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«Уралкуз» увеличил продажи железнодорожных осей

В Чебаркуле (Челябинская область) з авод «Уральская кузница» (ПАО «Уралкуз», входит в Группу «Мечел») наращивает продажи штамповок железнодорожных осей для вагоностроительных и вагоноремонтных заводов.

Продажи осевого сортамента в феврале 2021 года выросли на 39% по сравнению с январем текущего года.



Продукцию для железнодорожного транспорта «Уралкуз» выпускает с 1995 года. Сегодня предприятие изготавливает серийным способом различные разновидности локомотивных и вагонных осей. Производство данной продукции сертифицировано на соответствие требованиям Технического регламента Таможенного союза и европейских стандартов TSI. «Уралкуз» занимает одно из ведущих мест на внутреннем рынке черновых осей.