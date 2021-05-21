Челиндбанк провел общее собрание акционеров  

В пятницу, 14 мая, состоялось годовое общее собрание акционеров ПАО «ЧЕЛИНДБАНК» в форме заочного голосования.

Как сообщает пресс-служба банка, акционеры утвердили годовой отчет, годовую бухгалтерскую отчетность за 2020 год, новые редакции Устава и положений об органах управления банка, избрали Совет директоров. Аудитором банка утверждено АО «КПМГ».

Собранием акционеров утвержден размер дивидендов по результатам деятельности ПАО «ЧЕЛИНДБАНК» в 2020 году: по обыкновенным акциям - 13 копеек на одну акцию, по привилегированным акциям - 15 копеек на одну акцию.

По итогам 2020 года Челиндбанк занимает 84 место по капиталу, 93 место по размеру активов, 76 место по чистой прибыли в рэнкинге «Интерфакс-100. Банки России».