
  • 260-51-33
  • 237-15-35
  • +7 906-869-79-01
  • +7 919- 403 -53 -05

E-mail по вопросам рекламы:

  • rek@uralpress.ru

Телефоны по вопросам рекламы:

  • +7 (351) 237-15-35
  • +7 (906) 869-79-01

Разделы:

Отправить новость
ФедерацияПолитикаЭкономикаОбществоКультураСреда обитанияСпортПроисшествияЕсть мнениеИнтервьюКрупным планом
Читайте uralpress.ru и уже сегодня узнавайте первыми все важные события Челябинска и области
454091 Россия Челябинская область Челябинск ул. Монакова, д.33, офис 2
В Челябинской области впервые за последние два с лишним месяца сократилось число подтвержденных з
Коронавирус
Коронавирус
30.11.2021

Выходим на плато?

Впервые за два месяца сократилось число южноуральцев, заболевших ковидом за сутки
Читайте uralpress.ru и уже сегодня узнавайте первыми все важные события Челябинска и области
454091 Россия Челябинская область Челябинск ул. Монакова, д.33, офис 2
Стелу «Город трудовой доблести», установленную на аллее Славы в Челябинске по случаю присвоения е
30.11.2021

Стать челябинской стелы «Город трудовой доблести» подчеркнула подсветка
Читайте uralpress.ru и уже сегодня узнавайте первыми все важные события Челябинска и области
454091 Россия Челябинская область Челябинск ул. Монакова, д.33, офис 2
С первого января 2022 года сотрудникам скорой помощи в Челябинской области будут в 100% размере д
29.11.2021

Власти Челябинской области демонстрируют особое отношение к скорой помощи
Читайте uralpress.ru и уже сегодня узнавайте первыми все важные события Челябинска и области
454091 Россия Челябинская область Челябинск ул. Монакова, д.33, офис 2
Глава Курчатовского района Челябинска Сергей Антипов на аппаратном совещании в мэрии в понедельни
29.11.2021

В Курчатовском районе Челябинска организуют работу по отключению незаконных киосков от электроэнергии
Читайте uralpress.ru и уже сегодня узнавайте первыми все важные события Челябинска и области
454091 Россия Челябинская область Челябинск ул. Монакова, д.33, офис 2
Министерство дорожного хозяйства региона опубликовало, как будут следовать трамваи по измененным
Транспорт
Транспорт
29.11.2021

График движения трамваев из-за ремонта путей на улице Первой Пятилетки
Новости
Читайте uralpress.ru и уже сегодня узнавайте первыми все важные события Челябинска и области
454091 Россия Челябинская область Челябинск ул. Монакова, д.33, офис 2

30.11.2021

В Магнитогорске сотрудницу медучреждения поймали на выдаче липовых справок об отсутствии ковида
Читайте uralpress.ru и уже сегодня узнавайте первыми все важные события Челябинска и области
454091 Россия Челябинская область Челябинск ул. Монакова, д.33, офис 2

30.11.2021

«Ростелеком» устранил цифровое неравенство еще в одном населенном пункте Южного Урала
Читайте uralpress.ru и уже сегодня узнавайте первыми все важные события Челябинска и области
454091 Россия Челябинская область Челябинск ул. Монакова, д.33, офис 2

30.11.2021

Магнитогорский «Тыл-Фронту» вошел в число «Сокровищ России»
Читайте uralpress.ru и уже сегодня узнавайте первыми все важные события Челябинска и области
454091 Россия Челябинская область Челябинск ул. Монакова, д.33, офис 2

30.11.2021

90 единиц снегоуборочной техники готовы к работе на ЮУЖД в зимний период
Читайте uralpress.ru и уже сегодня узнавайте первыми все важные события Челябинска и области
454091 Россия Челябинская область Челябинск ул. Монакова, д.33, офис 2

30.11.2021

Райффайзенбанк запустил карту с кэшбэком 1,5% для премиальных клиентов
Читайте uralpress.ru и уже сегодня узнавайте первыми все важные события Челябинска и области
454091 Россия Челябинская область Челябинск ул. Монакова, д.33, офис 2

29.11.2021

В четырех городах Челябинской области установились НМУ
Среда обитания
30.11.2021 11:25

Челябинцы жалуются на химический запах в воздухе, минэкологии нарушений не выявило

Жители Челябинской области жалуются на неприятный химический запах в воздухе. Министерство экологии заверяет, что превышений вредных веществ нет.

