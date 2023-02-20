Во вторник Владимир Путин обратится с Посланием к Федеральному собранию

Во вторник, 21 февраля 2023 года, президент России Владимир Путин обратится с традиционным ежегодным посланием к Федеральному Собранию. Это будет 28-е по счету обращение главы государства к представителям Палат ФС РФ и первое с начала специальной военной операции.

Мероприятие состоится в Гостином дворе Москвы, где уже идет активная подготовка. В этом году на оглашении будут присутствовать не только парламентарии и сенаторы, но и участники СВО. А вот иностранных журналистов не будет – они не были приглашены, рассказал пресс-секретарь президента России Дмитрий Песков.

Традиционно темы и содержание послания не разглашаются заранее. Документ, в котором излагаются цели и задачи страны, становится руководством к действию для правительства и парламента, региональных органов власти.

Предполагается, что в 2023 году существенная часть обращения главы государства будет посвящена темам, связанным со спецоперацией. Традиционно глава государства не обойдет вниманием темы экономики и социальной сферы.

Начало практике обращения главы государства к депутатам Государственной думы и членам Совета Федерации в новейшей истории России было положено более четверти века назад.

В 2023 году Послание главы государства будет 28-м по счету - впервые президент выступил перед представителями палат российского парламента в 1994 году.

Владимир Путин оглашал послания 17 раз (с 2000 по 2007 и с 2012 по 2021), в 2023 году будет 18-й. С первым обращением к Федеральному собранию Владимир Путин выступил восьмого июля 2000 года. С 2001 по 2007 годы мероприятие проводилось в апреле или мае. В 2008 году – в ноябре, с 2009 по 2016 годы – в декабре. В 2018 году – первого марта, в 2019 году - 20 февраля, в 2020 году – 15 января.

В 2020 году глава государства предложил целый ряд фундаментальных изменений в Конституцию РФ, а также новые принципы формирования федерального правительства. Через несколько часов все члены кабмина во главе с председателем Дмитрием Медведевым ушли в отставку. Правительство возглавил Михаил Мишустин, до этого руководивший ФНС. Кроме того, Владимир Путин в Послании озвучил ряд прорывных предложений, которые должны помочь преодолеть демографический кризис.

В 2021 году глава государства обратился с традиционным ежегодным посланием к Федеральному Собранию 21 апреля.

В 2022 календарном году (как и в 2017 году) президент не выступал с обращением к Федеральному Собранию и пояснял почему так произошло.