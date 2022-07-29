Текслер: У нас появятся все основания более динамично возвращать земли в сельхозоборот

Губернатор Челябинской области Алексей Текслер на совещании с членами правительства и главами муниципалитетов заявил о том, что в регионе появятся все основания более динамично возвращать земли в оборот. Он поручил своему заместителю Сергею Сушкову организовать данную работу в территориях.

Глава региона отметил, что завершается подготовка к внесению изменений в федеральное законодательство по вопросу сокращения срока признания сельскохозяйственных земель неиспользуемыми.

«В настоящее время завершается подготовка к внесению изменений в закон «Об обороте земель сельхозназначения», и в сентябре этого года будет рассмотрен в Государственной Думе. И у муниципалитетов появятся все основания более динамично возвращать земли в сельхозоборот. Мы тоже с вами много раз эту тему обсуждали. Для сельскохозяйственных районов — это одна из важнейших задач. Коллеги, я прошу министерство сельского хозяйства, Сергея Юрьевича Сушкова, организовать работу с учетом применения нового законодательства, чтоб максимизировать вовлечение неиспользуемых земель в оборот», - сказал губернатор.

В целях роста производства в регионе вводятся новые мощности за счет областного субсидирования программы капексов. Из бюджета области выделяется ежегодно около 213 миллионов рублей. Особую актуальность сегодня в связи с необходимостью наращивать объемы отечественной продукции приобретает вопрос возвращения в оборот земель сельхозназначения.

Напомним, ранее депутаты Заксобрания одобрили поправки в федеральный закон о сельскохозяйственных землях. Проект закона направлен на совершенствование правового регулирования принудительного изъятия земельных участков, если эти земли не используются по назначению либо используются с нарушением законодательства. Также по инициативе губернатора мы сохранили ставки по сниженному налогу для аграриев, предусмотрено и его обнуление, если работодатель сохраняет рабочие места».