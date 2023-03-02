Пермский театр «У МОСТА» снова в Челябинске

На фестивале «Человек театра», который проходит в Челябинске уже в десятый раз, пермяки покажут спектакль «Женитьба. Фантасмагория» Николая Васильевича Гоголя.

Пермский театр «У моста » уже побывал в Челябинске 14 раз, участвовал в Челябинских фестивалях: «Театральные опыты», «Камерата» и «ЧЕЛОВЕК ТЕАТРА». Этот приезд для театра юбилейный, 15-ый.

Челябинцам хорошо известен основатель и художественный руководитель театра - Сергей Федотов. Заслуженный деятель искусств РФ, Лауреат Национальной премии «Золотая Маска», Лауреат премии Правительства РФ Сергей Федотов поставил в Челябинском Камерном театре три спектакля: «Игроки», «Красавицу из Линэна» и «Мандат». «Игроки» идут на сцене театра уже больше 20 лет.

В этом году театр «У Моста» привезёт фантастическую комедию «Женитьба. Фантасмагория» Николая Гоголя.

Как рассказали в пресс-службе театра, Федотов поставил «Женитьбу» своим оригинальным мистический способом. Спектакль таинственный и одновременно гомерически смешной. Вместо бытовой комедии на сцене возникает фантасмагория с чудесами, невероятной логикой и неожиданными поступками. Кочкарёв – чёрт, который крутит на сцене «бесовские штучки». Призрачные видения на сцене пугают и завораживают: то со скрипом открывается дверь шкафа, куда бесшумно проваливается Степан, то в окне появляется мертвенно-синее лицо, может быть, даже самого дьявола… Гоголевский мистицизм соединяется со щемящей гоголевской же темой одиночества и беззащитности человека перед миром, перед жизнью, перед вечными её искусами и противоречиями.

Спектакль состоится четвертого марта в 14:00 и 18:00 на сцене Камерного театра, ул. Цвиллинга, 15.

ДЛЯ СПРАВКИ

Театр «У Моста» – трижды Номинант и Лауреат Национальной премии «ЗОЛОТАЯ МАСКА», Лауреат премии «Звезда Театрала» в номинации «Лучший региональный театр России», обладатель 45 ГРАН-ПРИ зарубежных фестивалей, Чемпион Индийской театральной Олимпиады, участник 215 международных фестивалей. По рейтингу журнала FORBES театр «У Моста» входит в десятку лучших театров России. По версии портала Yell.ru театр «У Моста» занимает четвёртое место в рейтинге лучших российских театров. Театр гастролировал в Индии, Египте, Австрии, Германии, Польше, Чехии, Болгарии, Сербии, Косово, Боснии и Герцеговине, Македонии, Черногории, Латвии, Литве, Эстонии, Украине, Белоруссии, Венгрии, Словакии, Словении, Румынии, Грузии, Турции, Ирландии, Израиле, Казахстане, Армении, на Кипре и во многих городах России.