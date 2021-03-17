«Уралкуз» увеличил продажи железнодорожных осей

В Чебаркуле (Челябинская область) завод «Уральская кузница» (ПАО «Уралкуз», входит в Группу «Мечел») наращивает продажи штамповок железнодорожных осей для вагоностроительных и вагоноремонтных заводов.
Продажи осевого сортамента в феврале 2021 года выросли на 39% по сравнению с январем текущего года.
Продукцию для железнодорожного транспорта «Уралкуз» выпускает с 1995 года. Сегодня предприятие изготавливает серийным способом различные разновидности локомотивных и вагонных осей. Производство данной продукции сертифицировано на соответствие требованиям Технического регламента Таможенного союза и европейских стандартов TSI. «Уралкуз» занимает одно из ведущих мест на внутреннем рынке черновых осей.