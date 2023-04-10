В Челябинской области особый противопожарный режим действует уже на территории девяти районов

В Челябинской области особый противопожарный режим (ОПР) действует на территориях уже девяти муниципальных образований.

Сегодня на аппаратном совещании глава Копейска Андрей Фалейчик сообщил, что подписал распоряжение о введении на территории города особого противопожарного режима с седьмого апреля.

Как отметили в городской администрации, только за последние сутки на территории округа произошло 10 случаев горения травы на общей площади 9,9 гектара.

Руководителям предприятий и организаций, расположенных вблизи лесов, поручено расчистить от сухой травы, валежника и мусора прилегающую к лесу территорию шириной не менее 10 метров. Можно также отделить территорию предприятия от леса минерализованной противопожарной полосой шириной не менее полуметра или другими противопожарными барьерами.

Сегодня также сообщил о введении особого противопожарного режима на территории Красноармейского района глава Сергей Сергеев. «Установлено дежурство ответственных на всех территориях района для предотвращения пожаров на ландшафтах и в лесном фонде», - отметил заместитель главы района по ЖКХ и строительству Евгений Кундиус и попросил глав сообщать о возникновении очагов в самые короткие сроки.

На сегодня особый противопожарный режим действует на территории девяти муниципальных образований области: Катав-Ивановского и Нагайбакского районов (с третьего апреля), Миасского городского округа (с шестого апреля), Аргаяшского, Сосновского и Троицкого, а также Красноармейского районов и Копейского городского округа (с седьмого апреля), Кунашакского района (с восьмого апреля).

По данным главного управления лесами области, за минувшие выходные на Южном Урале ликвидировано 16 лесных пожаров на площади 83 гектара. Возгорания произошли на территории Аргаяшского, Каслинского, Красноармейского, Кунашакского, Миасского, Чебаркульского и Шершневского лесничеств.

В период действия особого режима все штрафы за нарушение правил пожарной безопасности в лесу увеличиваются вдвое. «На граждан административный штраф может достигать 50 тысяч рублей, это не считая ущерба, нанесенного лесному фонду», - сказал и. о. начальника Главного управления лесами Челябинской области Валерий Нигматуллин. Штрафы на должностных лиц - от 60 до 90 тысяч рублей, на юридических лиц - от 600 тысяч до одного миллиона рублей.

Некоторым виновникам пожаров грозит уголовная ответственность. Так, в поселке Мирный Чебаркульского района мужчина сжигал мусор на своем участке, огонь перекинулся на соседние участки и спалил два дома.

В Сосновском районе уже установлен виновник ландшафтного пожара, который представлял угрозу п. Трубный. Материалы переданы в УМВД.

В Чебаркульском районе мужчина сжигал порубочные остатки, что стало причиной лесного пожара. Работниками лесничества решается вопрос о его привлечении к ответственности и возмещении ущерба.