Троицкая ГРЭС переходит на летний режим работы

Сегодня, 27 апреля, в соответствии с постановлением главы города Троицка Троицкая ГРЭС ПАО «ОГК-2» завершает отопительный сезон в посёлке Энергетиков. Электростанция обеспечивала надёжное теплоснабжение потребителей посёлка на протяжении 215 дней. За это время ГРЭС отпустила более 60 тыс. Гкал тепла.

«В течение отопительного сезона нам удалось обеспечить стабильное качество теплоносителя, – отметил главный инженер Троицкой ГРЭС Алексей Черемухин. – Теперь главная задача – подготовка к прохождению осенне-зимнего периода 2020-2021 годов. В рамках ремонтной кампании текущего года на первой очереди, обеспечивающей теплоснабжение посёлка, будут проведены пять ремонтов: один средний и четыре текущих. Кроме того, в активную фазу вступает реализация проекта по строительству пуско-отопительной котельной, которая после ввода в эксплуатацию обеспечит теплом объекты промплощадки станции».