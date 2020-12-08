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Южноуральские аграрии одержали победу в войне с коронавирусом

Несмотря на пандемию коронавируса и засуху южноуральские аграрии обеспечили своей продукцией Челябинскую область. Со всеми вызовами отрасль справилась и продолжила стабильную, слаженную работу.

Итоги работы АПК Челябинской области в 2020 году сегодня, восьмого декабря, подвел министр сельского хозяйства региона Алексей Кобылин на пресс-конференции, которая состоялась в пресс-центре «Гранада- Пресс».

Алексей Кобылин отметил, что в 2020 году южноуральский агропром работал в сложных условиях, связанных с ограничениями из-за коронавируса, с жесточайшей засухой.

«Мы справились в этой «войне». Аграрии собрали порядка одно миллиона тонн зерна. Его качество высокое. 93% собранной пшеницы отнесено к продовольственным третьему и четвертому классам», - сказал Алексей Кобылин.

А вот с планами по сбору картофеля Южный Урал не справился. Собрано только 92%. По остальным направлениям в растениеводстве выполнены все индикативные и плановые показатели.

«В этом году продолжена работа по закладке фруктовых и ягодных садов. Всего с 2015 года в области заложено 169 гектаров, и в 2020 году еще 41 гектар. Государственная поддержка в этом году составила 36 миллионов рублей», - отметил Алексей Кобылин.

Регион продолжает укреплять базу семеноводства. В этом году семенной завод мощностью три тысячи тонн по производству семян зерновых и масличных культур откроется на базе фермерского хозяйства «Берёзка» в Чесменском районе. Активно работает программа лизинга техники.

В отрасли животноводства производство мяса всех видов за 10 месяцев превысило 400 тысяч тонн. В этом году отмечается положительная динамика в производстве молока в сельхозорганизациях и фермерских хозяйствах.

«За год будет произведено 197 тысяч тонн. Продуктивность вырастет на 50 килограммов и составит в среднем на корову 6150 килограммов молока. Увеличение происходит в том числе и за счёт реализации инвестпроектов», - добавил Кобылин.

В целях сохранения эпизоотического благополучия в 2020 году из областного бюджета выделено около 300 тысяч рублей на проведение мероприятий по предупреждению и ликвидации заразных и иных болезней животных.

Проведена большая работа по обустройству сибиреязвенных захоронений. Из 17 сибиреязвенных захоронений, пять в 2020 году обустроены в соответствии с требованиями законодательства. Остальные будут приведены в порядок поэтапно до конца 2021 года.

Южноуральские фермеры также продолжают получать гранты.

«В этом году фермерам оказали грантовую поддержку практически на 200 млн рублей. 105 миллионов направили на гранты начинающим фермерам, 30 миллионов семейным фермам, 60 - это гранты «Агростартап», - сказал Алексей Кобылин.

Экспортные поставки сельхозпродукции, несмотря на то, что были проблемы в связи с коронавирусом, по отношению к прошлому выросли уже на 15%.

Компани-экспортеры не приостанавливают производство, а наоборот, наращивают мощности. Так, ООО «Ресурс», в первом квартале 2021 года завершит строительство производственно-логистического комплекса, что позволит нарастить производство овсяной крупы. Доля выручки предприятия от поставок овсяных хлопьев в Китай выросла с 5% в 2019 году до 9 % в 2020 году.