Санкционное давление не остановит строительство метрополитена в Челябинске

Реализация крупных инвестиционных проектов в России, в том число строительство метрополитенов в ряде городов, будет продолжено, несмотря на внешнее санкционное давление. В Челябинске продолжится строительство метротрама, но потребуется некоторое время для импортозамещения некоторых составляющих в проекте.

О этом заявил в понедельник, 14 марта, заместитель председателя правительства РФ Марат Хуснуллин в эфире телеканала «Россия-24».

«По Челябинску мы продолжаем работу, я с губернатором (Алексеем) Текслером буквально позавчера на эту тему общался», - рассказал Марат Хуснуллин. По его словам, в Нижнем Новгороде уже приступили к строительству. «Какие-то будут подвижки с заменой импортных составляющих в вагонах, но базово в метростроении в основном все российское, - пояснил вице-премьер. - По Красноярску сейчас оцениваем ситуацию по метро. По Казани - метро продолжаем строить». Продолжится строительство новых станций метро в Москве и Санкт-Петербурге.

В Челябинске разработан проект завершения строительства метрополитена с интеграцией в существующую трамвайную сеть - метротрамвай. Проект будет реализовываться с привлечением инфраструктурных кредитов с льготной процентной ставкой.

Глава Челябинска Наталья Котова 28 февраля 2022 года утвердила проект планировки территории под строительство метрополитена с интеграцией в трамвайную сеть

в Советском, Центральном, Курчатовском, Калининском, Ленинском и Тракторозаводском районах города.