Объявлены новые меры по борьбе с пандемией в России

В России будет выделено около 300 млрд рублей на реализацию первоочередных мер для поддержки отраслей экономики и граждан. Сегодня утром, 16 марта, правительство обнародовало новые меры по борьбе с коронавирусной инфекцией в стране, сообщает Коммерсант.

В перечне действий значатся: выстраивание системы оповещения россиян о ситуации с распространением опасного вируса, запуск “горячей линии”, обеспечения порядка оплаты больничных листов для граждан на карантине, разрешение онлайн-продажи лекарств.

Запланировано создание фонда для оплаты работы врачей, работающих с коронавирусом. Кроме того, будет проводится мониторинг важнейших экономических и социальных показателей, туристические компании и авиаперевозчики получат отсрочку по налогам, будет расширена программа льготного кредитования МСП.

Более того, будет упрощена процедура доставки товаров. На один месяц транспорта торговых сетей будут сняты ограничения в городской черте, а на таможне появится “зеленый коридор” для товаров первой необходимости.

Отмечается, что граница России и Белоруссии будет закрыта. Число заразившихся вирусом в стране превысило 65 человек в 14 регионах.