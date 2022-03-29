Челябинская область продолжает помогать селянам улучшать жилищные условия

В Челябинской области социальные выплаты на приобретение или строительство жилья в сельской местности в текущем году получат 50 человек — работники агропромышленного комплекса, ветеринарной службы и социальной сферы из 11 сельских муниципальных районов.

Выдача свидетельств о предоставлении социальной выплаты на приобретение или строительство жилья на сельских территориях началась на текущей неделе в министерстве сельского хозяйства Челябинской области. Как рассказал заместитель министра сельского хозяйства региона Евгений Недбайло, в 2022 году на средства социальной выплаты будет построено или приобретено на рынке недвижимости 3535 квадратных метров жилья.

Чтобы получить право на поддержку государства в улучшении жилищных условий, нужно отработать не менее одного года в сельском хозяйстве или социальной сфере, а с первого января 2022 года к этим видам деятельности добавилось и лесное хозяйство: право на поддержку в улучшении жилищных условий получили работники лесхозов в возрасте не старше 35 лет. Об этом сообщили в пресс-службе минсельхоза региона.

Безусловно, потенциальный получатель социальной выплаты должен жить в сельской местности и быть признанным нуждающимся в улучшении жилищных условий в соответствии с Жилищным кодексом Российской Федерации. Получатель этого вида государственной поддержки обязуется проработать на селе не меньше пяти лет после предоставления ему социальной выплаты.

В 2022 году общая сумма социальных выплат на улучшение жилищных условий в сельской местности Челябинской области составит 84,6 миллиона рублей, из которых 74,3 миллиона выделено из областного бюджета, а 10,3 миллиона — из федерального. По условиям использования жилищной субсидии, получатель средств также должен направить собственные деньги на приобретение или строительство жилья: не менее 30 процентов от стоимости дома или квартиры.