«4 день дышать нечем от выбросов, химия в воздухе повсюду, когда уже будут приняты меры», - пишет Лейла Прохорова в группе «А.Л.Текслер, ПОМОГИ!!!» ВКонтакте.

«Всю ночь, вплоть до 7 утра стоял резкий химический запах! Центральный район!», - отмечает Татьяна Пастухова-Попова в группе «Вредные выбросы г. Челябинск» ВКонтакте. Этот запах сохраняется до сих пор. И не заметить его просто невозможно.

«Плюс к дневным выбросам, ночью вообще химическая атака начинается», - считает Ирина Дитюк.

«А что взрывают всё утро? Со стороны Смолино, Шершней, шум идет. Гок? Апокалипсис какой-то, чтпз тарахтит целыми сутками ночами спать невозможно, гоки взрывают, на улице смог и вонь(((( Это точно город, для жителей? ИЛИ ПРОМЗОНА???», - интересуется Helen Helen.

В пресс-службе министерства экологии заверяют что в воздухе областного центра не зарегистрировано превышение содержания вредных веществ. «По данным со стационарных постов наблюдения государственной и территориальной систем наблюдения за загрязнением атмосферного воздуха, 29-30 ноября 2021 года, на территории г. Челябинска превышений максимально разовых предельно-допустимых концентраций контролируемых загрязняющих веществ - не зафиксировано», - сообщили в ведомстве.

Напомним, в Челябинске с 28 ноября установился режим неблагоприятных метеорологических условий. Он продлится до 19 часов 30 ноября.

«На территории города Челябинска и других городов, где действует режим НМУ, Министерство экологии и другие надзорные ведомства регулярно проводят рейдовые мероприятия, помимо этого в Челябинске в круглосуточном режиме работают стационарные посты и передвижная лаборатория Министерства экологии», - отмечают в министерстве.

Жители могут в режиме реального времени узнать о состоянии атмосферного воздуха на сайте Единой информационной системы мониторинга качества воздуха.

 

Автор: Любовь Юрина
Отправляйте свежие новости
Станьте соавтором нашего канала!
Отправить новость
Читайте Урал Пресс Информ в
Читайте uralpress.ru и уже сегодня узнавайте первыми все важные события Челябинска и области
454091 Россия Челябинская область Челябинск ул. Монакова, д.33, офис 2
В Челябинской области впервые за последние два с лишним месяца сократилось число подтвержденных з
Коронавирус
Коронавирус
30.11.2021

Выходим на плато?

Впервые за два месяца сократилось число южноуральцев, заболевших ковидом за сутки
Читайте uralpress.ru и уже сегодня узнавайте первыми все важные события Челябинска и области
454091 Россия Челябинская область Челябинск ул. Монакова, д.33, офис 2
Стелу «Город трудовой доблести», установленную на аллее Славы в Челябинске по случаю присвоения е
30.11.2021

Стать челябинской стелы «Город трудовой доблести» подчеркнула подсветка
Читайте uralpress.ru и уже сегодня узнавайте первыми все важные события Челябинска и области
454091 Россия Челябинская область Челябинск ул. Монакова, д.33, офис 2
С первого января 2022 года сотрудникам скорой помощи в Челябинской области будут в 100% размере д
29.11.2021

