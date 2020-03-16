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Объявлены новые меры по борьбе с пандемией в России

Федерация
Сегодня, 12:35

В России будет выделено около 300 млрд рублей на реализацию первоочередных мер для поддержки отраслей экономики и граждан. Сегодня утром, 16 марта, правительство обнародовало новые меры по борьбе с коронавирусной инфекцией в стране, сообщает Коммерсант.

 

В перечне действий значатся: выстраивание системы оповещения россиян о ситуации с распространением опасного вируса, запуск “горячей линии”, обеспечения порядка оплаты больничных листов для граждан на карантине, разрешение онлайн-продажи лекарств.

Запланировано создание фонда для оплаты работы врачей, работающих с коронавирусом. Кроме того, будет проводится мониторинг важнейших экономических и социальных показателей, туристические компании и авиаперевозчики получат отсрочку по налогам, будет расширена программа льготного кредитования МСП.

Более того, будет упрощена процедура доставки товаров. На один месяц  транспорта торговых сетей будут сняты ограничения в городской черте, а на таможне появится “зеленый коридор” для товаров первой необходимости.

Отмечается, что граница России и Белоруссии будет закрыта. Число заразившихся вирусом в стране превысило 65 человек в 14 регионах.

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