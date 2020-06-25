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Россиянам, потерявшим работу из-за коронавируса, продлят меры поддержки

Федерация
Сегодня, 09:28
Автор: 
Олеся Денисова

Жителям России, потерявшим работу из-за пандемии коронавирусной инфекции, продлят срок оказания дополнительных мер поддержки.

Об этом сообщил президент Владимир Путин в своем обращении к россиянам.

«Все решения по поддержке рынка труда, по увеличенному пособию по безработице, по выплатам детям в семьях, где родители временно остались без работы, продолжат действовать и в июле, и в августе», - заявил президент.

Так семьи, где без работы остались один или оба родителя, продолжат получать до конца лета по три тысячи рублей на каждого несовершеннолетнего ребенка и увеличенное пособие по безработице.

Кроме того, всем обратившимся в службу занятости после первого марта 2020 года в апреле, мае и июне выплачивали пособие по безработице в максимальном размере (12 тысяч 130 рублей). В Челябинской области максимальный размер пособия с учетом уральского коэффициента составит 13 тысяч 950 рублей. Кроме того, в регионе губернатор Алексей Текслер установил региональную доплату к пособию по безработице. Общий размер выплат с учетом всех надбавок должен составить 15 тысяч рублей. Ранее агентство разъясняло, кто может претендовать на получение доплат.

В мае Алексей Текслер на совещании у президента Владимира Путина озвучил ряд предложений по стабилизации ситуации на рынке труда. Глава государства их поддержал и дал поручения по их реализации.

Алексей Текслер предложил распространить выплату в размере трех тысяч рублей на ребенка на тех граждан, кто остался без работы до 1 марта 2020 года, а также на индивидуальных предпринимателей, потерявших свой статус (до настоящего момента на нее имели право только те, кто стал безработным после первого марта).

Для индивидуальных предпринимателей, прекративших в соответствии с законодательством РФ свою деятельность после 1 марта 2020 года и зарегистрированных в органах службы занятости в качестве безработных, установят на три месяца максимальный размер пособия по безработице. Эта мера будет действовать до 1 октября 2020 года. Ранее предприниматели, оставшиеся без работы, имели права лишь на минимальное пособие.

С 1 мая 2020 года на три месяца увеличен минимальный размер пособия по безработице. То есть в мае, июне и июле минимальное пособие по безработице будет составлять 4 тысячи 500 рублей, затем вновь минимальная выплата безработным станет 1,5 тысячи. Минимальное пособие назначают тем, кто за последний год, предшествующий постановке на учет, работал меньше 26 недель; кто был уволен за нарушение трудовой дисциплины или не предоставил справку о среднем заработке за последние три месяца по последнему месту работы.

Кроме того, будет продлена (либо возобновлена) выплата уже назначенных пособий безработным на три месяца (мера будет действовать до 1 октября 2020 года). До пандемии максимальный срок получения пособия - в течение полугода (первые 3 месяца — 75% от среднего заработка, следующие 3 месяца - 60%, но не больше установленного максимума). Тем, кто получает минимальное пособие, выплаты положены лишь три месяца. В период пандемии срок выплат для всех категорий безработных увеличивается еще на три месяца (но не позднее первого октября).

 

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Автор: 
Олеся Денисова
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Теги
Владимир Путин
безработица
пособие по безработице
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