Власти Челябинской области демонстрируют особое отношение к скорой помощи
Читайте uralpress.ru и уже сегодня узнавайте первыми все важные события Челябинска и области
454091 Россия Челябинская область Челябинск ул. Монакова, д.33, офис 2
Глава Курчатовского района Челябинска Сергей Антипов на аппаратном совещании в мэрии в понедельни
29.11.2021

В Курчатовском районе Челябинска организуют работу по отключению незаконных киосков от электроэнергии
Читайте uralpress.ru и уже сегодня узнавайте первыми все важные события Челябинска и области
454091 Россия Челябинская область Челябинск ул. Монакова, д.33, офис 2
Министерство дорожного хозяйства региона опубликовало, как будут следовать трамваи по измененным
Транспорт
Транспорт
29.11.2021

График движения трамваев из-за ремонта путей на улице Первой Пятилетки
Экология
Читайте uralpress.ru и уже сегодня узнавайте первыми все важные события Челябинска и области
454091 Россия Челябинская область Челябинск ул. Монакова, д.33, офис 2

01.11.2021

В Челябинске объявлены НМУ
Читайте uralpress.ru и уже сегодня узнавайте первыми все важные события Челябинска и области
454091 Россия Челябинская область Челябинск ул. Монакова, д.33, офис 2

15.10.2021

В Челябинске зафиксирован высокий уровень загрязнения воздуха. НМУ продолжатся по понедельник
Читайте uralpress.ru и уже сегодня узнавайте первыми все важные события Челябинска и области
454091 Россия Челябинская область Челябинск ул. Монакова, д.33, офис 2

08.10.2021

НМУ сохранятся на выходные в шести городах Челябинской области
Читайте uralpress.ru и уже сегодня узнавайте первыми все важные события Челябинска и области
454091 Россия Челябинская область Челябинск ул. Монакова, д.33, офис 2

23.09.2021

Жители Челябинска жалуются на запах гари и ухудшение самочувствия
Читайте uralpress.ru и уже сегодня узнавайте первыми все важные события Челябинска и области
454091 Россия Челябинская область Челябинск ул. Монакова, д.33, офис 2
В Челябинске 83% опрошенных жителей высказались против введения системы QR-кодов в общественном т
Общество

Большинство челябинцев против введения QR-кодов в общественном транспорте

29.11.2021
Читайте uralpress.ru и уже сегодня узнавайте первыми все важные события Челябинска и области
454091 Россия Челябинская область Челябинск ул. Монакова, д.33, офис 2
В Челябинске, на Аллее Славы, сегодня, 28-го ноября, торжественно открыли стелу в честь присвоени
Общество

В Челябинске торжественно открыли стелу «Город трудовой доблести»

28.11.2021
Читайте uralpress.ru и уже сегодня узнавайте первыми все важные события Челябинска и области
454091 Россия Челябинская область Челябинск ул. Монакова, д.33, офис 2
В воскресенье, 28 ноября, у православных начался Рождественский пост, который продлится 40 дней.
Общество

У православных начался Рождественский пост

28.11.2021
Читайте uralpress.ru и уже сегодня узнавайте первыми все важные события Челябинска и области
454091 Россия Челябинская область Челябинск ул. Монакова, д.33, офис 2
В Челябинске число безработных увеличилось за неделю на 71-го человека (с начала ноября количеств
Общество

В Челябинске выросло число безработных

26.11.2021
Читайте uralpress.ru и уже сегодня узнавайте первыми все важные события Челябинска и области
454091 Россия Челябинская область Челябинск ул. Монакова, д.33, офис 2
Профсоюзный комитет Челябинского тракторного завода от имени работников обратился к губернатору о
Экономика

Работники ЧТЗ обратились к губернатору: Завод гибнет от рук неумелых хозяев

26.11.2021
Читайте uralpress.ru и уже сегодня узнавайте первыми все важные события Челябинска и области
454091 Россия Челябинская область Челябинск ул. Монакова, д.33, офис 2
Депутаты Законодательного собрания Челябинской области в четверг, 25 ноября, одобрили проект феде
Политика

