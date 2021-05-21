21.05.2021
Под Челябинском разделили по разным уровням потоки транспорта и пешеходов
21.05.2021
В нацпарке «Таганай» Центральную усадьбу обработали от клещей
21.05.2021
Южноуральцы смогут бесплатно прогуляться по музею УМВД
21.05.2021
В Челябинске появились эко-мошенники
21.05.2021
Челиндбанк провел общее собрание акционеров
21.05.2021
ВТБ проведет Форум акционеров
Челиндбанк провел общее собрание акционеров
06.05.2021
Челиндбанк приглашает отпраздновать День Победы в парке им. Ю. А. Гагарина
13.04.2021
Челиндбанк предлагает бизнесу льготные кредиты под 3% годовых
05.04.2021
Кредитная карта Челиндбанка: новые категории повышенного кэшбэка
25.03.2021
Челиндбанк вошел в рейтинг самых надежных банков России по версии Forbes
Замминистра прокомментировал перспективы платных парковок в Челябинске
20.05.2021
Сомнений нет: «Строймеханизация» закончит набережную Миасса за филармонией в срок
19.05.2021
Аномальная жара в Челябинской области решила чуть отдохнуть, но вернется
19.05.2021
Новое слово в сборе мусора: в Челябинской области планируется установить 900 фандоматов
18.05.2021
Еще в одном муниципалитете Челябинской области возник дефицит воды
18.05.2021