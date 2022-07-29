29.07.2022
Южноуральцы победили на Всероссийских соревнованиях «Школа безопасности»
29.07.2022
Челябинская телебашня окрасится в тигровый окрас
29.07.2022
Чтобы локти потом не кусали: Текслер напомнил о вакцинации от COVID-19
29.07.2022
В Челябинске движение по улице Доватора восстановят до конца недели
29.07.2022
В Челябинской области в разгаре заготовка кормов
29.07.2022
Экстренная остановка: в районе Аргаяше движению поезда помешал козленок
Текслер: У нас появятся все основания более динамично возвращать земли в сельхозоборот
29.07.2022
В Челябинской области в разгаре заготовка кормов
27.07.2022
«День Уральского поля-2022» покажет «перезагрузку» рынка сельхозтехники
22.07.2022
Санкции нам не страшны: Челябинская область готова к импортозамещению
22.07.2022
Интересная цепочка: местная предпринимательница, китайский босс и мигранты в овощных теплицах
Челябинцы записали видеообращение к президенту России с просьбой спасти городской лес
28.07.2022
Бизнесу дали шанс: власти Челябинска приостановили демонтаж незаконных ларьков
28.07.2022
Челябинцы жалуются на абсурдную среду
27.07.2022
Текслер о своем попадании в санкционный список
26.07.2022
Народный фронт в Челябинской области собрал крупную партию гуманитарной помощи для Донбасса
26.07.2022