В ходе спецоперации на Украине погибли два военнослужащих из Копейска и Брединского района

В ходе специальной военной операции на территории Украины при выполнении боевой задачи героически погибли еще два военнослужащих из Челябинской области.

Как сообщает пресс-служба губернатора, при исполнении воинского долга в ходе спецоперации на Украине погибли ефрейтор Нурлан Кубжасаров и ефрейтор Максим Занин.

Нурлан Кубжасаров проживал в Брединском районе, Максим Занин – в Копейске.

«Нурлан Кубжасаров - показал настоящий пример мужества, стойкости и верности своей Родине, отдав жизнь на поле боя во имя мира и безопасности нашего народа», - отмечают в правительстве региона.

«Максим Занин, проявив истинное мужество и героизм, пал смертью храбрых, защищая свою Родину, мир и безопасность нашего народа», - рассказали в кабмине.

Жители Южного Урала скорбят вместе с родными и близкими отважного воина. Память о героическом земляке будет вечно жить в наших сердцах.

Жители Челябинской области разделяют тяжесть невосполнимой утраты вместе с родными и близкими отважных воинов. Память о Нурлане Кубжасарове и Максиме Занине . Память об их доблестном подвиге навсегда останется в сердцах южноуральцев.

Губернатор и Правительство Челябинской области, агентство «Урал-пресс-информ» выражают глубокие соболезнования родным и близким Нурлана Кубжасарова, и Максима Занина.

Правительство Челябинской области окажет семьям погибших всю необходимую помощь.

В спецоперации на Украине также погибли 24-летний младший сержант Данил Василенко и 26-летний старший лейтенант Валерий Осколков из Магнитогорска, 27-летний старший лейтенант авиации Александр Подшивалов из Катав-Ивановска, уроженец Златоуста, который проживал в поселке Роза Коркинского муниципального района младший сержант Максим Кравченко, офицеры Константин Глушков (1985-го года рождения) и Ростислав Еременко.