На поддержку хлебопеков Челябинской области будет направлено 70 миллионов рублей

На поддержку хлебопекарных предприятий Челябинской области в этом году будет направлено 70 миллионов рублей, что будет являться дополнительным стимулом для сдерживания цен на хлеб.

По данным мониторинга министерства сельского хозяйства Челябинской области по отношению к началу года средняя цена на хлеб и булочные изделия в торговых сетях региона выросла на пять процентов, на масло сливочное – на пять с половиной, на молоко – на двадцать. Причем, за последний месяц роста цен на хлеб не наблюдалось, а на сливочное масло и молоко есть снижение цен на 13% и 2,8% соответственно.

«В правительстве Челябинской области завершается согласование порядка выплаты субсидий на производство хлеба. На поддержку хлебопекарных предприятий области в этом году будет направлено 70 миллионов рублей, что будет являться дополнительным стимулом для сдерживания цен на хлеб», - сообщили агентству «Урал-пресс-информ» в региональном минсельхозе.

Кроме того, по прогнозу федерального министерства сельского хозяйства в России в этом году урожай зерна составит больше прошлогоднего и приблизится к максимальному (планируется собрать 130 миллионов тонн), что является залогом стабильности хлебного рынка.

В Челябинской области в этом году планируется собрать 1,83 миллиона тонн зерна против 1,085 миллона тонн в 2021 году.

Также в июне в регионе начнется заготовка кормов, что позволит снизить напряжение с наличием объёмистых кормов на предприятиях по производству молока, возникших из-за засухи 2021 года. Это также будет являться залогом стабилизации ценовой ситуации.