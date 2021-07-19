День поля на Южном Урале: современная техника и лучшие племенные животные

В Чебаркульском районе Челябинской области, рядом с поселком Тимирязевский, 30-го июля состоится большой праздник – День поля-2021. Из-за опасности распространения новой коронавирусной инфекции традиционная сельскохозяйственная выставка в этом году пройдет с соблюдением всех мер санитарной безопасности.

Как отмечают в пресс-центре регионального минсельхоза, целью Дня поля является демонстрация достижений сельхозмашиностроения, растениеводства и животноводства, обмен практическим опытом.

Крупнейшая сельхозвыставка региона проводится при поддержке правительства и министерства сельского хозяйства Челябинской области. Генеральный партнёр летней агроэкспозиции – Группа компаний «Ростсельмаш», партнёр регистрации – ООО «Камоцци Пневматика», банк-партнер – АО «Россельхозбанк».

В день торжественного открытия выставки состоится пленарное заседание, на котором будут обсуждаться текущая ситуация в агропромышленном комплексе, технологии заготовки кормов, цифровизация сельского хозяйста, точное земледелие и другие темы.

В рамках Дня поля будут организованы экспозиции современной сельскохозяйственной техники с демонстрационным показом, выставка лучших племенных животных, выращиваемых в сельхозпредприятиях Южного Урала, показ посевов сельскохозяйственных культур на сортоиспытательных участках.

На выставке будет представлено 70 образцов техники для всех видов работ, оборудование для животноводства, интеллектуальные и роботизированные системы для отрасли АПК.

Во второй день работы сельхозвыставки, 31 июля, состоится конкурс трактористов-машинистов сельскохозяйственного производства и слёт сельской молодёжи Челябинской области.