Депутаты ЗСО Челябинской области одобрили проекты ФЗ о введении QR-кодов на транспорте

25.11.2021
Информационное агентство
Новости Челябинска и Челябинской области
18+
Федерация
Политика
Экономика
Культура
Общество
Среда обитания
Спорт
Происшествия
Есть мнение
Интервью
Крупным планом

Адрес редакции:

  • г. Челябинск, ул. Монакова, д.33, офис 2

E-mail:

  • maineditor@uralpress.ru

Телефоны:

  • +7 (351) 237-29-26
  • 260-51-33
  • 237-15-35
  • +7 906-869-79-01
  • +7 919- 403 -53 -05

E-mail по вопросам рекламы:

  • rek@uralpress.ru

Телефоны по вопросам рекламы:

  • +7 (351) 237-15-35
  • +7 (906) 869-79-01

Разделы:

При использовании информационных материалов агентства обязательно наличие активной гипертекстовой ссылки, не закрытой от поисковых систем

Редакция не несет ответственности за распространение сведений, не соответствующих действительности,если такая информация содержится в комментариях читателей.

Политика обработки персональных данных

Сетевое издание информационное агентство "Урал-пресс-информ".

Эл №ФС77-52356 от 28.12.2012г., выдано Федеральной службой по надзору в сфере связи, информационных технологий и массовых коммуникаций (Роскомнадзор)

© С 1997г. региональное информационно-аналитическое независимое агентство "Урал-пресс-информ"

Главный редактор - Поволоцкая И.И.

Учредитель Иванова Г.Н.

Яндекс.Метрика

Лента новостей

30.11.2021 11:46

Впервые за два месяца сократилось число южноуральцев, заболевших ковидом за сутки

30.11.2021 11:37

В Магнитогорске сотрудницу медучреждения поймали на выдаче липовых справок об отсутствии ковида

30.11.2021 11:28

«Ростелеком» устранил цифровое неравенство еще в одном населенном пункте Южного Урала

30.11.2021 11:25

Челябинцы жалуются на химический запах в воздухе, минэкологии нарушений не выявило

30.11.2021 11:08

Стать челябинской стелы «Город трудовой доблести» подчеркнула подсветка

30.11.2021 10:37

Магнитогорский «Тыл-Фронту» вошел в число «Сокровищ России»

30.11.2021 09:38

90 единиц снегоуборочной техники готовы к работе на ЮУЖД в зимний период

30.11.2021 09:29

Райффайзенбанк запустил карту с кэшбэком 1,5% для премиальных клиентов

30.11.2021 00:04

Как оборудовать кабинет стоматолога новинками

29.11.2021 23:37

Власти Челябинской области демонстрируют особое отношение к скорой помощи

29.11.2021 21:33

В четырех городах Челябинской области установились НМУ

29.11.2021 21:22

Во вторник в Челябинской области сыро и ветрено

29.11.2021 21:06

Анонсы событий и мероприятий на 30 ноября

29.11.2021 20:25

В Челябинской области на карантине по ОРВИ – 399 классов, по ковиду - шесть

29.11.2021 20:13

СК начал проверку по факту пожара в Челябинске с двумя погибшими

29.11.2021 16:55

В Курчатовском районе Челябинска организуют работу по отключению незаконных киосков от электроэнергии

29.11.2021 15:57

Уральский спасатель стал лучшим пиротехником МЧС России

29.11.2021 15:53

Мать, избивавшую детей, оставили на свободе

29.11.2021 15:41

В Копейске трех подростков наградили медалью и почетными грамотами МЧС

29.11.2021 15:23

График движения трамваев из-за ремонта путей на улице Первой Пятилетки

29.11.2021 15:20

билайн выяснил, как изменился стиль общения россиян с появлением мессенджеров

29.11.2021 14:52

Копейск увековечит память своего знаменитого земляка Александра Градского

29.11.2021 14:41

После вмешательства прокуратуры миассца зачислили в десятый класс

29.11.2021 14:29

Мария Николенко назначена директором Райффайзенбанка в Челябинске

29.11.2021 13:48

Арестован челябинец, нанявший частного детектива для убийства сожительницы

29.11.2021 13:43

В челябинском СИЗО покончил с собой убийца младенца

29.11.2021 13:39

Международный фестиваль шедевров русской классики в Челябинске продолжит вечер романса

29.11.2021 13:32

На что нужно обратить внимание при выборе санатория и лечебно-оздоровительного курорта?

