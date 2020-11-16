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Челябинский городской бор: испытание демократией

Второе заседание рабочей группы, созданной на базе Законодательного Собрания Челябинской области, каким-то прорывом в решении проблем городского бора не стало. Пока больше слов, чем дела, и, безусловно, существует опасность «заболтать проблему», создавая видимость активной деятельности. Да, очень важно, что в ходе борьбы за бор была создана реальная переговорная площадка, но, по точному определению известного политолога Александра Подопригоры, инициаторы создания рабочей группы могут и не выдержать испытания демократией.

На последней пятничной встрече состав участников был широким: кроме общественников-активистов, на ней присутствовали представители Министерства экологии Челябинской области, Главного управления лесами, государственного учреждения «Особо охраняемые природные территории», природоохранной прокуратуры, городского управления экологии и природопользования, а также ученые-биологи.

Представители ведомств весь первый час читали отчеты (зачастую о прошедших годах, а не о нынешней ситуации), пытаясь избежать указания конкретных сроков и шагов по решению проблем.

Начальник Главного управления лесами Сергей Лавров рассказал, что все необходимые работы в городском бору ведутся и даже на 75% завершены работы по ликвидации последствий крупных пожаров прошлых лет. Однако существуют проблемы с финансированием. По словам Сергея Лаврова, в 2020 году на городской бор было выделено 4,5 миллиона рублей (для сравнения, по данным замминистра экологии Виталия Безрукова, только на экотропы в бору было потрачено 3,7 миллиона рублей). Соответственно, все, что может сделать Главное управление лесами, это выделить бригаду из 6 человек, которые занимаются и санитарной рубкой, и патрулированием территорий, и тушением пожаров, и высадкой саженцев.

Как заявил эксперт в сфере транспорта и логистики Яков Гуревич, создание экотроп в бору сейчас не должно являться первоочередной задачей. Финансирование должно направляться на решение уже давно имеющихся проблем бора. Движется ли в этом направлении Минэкологии? Пока, как нам кажется, ведомство чаще пишет опровержения на заявления общественников об уменьшении территории городского бора Челябинска.

«К вопросу о границах и незаконном выводе участков мы практически даже не подошли. Поэтому следующая пятница и заседание нашей рабочей группы обещают быть жаркими», - предположила депутат Центрального района Елена Вахтина.

Официальные ответы, рассылаемые минэкологии в СМИ, мягко говоря, удивляют передергиванием фактов. Цитируем:

«После 2011 года ни один участок городского бора не выводился из границ особо охраняемой природной территории. Так, за последние 20 лет только в 2010 году и начале 2011 года из состава бора были выведены участки общей площадью 49,1 гектара, — сообщили в ведомстве. — В конце 2019 года министерство экологии исправило эту „несправедливость“ включением в границы бора 60 гектаров дополнительной территории. По решению Заксобрания в границы памятника природы вошли 60 гектаров леса, ранее не обладавшего охранным статусом. Правда, месяц назад общественники оспорили это решение в апелляционном суде, что сейчас в свою очередь оспаривается в кассационной инстанции».

Также в Минэкологии подчеркнули, что «если в результате суд встанет на сторону представителей отдельных общественных организаций, то это будет первый в стране прецедент, когда экологические активисты поспособствовали уменьшению площади памятника природы».

В противовес этому мнению приведем еще одну цитату:

«Судья Второго апелляционного суда г. Санкт-Петербурга в сентябре 2020 г. однозначно определила, что с точки зрения закона постановление об утверждении границ ООПТ „Челябинский городской бор“ от декабря 2019 года невозможно было отменить лишь в какой-то его части, можно отменить только всё целиком», - пояснила Елена Вахтина.

Речь-то ведь идет о том, что общественники требовали запретить к выводу из особо охраняемой природной территории 4,2 га леса под строительство детского корпуса на территории областной больницы, уменьшив под эту стройку территорию бора. В то же время Минэкологии предлагало взамен этого участка присоединить к бору заболоченную пойму реки Миасс и пустые, безлесные участки урочища Монахи (такую оценку этой присоединяемой территории дали эксперты-экологи). В своих ответах Минэкологии вывод территории оставило за кадром, сделав упор на том, что общественники якобы протестуют против присоединения новой территории.

«Но закон четко говорит: выводить нельзя, только присоединять. Сделайте отдельное постановление о присоединении! И будет всем счастье!» - добавила Елена Анатольевна.

В свою очередь Министерство экологии Челябинской области заявило, что решение Второго апелляционного суда будет обжаловано. Документы направлены в Седьмой Кассационный суд (Челябинск).

Общественники попросили депутатов ЗСО, вошедших в рабочую группу, отозвать кассацию.

Однако председатель комитета по экологии и природопользованию Михаил Махов ушел в сторону:

«Пусть нас рассудит суд. То есть вы считаете, что это несправедливо, ну пусть, соответственно, раз осталось пару дней, суд поставит точку в этом вопросе (рассмотрение кассации назначено на 18 ноября – ред). Мы просто все должны спокойно к этому отнестись. Главная задача – это все-таки бор, сохранение его и возможность его нормальной эксплуатации следующими поколениями», - заявил Михаил Махов.

Можно ли в таком случае говорить о конструктивном диалоге? Министерство экологии пишет опровержения на заявления челябинских общественников, подает кассацию на решение суда, защищающее бор. Депутаты ЗСО на словах обещают предоставить обоснования, на основе которых были выведены участки из ООПТ, но не указывают соответствующие документы, где эти обоснования указаны, на отзыв кассации они тоже не идут.

Но все-таки, как говорится, надежда умирает последней. Челябинцы все-таки надеются, что какие-то решения по сохранению бора еще будут приняты. Общественники, в числе которых есть эксперты, экологи, юристы, не собираются сдаваться и ослаблять свои позиции, а будут продолжать требовать от соответствующих ведомств защитить бор и способствовать его развитию.