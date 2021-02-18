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В Челябинске открылась межрегиональная агропромышленная конференция

В Челябинске стартовала межрегиональная агропромышленная конференция, призванная информировать аграриев о новых тенденциях в сельском хозяйстве, новых форматах государственной поддержки, в том числе в агростраховании.

На конференции выступают эксперты в таких отраслях, как цифровизация в животноводстве и птицеводстве, подготовка высококвалифицированных специалистов для АПК, контроль и надзор в АПК.

«Это уникальная возможность для аграриев обсудить актуальные темы развития АПК в начале нового полевого сезона, который обещает быть интересным и насыщенным. Есть предложения, которые касаются экономического регулирования агрорынков, изменения законодательства о земле», - сказал заместитель губернатора Челябинской области Сергей Сушков.

В прошлом году агрокомплекс региона снова показал свою конкурентность, способность отвечать всем современным требованиям. В будущем требования будут ещё серьезнее, в частности, в области цифровизации отрасли, дальнейшего повышения качества продукции. В прошлом году, несмотря на трудности, аграрии закупили достаточно большое количество техники на сумму 2,7 миллиарда рублей, в том числе приобреталось оборудование для точного земледелия. Продолжились инвестиционные процессы в перерабатывающей промышленности, малые и средние предприятия осваивают новые ниши в производстве сельхозпродукции.

Для участников конференции — руководителей и специалистов аграрных предприятий — работает фокус-выставка, на которой представлены технологические решения для подотраслей сельского хозяйства, семена сельскохозяйственных культур, удобрения, средства защиты растений, кормовые добавки для сельхозживотных.