29.11.2021 13:09

Большинство челябинцев против введения QR-кодов в общественном транспорте

29.11.2021 13:02

Котова потребовала усилить контроль за уборкой снега

29.11.2021 12:59

Челябинские власти озвучили основную причину невывоза мусора с контейнерных площадок

29.11.2021 12:26

В Челябинске продолжают штрафовать людей без масок

29.11.2021 12:11

Ватерпольный клуб «Динамо-Уралочка» готовится к двум важным турнирам

29.11.2021 12:04

В Челябинске будет ограничено движение по улице Первой Пятилетки

29.11.2021 11:42

В Челябинской области наиболее активно пользуются интернетом жители 25-44 лет

29.11.2021 11:40

Детские сады, праздничная иллюминация, демонтаж НТО, уборка куч: Наталья Котова дала своим подчиненным ряд поручений

29.11.2021 11:39

За неделю ковид оборвал жизни 210 южноуральцев

29.11.2021 11:26

Российские вирусологи связали возникновение “Омикрон” с плазмой переболевших covid-19

29.11.2021 10:49

Котова поручила Куляшову незамедлительно проверить челябинские «подземелья»

29.11.2021 10:41

Денежные доходы южноуральцев растут

29.11.2021 10:40

В Челябинске назвали дату открытия главного зимнего городка

29.11.2021 10:38

На ММК стартовала XXI научно-техническая конференция молодых специалистов

29.11.2021 10:37

Челябинский подрядчик в третий раз продлевает сроки ремонта трамвайных путей на Цвиллинга

29.11.2021 09:53

Новая тропа «Таганая» стала призером конкурса «Сокровища России»

29.11.2021 09:35

В понедельник в Челябинской области снег обещают лишь в горах

28.11.2021 20:21

Обворожительная Азиза: в челябинской колонии выбрали новую Мисс Толстушку

28.11.2021 17:37

В Челябинске торжественно открыли стелу «Город трудовой доблести»

28.11.2021 14:27

Арестован магнитогорец, напавший с ножом на сотрудника ГИБДД

28.11.2021 14:13

В Челябинске на пожаре в доме на Российской погиб человек

28.11.2021 12:53

Анонсы событий и мероприятий на 29 ноября (дополняется)

28.11.2021 12:50

У православных начался Рождественский пост

28.11.2021 12:37

За сутки ковид подтвердили у 655 южноуральцев, выздоровело 1458 человек, умерло 30

28.11.2021 11:43

На 73-м году жизни скончался Александр Градский

27.11.2021 21:12

В дома коркинцев ненадолго вернулась вода

27.11.2021 20:56

Сердце – как новое: врачи ЧОКБ подарили сорокалетнему челябинцу вторую жизнь

27.11.2021 20:42

Инстинкт охотницы

27.11.2021 10:45

Добрая, терпеливая и… с чувством юмора: челябинцы назвали главные качества хорошей мамы

27.11.2021 10:33

Миасские депутаты подняли плату за содержание жилфонда в интересах жителей «бесхозных» домов

26.11.2021 19:05

В Челябинской области растет число заболевших ОРВИ и ковидом среди школьников

26.11.2021 18:35

Кражей люков и решеток на улице Конструктора Духова в Челябинске заинтересовалась прокуратура

