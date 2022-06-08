Размеры пособий по беременности и родам для студенток

Будущие мамы, которые очно учатся в профессиональных учебных заведениях, смогут получать пособие по беременности и родам.

Как сообщает телеграм-канал Минтруда, пособие по беременности и родам могут получить будущие мамы, которые учатся очно в профессиональных образовательных организациях, вузах, в организациях дополнительного профессионального образования и в научных организациях.

«Получать пособие можно независимо от того, на какой основе учится будущая мама: платной или бесплатной», - уточнили в ведомстве.

Пособие по беременности и родам устанавливается в размере стипендии – за полный месяц декрета. Пособие будет рассчитано пропорционально сроку больничного по беременности и родам. Например, при родах без осложнений он длится 140 дней.

Если будущая мама не получала стипендию во время обучения, то ей начислят декретные по базовым показателям стипендий.

Оформить пособие по беременности и родам можно в учебном заведении. Необходимо написать заявление и предоставить справку из медицинской организации.

Кроме пособия по беременности и родам, женщине выплачивают деньги за постановку на учет в медицинской организации на раннем сроке, единоразовую выплату при рождении ребенка и пособие по уходу за ребенком до 1,5 года.

Женщины, вставшие на учет в медицинской организации в ранние сроки беременности (до 12 недель) и находящиеся в трудной финансовой ситуации, могут получать ежемесячную выплату. Заявление на выплату можно подать уже после наступления шести недель беременности.

Напомним, с первого июня 2022 года проиндексированы декретные в связи с увеличением минимального размера оплаты труда (МРОТ).