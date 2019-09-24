Река Миасс в черте города

Продолжаем публикацию материала, подготовленного в ходе студенческой экспедиции ЧелГУ по исследованию реки Миасс под общим названием "Река Миасс: как изменилась водная артерия области за 35 лет". Часть 5

Живность в водоеме и вокруг него ‑ хороший признак. Если в реке или рядом кто-то обитает, кто-то, помимо человека, соприкасается с ней – значит, ее химический состав не столь фатален. Считается, что фауна – более точный индикатор чистоты, нежели мнение «царя природы», которого созданная им цивилизация научила привыкать ко всему. Поэтому горожан радует если не запах пойманной рыбы, то хотя бы ее наличие.

«Говорят, что река Миасс в черте Челябинска необитаема. Это полная глупость, – начальник управления экологического просвещения регионального Минэкологии Виталий Безруков развенчивает предубеждения скептиков. – В последние годы много стало появляться раков, рыбы… Рыбаки говорят о больших лещах, щуках. Есть судак, окунь, карась».

Мост и набережная городского центра и правда привлекают людей с удочками и тех, кто просто неравнодушен к фауне. Еще недавно любимцем публики был бобер. Он обитал в окрестностях автовокзала «Юность». По словам эколога Кристины Юрченко, для города его присутствие нетипично, и далеко не факт, что оно связано с благоприятной экологической средой.

«Скорее всего, он жил в какой-нибудь маленькой речушке, ‑ предполагает Кристина, ‑ а потом её или загнали в трубы, или она пересохла, или ещё что-то. И ему пришлось уйти в реку Миасс».

Иными словами, бобер выбирает из двух зол меньшее. Утки тоже воспринимают реальность вполне прагматично.

«Если утка прилетела в Челябинск, это значит, что среда, в которой она обитала ранее, стала для нее непригодной, ‑ продолжает Кристина Юрченко. ‑ Горожане птиц подкармливают. Утки привыкают к этому, на них еда падает, в прямом смысле слова, с небес, и им не надо искать пропитание. У них есть незамерзающий участок, куда выходят сточные воды. Поэтому они живут здесь круглый год».

Народная молва гласит, что если в речке есть раки, то вода чистая. По словам Кристины, это совсем необязательно.

«Раки – придонные животные, питаются илом, ‑ поясняет специалист. ‑ И есть вещества (например, ионы тяжелых металлов, попадающие вместе со стоками), которые тяжелее воды, поэтому постепенно осаживаются на дно, то есть, в ил. Тяжелые металлы не выводятся из организма, они в нем накапливаются. Рак, поедая ил, вбирает в организм тяжелые металлы, что вызывает токсическое отравление. Если доза отравляющего вещества невысокая, то отравление происходит постепенно, и рак не меняет места обитания. Он может жить в таком водоеме год, может и дольше. При этом у него пониженный иммунитет, низкая сопротивляемость заболеваниям и паразитам. Если раки, моллюски (улитки) исчезли, то можно сказать, что вода очень грязная. Если они есть, но 20 лет назад их было больше – значит, вода стала хуже, и они постепенно вымирают. При этом любой вид из поколения в поколение приспосабливается к новым условиям».

Кристина подчеркивает: отравляющие вещества передаются по всей пищевой цепочке: ил – моллюск – карп – человек. Соответственно, чем чаще мы едим рыбу, выловленную из воды с тяжелыми металлами, тем больше в нашем организме накапливается отравы. Последняя через кровь распределяется по всем жизненно важным органам и способна вызывать последствия вплоть до опухолей. Впрочем, объективно оценить состояние водной фауны можно лишь после многолетних лабораторных исследований.

В этом году Миасс в черте областного центра начали чистить. В реке, разливающейся по обе стороны Кировского моста, движется желтый экскаватор-амфибия. Выдирает ковшом тростник и прочую растительность, складывает на понтоны возле берега. С них ковш другой машины наполняет кузова самосвалов. На асфальт стекает смолянистая жидкость. Такого же цвета сразу после очистки вода в реке. На ее поверхности, ближе к берегу, скопился бытовой мусор – без тростниковой зелени его, кажется, особенно много. Спустя сутки мусор тоже убрали.

Тростник, также как и выловленные из реки пластик, стекло и прочий хлам, вывозится на полигон твердых бытовых отходов «Южный» в Копейске. Растительность, в отличие от мусора, произведенного человеком, перебирается на свалку «работать» ‑ используется для засыпки и рекультивации. Речная среда, как видим, способна не только самоочищаться, но и очищать. Ей в помощь работники ООО «Акватехника» очистили минувшим летом участок реки от элеватора компании «СоюзПищепром» до моста улицы Братьев Кашириных в районе цирка. На это по государственному контракту потрачено около 15 миллионов рублей.

До ноября сотрудники «Акватехники» будут поддерживать чистоту. На следующий год запланирована такая же очистка реки на участках в районе торгово-развлекательного комплекса «Родник». Виталий Безруков подчеркивает, что реку таким образом освобождают только от мусора и лишних растений. Об очистке дна от ила речь пока не идет: для этого необходим более масштабный проект. Конкурс на его разработку уже объявлен. По оценкам специалистов, реализация потребует от 300 до 500 миллионов рублей средств федерального бюджета.

По словам Виталия Безрукова, необходимо предусмотреть систему отведения ливневых стоков:

«Только в центре города существует порядка 40 выпусков ливневой канализации в реку», ‑ говорит он.