22.06.2021
Клиенты Челиндбанка получат скидку 10% на Ozon при оплате бизнес-картой Visa
21.06.2021
В Челябинске рецидивист напал в больнице на детского врача
21.06.2021
Анонсы событий и мероприятий на 22 июня
21.06.2021
Безруков: Информация об убийстве цапли и воронов в Каштакском бору не подтвердилась
21.06.2021
В Курчатовском районе подрядчикам грозит штраф за заросшие травой газоны
21.06.2021
ВТБ застрахует карты и счета клиентов от мошенничества
Клиенты Челиндбанка получат скидку 10% на Ozon при оплате бизнес-картой Visa
16.06.2021
Челиндбанк улучшил условия обслуживания для участников ВЭД
08.06.2021
Челиндбанк предлагает многодетным семьям кредит «Господдержка»
02.06.2021
Челиндбанк присоединился к сервису Кошёлек Pay
21.05.2021
Челиндбанк провел общее собрание акционеров
Администрация Челябинска пока «замалчивает» мнение экспертов по реконструкции Комсомольского проспекта
21.06.2021
В понедельник - День летнего солнцестояния
20.06.2021
В воскресенье у православных большой праздник - День Святой Троицы
19.06.2021
В Челябинской области ковид отменяет Сабантуи
18.06.2021
В Челябинске возле пляжа на Шершнях может появиться второй пешеходный переход
17.06.2021