Клиенты Челиндбанка получат скидку 10% на Ozon при оплате бизнес-картой Visa

До 31 августа 2021 года владельцы карт Visa Business ПАО «ЧЕЛИНДБАНК» могут получить скидку 10% при оплате покупок в интернет-магазине Ozon.

Как сообщили агентству «Урал-пресс-информ» в пресс-службе Челиндбанка, чтобы воспользоваться предложением, нужно привязать бизнес-карту Visa в личном кабинете на Ozon, выбрать товары на сумму от трех тысяч до 12 тысяч рублей и оформить заказ. В способах оплаты необходимо указать бизнес-карту Visa – скидка 10% применится автоматически.

Подробные условия акции - на сайте Visa.