«Мечел-Материалы»  увеличивают производство искусственного щебня и строительных смесей
Экономика
Сегодня, 11:42

Завод «Мечел-Материалы» (входит в Группу «Мечел») в августе 2019 года произвел более 82 тысяч тонн искусственного щебня и почти 44 тысячи тонн минеральной добавки к бетонным растворам. Это почти в два раза больше, чем за аналогичный период прошлого года. Вся продукция изготовлена в процессе переработки отходов металлургического производства.

В сравнении с аналогичным периодом 2018 года искусственного щебня завод произвел на 70 процентов больше, а строительных смесей – более чем в два раза. Сырьем для изготовления этих продуктов служат отходы металлургического производства. В августе завод «Мечел-Материалы» переработало более 126 тыс. тонн доменного шлака. Это на 16 тыс. тонн больше, чем образовалось за это время в доменном цехе Челябинского металлургического комбината. В перспективе, занимаясь переработкой отходов, предприятие поможет решить проблему шлаковых отвалов в г. Челябинске.

Минеральную добавку для бетона получают путем измельчения отходов от чугунолитейного производства ЧМК в специальных мельницах помольно-смесительного комплекса до состояния тонкомолотого гранулированного шлака. Использование добавки позволяет снизить себестоимость бетона, увеличить его конечную прочность, морозостойкость и водонепроницаемость, улучшить качество поверхности.

Потребители минеральной добавки – бетонные заводы и крупные застройщики от Санкт-Петербурга до Абакана. С ее использованием возводились такие объекты, как: «Лахта-Центр» и завод «Ниссан» в Санкт-Петербурге, «Экспофорум» в Ленинградской области, «Абу Даби Плаза» в городе Нур-Султан (Астана), кинотеатры и жилые кварталы в Москве, конгресс-холл в Челябинске.

Щебень предприятие производит четырех фракций (размеров). Наиболее популярный у заказчиков размер – 20-70 мм в диаметре. Искусственный щебень не используется в строительстве зданий и асфальтовых дорог, его из-за невысокой стоимости применяют для отсыпки грунтовых дорог, а также для изготовления минеральных плит. Крупнейшим потребителем доменного щебня, произведенного заводом «Мечел-Материалы» в августе, стала компания «Сургутнефтегаз».

«Рост показателей производства и отгрузки продукции завода «Мечел-Материалы» объясняется тем, что мы выходим на новые рынки, осваиваем новые виды продукции и постоянно работаем над качеством», – объяснил технический директор компании «Мечел-Материалы» Илья Малышев.

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