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Администрация Златоуста выкупает социальные объекты у ЗМЗ

Экономика
Сегодня, 14:13
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Автор: 
Евгения Александрова

Администрация Златоуста (Челябинская область) выкупает у ООО «Златоустовский металлургический завод» два социальных объекта: детский оздоровительный лагерь «Горный» и плавательный бассейн «Сталь».

Как сообщили агентству «Урал-пресс-информ» в пресс-службе администрации города, в собственность муниципалитета имущество ЗМЗ перейдет в течение месяца. На данный момент все необходимые договоренности с руководством завода достигнуты.

Инициатива мэра Златоуста Максима Пекарского о приобретении этих социально значимых объектов в собственность города нашла одобрение у местных депутатов.

Еще один объект – ДК «Металлург» - муниципалитет также планирует выкупить у ООО «ЗМЗ». В настоящее время определяется источник финансирования.

Как сообщили в пресс-службе мэрии Златоуста, в период передачи «Горного» и «Стали» муниципалитету они не прекратят свою работу. Объекты функционируют в обычном режиме. Работает и дворец культуры, дети посещают различные кружки – здесь также ничего не изменится.

«Спасибо ЗМЗ за содействие. Завод идет нам навстречу, оказывает помощь в решении всех вопросов. Несмотря на сложности, возникающие в период пандемии, когда предприятия не могут не нести убытки, наш завод не отказывался от содержания объектов. Муниципалитет решил приобрести их в собственность, понимая большое значение и детского лагеря, и плавательного бассейна, и дворца культуры для жителей Златоуста», - отметили в городской мэрии.

Фото предоставлено администрацией Златоуста

 

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Автор: 
Евгения Александрова
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