26.11.2021 18:09

ММК: в центре внимания – социальные проекты

26.11.2021 18:02

В субботу в Челябинской области – местами снег, в воскресенье – без осадков

26.11.2021 17:51

Анонсы событий и мероприятий на выходные

26.11.2021 17:08

Победительница реалити-сериала «Солдатки» из Челябинска Ксения Козлова: «Я пришла в спецназ за волевым характером»

26.11.2021 17:07

В Миассе избран новый почетный гражданин города

26.11.2021 16:16

Операторы обеспокоены возможной блокировкой с первого декабря миллионов сим-карт

26.11.2021 15:40

В Челябинске выросло число безработных

26.11.2021 14:14

В Магнитогорске оставляют льготы на дополнительное образование детей

26.11.2021 14:12

Ко Дню матери администрация Курчатовского района подготовила большой праздничный концерт

26.11.2021 13:59

Число премиальных клиентов СберПервого превысило 100 тысяч

26.11.2021 13:50

В Кыштыме молодой строитель сорвался с семиметровой высоты

26.11.2021 13:49

Горячий мяч: имя чемпиона Бразилии по футболу зрители Wink узнают в прямом эфире

26.11.2021 13:32

Транспортная реформа: передвигаться по челябинским проспектам скоро станет легче

26.11.2021 13:19

Делом экс-замглавы Челябинска Извекова и первого замглавы Саткинского района Баранова займутся следователи Екатеринбурга

26.11.2021 12:26

Лучший работодатель: ММК завоевал «золото» рейтинга Forbes

26.11.2021 12:25

В Челябинске продлили ограничение движения на перекрестке Разина и Овчинникова

26.11.2021 12:24

Дело о горке: СК подозревает должностных лиц администрации Калининского района Челябинска в халатности

26.11.2021 12:23

В Челябинске открыли еще один бесплатный пункт ПЦР-диагностики

26.11.2021 12:22

За сутки ковид подтвердили у 649 южноуральцев, в том числе восьми школьников

26.11.2021 11:49

В Челябинской области закрыли еще три ковидные базы

26.11.2021 11:29

В Магнитогорске готовятся к принятию бюджета

26.11.2021 11:25

Сотрудники УФСБ пресекли срыв государственного оборонного заказа на Южном Урале

26.11.2021 11:23

В Челябинской области тренер, переехавший на работу в малый город или село, получит миллион

26.11.2021 10:12

Работники ЧТЗ обратились к губернатору: Завод гибнет от рук неумелых хозяев

26.11.2021 09:54

В Челябинске вынесли приговор сожителям-детоубийцам

26.11.2021 09:43

В Челябинске отключили светофоры на трех перекрестках

26.11.2021 09:30

В Челябинской области увеличили выплаты жертвам политических репрессий

25.11.2021 20:34

Главврач ЧОКБ Дмитрий Альтман отмечен Благодарностью главы Совфеда

25.11.2021 19:52

Суд оставил Ивана Белавкина под арестом

25.11.2021 19:42

В Челябинске по факту кражи канализационных решеток рядом со школой возбуждено уголовное дело

25.11.2021 19:13

В пятницу в Челябинской области морозы отступят

25.11.2021 18:34

Официальный сервисный центр Whirlpool Corporation открыл свои двери жителям Екатеринбурга

25.11.2021 18:16

Южноуральцев приглашают принять участие в конкурсе «Лучшая елочная игрушка»

25.11.2021 18:06

Анонсы событий и мероприятий на 26 ноября

25.11.2021 17:53

В Челябинской области 258 классов и три школы отправлены на карантин по ОРВИ, два – по ковиду

25.11.2021 17:42

Источник излучения на улице Труда в Челябинске ликвидирован

25.11.2021 17:31

В Челябинской области ежесуточно ковид обрывает жизни 30 человек

25.11.2021 17:10

В Магнитогорске открываются «Коридоры власти»

25.11.2021 17:10

Большой театр представит челябинскому зрителю легендарный балет «Жизель»

25.11.2021 17:04

Проект бюджета Челябинской области на 2022-2024 годы принят в первом чтении