В Челябинской области начинается кормозаготовка

Предварительные итоги посевной кампании в Челябинской области озвучил министр сельского хозяйства региона Алексей Кобылин на селекторном совещании с районными управлениями сельского хозяйства. По состоянию на первое июня, осталось посеять 120 тысяч гектаров яровых культур, это меньше 7% от всей площади весеннего сева. Министр также отметил влияние погодных условий на выполнение плана посева.

Весенний сев 2021 года на Южном Урале проходит в условиях дефицита влаги в почве, что значительно отличает нынешний сезон от посевной кампании годичной давности, когда аграрии сеяли семена во влажную почву. В текущем году пашня практически не получила дождевой воды, из-за чего во второй половине мая земледельцы вынуждены были перенастраивать свои посевные комплексы, чтобы заделать семена в почву поглубже, где ещё была влага.

«По зерновым культурам план выполнен на 91%, по пшенице – на 95%. Больше посеяно твёрдой пшеницы – 149 тысяч гектаров, это 106% плана. С учетом погодных условий и возможностей хозяйств в этом году больше, чем планировалось, посеяно подсолнечника и льна, а всего масличными уже засеяно 280 тысяч гектаров пашни — на 10 процентов больше плана посева и на 80 с лишним тысяч гектаров больше прошлогоднего результата. Эти культуры легче переносят засуху, поэтому те хозяйства, которые вовремя сориентировались и пересмотрели структуру посевов, думаю, поступили правильно», - сообщил министр.

До конца текущей недели в Челябинской области прогнозируются дожди, поэтому хозяйства могут использовать осадки для выполнения своих планов. Из сельскохозяйственных районов четыре уже закончили посевную кампанию: это Агаповский, Аргаяшский, Верхнеуральский и Кунашакский районы, там план посева перевыполнен. Завершили сев хозяйства, расположенные в пределах Копейского и Миасского городских округов.

В картофелеводческих предприятиях заканчивается посадка картофеля, план посадки выполнен на 91%. Посев овощей открытого грунта продолжается, посеяно 60 процентов капусты, моркови, свёклы, лука.

Также Алексей Кобылин напомнил о важности соблюдения технологии земледелия с учётом нехватки влаги.

«Хозяйства, которые выполнили технологические условия — провели осеннюю вспашку, весной закрыли влагу, прикатали почву после посева, — тем самым защитили всходы, и они меньше пострадали от майской жары. Положительный результат дало протравливание семян многокомпонентными препаратами. В условиях высоких температур это позволило сдержать насекомых-вредителей на всходах. Работу по защите посевов нужно обязательно продолжить», - сказал Кобылин.

Продолжая разговор о полевых работах, первый заместитель министра Александр Завалищин отметил важность предстоящей кормозаготовки. Он напомнил, что необходимо заготовить корма на весь год с учетом численности поголовья крупного рогатого скота: в расчете на каждую корову получается не менее 30 центнеров кормовых единиц. План заготовки сена в масштабе всего региона — 134 тысячи тонн, сенажа — 296 тысяч тонн, соломы 88 тысяч тонн, силоса — 212 тысяч тонн. Аграриям еще предстоит посев культур поздних сроков сева, летний посев кормовых трав, которые будут убирать поздней осенью.