Челиндбанк вошел в число самых популярных банков России по оформлению ипотеки в 2021 году

Сервис подбора финансовых услуг Brobank.ru составил рейтинг самых популярных банков для оформления ипотеки. Челиндбанк занял 31-е место в ТОП-50 игроков рынка, куда вошли кредитные организации с максимальным числом ипотечных сделок, осуществленных с первого января по первое июля 2021 года.

Как сообщает пресс-служба банка, в первом полугодии 2021 года в ПАО «ЧЕЛИНДБАНК» совершено 665 сделок выдачи ипотеки. При составлении рейтинга учитывались оформленные долговые обязательства не только на покупку жилья, но и для рефинансирования ипотеки.

Как отмечает сервис Brobank.ru, сравнительный анализ проведен на основе отчетности банков, публикуемой на сайте ЦБ РФ.