Река Миасс в границах мегаполиса

Продолжаем публикацию материала, подготовленного в ходе студенческой экспедиции ЧелГУ по исследованию реки Миасс под общим названием "Река Миасс: как изменилась водная артерия области за 35 лет". Часть 4.

Шершневское водохранилище – не единственный подпруженный участок реки Миасс в черте Челябинска. Ближе к центру – плотина. Перед ней река разливается вширь на 300 метров, превращается в стоячий водоем и утрачивает способность к самоочистке.

Но главный источник стресса для реки – промышленные и хозяйственные стоки столицы региона, которой Миасс уделил целых 36 километров своей протяженности.

Останавливаемся у моста вниз по течению от цинкового завода. Чуть дальше – городская свалка. Крутой необорудованный спуск, влажная после недавнего дождя земля. Атмосфера панк-движения 80-х. Под таким мостом органично выглядела бы группа музыкантов, громко поющих песни условного Егора Летова. Миасс здесь словно забывает о своей медлительности, обтесывает камни, как небольшой, но гордый горный поток. Вокруг сырость, но довольно чисто.

Экологи, как обычно, берут пробы воды. По итогам их анализа лаборант кафедры геоэкологии ЧелГУ Кристина Юрченко отмечает двукратный рост концентрации сульфатов. Рост в сравнении с тем участком, где Миасс еще только приближался к городской черте. Сульфаты – продукт промышленного производства. Неудивительно: этот отрезок реки практически в центре промзоны.

В окрестностях свалки превышено содержание и ионов аммония.

«Вода проходит в грунт через все толщи мусора и уже с грунтовыми водами попадает в реку Миасс, ‑ отмечает Кристина. ‑ Это говорит о наличии бытовых сбросов по протяжению реки в черте города».

Цифры экологов

Отобранные пробы в пределах челябинской городской черты близ городской свалки имеют повышенное содержание множества ионов. Наблюдается превышение предельно допустимой концентрации по иону железа в 1,7 раза и иону аммония в 1,3 раза. Высокая концентрация сульфат-иона и иона натрия.

По Свердловскому тракту движемся к выезду из областного центра. Ближе к селу Долгодеревенское Миасс освобождается из-под власти городской среды, но ему еще долго предстоит переваривать последствия общения с ней. Исследование взятых здесь экологами Челябинского госуниверситета проб показало сходство значений, иллюстрирующих состояние воды на участке в промышленной зоне города. Допустимый показатель по нитрат-иону превышен в 1,1 раза, иону железа ‑ в 1,4 раза. Содержание почти всех выявленных химических компонентов выше в сравнении с пробами, взятыми на других участках реки. Особенно выделяются концентрации сульфат-иона, хлорид-иона и иона натрия. «Это связано со сточными водами, как хозяйственно-бытовыми, так и промышленными, ‑ говорится в отчете экологов. ‑ В пределах города находятся два спуска промышленных сточных вод: першинский и каштатский, производимые через маленькие речушки, впадающие в Миасс».

В Долгодеревенском, недалеко от слияния рек Миасс и Зюзелга, сельская тишь. Пахнет навозом, коим привычно удобряется почва спускающихся к реке огородов. Невдалеке чудо инженерной мысли мотоблок. Здесь же припаркован маленький трактор.

Сквозь заросли крапивы и репейника выходим к живописному берегу. Местная фауна ‑ козы и гуси, завидев гостей, двинулась в нашу сторону, но оказалась миролюбивой. Живность благосклонно отнеслась к объективу фотоаппарата. Лишь одна козочка, заметив съемку, с угрожающим кокетством наклонила рога. Как причудливо по берегу одной реки гиганты индустрии чередуются с теплой сельской архаикой.

Именно окрестности слияния Зюзелги и Миасса явились ярким впечатлением для участников экспедиции, организованной вдоль реки 35 лет назад. Тогда коллеги были поражены тем, как случайная рыбка, попав из вод Зюзелги в пространство химического состава Миасса, перевернулась вверх брюшком, демонстрируя расставание с жизнью.

Сегодня внешний вид реки и берегов не сулит ничего убийственного. Но экологи ЧелГУ в своем отчете отмечают: «Начиная от Челябинска река экстремально загрязнена». Областной центр предсказуемо является чемпионом загрязнения вод, хотя город Миасс – тезка нашей реки-героини – тоже вносит в это дело свой вклад. «На их фоне, ‑ гласит экологическое заключение, ‑ территория реки Миасс, протекающей через Карабашский район, имеет меньше компонентов с повышенными концентрациями загрязняющих веществ за исключением иона железа и фторид-иона».

По данным экологов, даже с учетом пропитанной химией реки Сак-Элга, несущей в водную артерию последствия промпроизводства, Карабашский район сегодня менее интенсивно воздействует на реку Миасс.

Могут ли в принципе гармонично сосуществовать река и промышленность, экология и экономика, человек и природа?