В России зарегистрированы наиболее заразные штаммы ковида и нарастает активность гриппа

В России зарегистрированы штаммы коронавирусной инфекции - BQ. 1 и BQ. 1.1 («Цербер»), которые передаются от человека к человеку быстрее, чем другие варианты ковида. Нарастает активность и вирусов гриппа в том числе "свиного".

«В России уже зарегистрированы случаи COVID-19, вызванные новыми вариантами вируса BQ. 1 и BQ. 1.1 («Цербер»), - сообщает пресс-служба Роспотребнадзора. - Они отличаются повышенной трансмиссивностью, то есть еще быстрее, чем другие варианты коронавируса, передаются от человека к человеку». В России доля внебольничных пневмоний среди больных ковидом за месяц увеличилась с 1,9% до 2,9%.

Как рассказал ранее главный внештатный специалист пульмонолог минздрава Челябинской области Владимир Антонов, «Цербер», в отличие от предыдущих мутаций, обитает в верхних дыхательных путях, не забираясь в лёгкие. Из-за этого он с одной стороны намного более заразный, а с другой - гораздо менее смертоносный.

«Опасаться и предупреждать его заражение всё равно необходимо с тем же подходом, что и с предыдущим штаммом. Имеет значение риск отдалённых осложнений со стороны всех органов и систем», - пояснял Антонов.

В Роспотребнадзоре отмечают, что в настоящее время в России также нарастает активность вирусов гриппа «свиного гриппа» A(H1N1) (он показал значительный пандемический потенциал в 2009 году), а также A(H3N2) и B. Штамм «свиного гриппа» по-прежнему представляет значительную угрозу для здоровья людей, а выявленные в этом году варианты штаммов A(H3N2) и B отличаются от тех, что циркулировали в предыдущем эпидсезоне.

В ведомстве отмечают, что на начальном этапе течения заболеваний грипп легко спутать с COVID-19. Их симптомы схожи – повышенная температура, кашель, боль в суставах, головная боль, упадок сил. Но методики лечения этих инфекций значительно отличаются, предупреждают специалисты и советуют не заниматься самолечением, а своевременно обращаться к врачу. Он поставит правильный диагноз и назначит необходимый курс лечения.

Как уже отмечало агентство, в Челябинской области, растет заболеваемость острыми респираторными вирусными инфекциями (ОРВИ) и коронавирусной инфекцией.

В Роспотребнадзоре отмечают, что избежать тяжелых осложнений, в том числе пневмонии поможет своевременная вакцинация от гриппа и ковида.