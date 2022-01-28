Депутат просит проверить систему мониторинга качества воздуха в Челябинске

Депутат Центрального райсовета Челябинска Елена Вахтина направила обращение прокурору Челябинской области Карену Габриеляну с просьбой принять меры прокурорского реагирования по поводу работы Единой информационной системы мониторинга качества атмосферного воздуха Челябинска.

Как уже сообщало агентство «Урал-пресс-информ», жители Челябинска обратили внимание на удивительные вещи, которые происходят на сайте «Единая информационная система мониторинга качества атмосферного воздуха г. Челябинска» с показателями, фиксирующими превышение ПДК.

Депутат отмечает, что по истечение года с момента запуска в эксплуатацию системы мониторинга качества атмосферного воздуха и открытия сайта до жителей региона не доведена информация в каком режиме работает система и сайт (рабочий или тестовый).

в части исполнения контракта по созданию единой информационной системы мониторинга качества атмосферного воздуха в столице Южного Урала, а также к должностным лицам, которые занимаются мониторингом и осуществляют обслуживание оборудования. Поводом для обращения стали «пляшущие» цифры, на которые обратили внимание жители Челябинска.

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Депутат просит прокурора принять меры прокурорского реагирования по поводу исполнения контракта по созданию Единой информационной системы мониторинга качества атмосферного воздуха г. Челябинска и выполнения должностных обязанностей лицами, которые отвечают за работу и обслуживание сайта.

Напомним, с недавнего времени мониторинг можно посмотреть как по старому адресу, так и по новому. В шапке появилась надпись: «Данные со станций наблюдения Росгидромета не проконтролированы и не могут применяться для официальных целей».

По состоянию на утро пятницы, 28 января, на новом сайте показывает превышение предельно-допустимых концентраций (ПДК) вредных веществ (по озону, сероводороду и частицам 2.5 мкм) на четырех постах, на другом – все благополучно, никаких превышений нет.