Андрей Ксензов: Прежде чем что-то менять на Комсомольском проспекте, нужно разработать проект

Возможность корректировки существующей организации дорожного движения на отремонтированном участке Комсомольского проспекта в Челябинске будет рассмотрена только после разработки соответствующего проекта.

Об этом агентству «Урал-пресс-информ» сообщил заместитель главы города по дорожному хозяйству и транспорту Андрей Ксензов.

По его словам, контракт на разработку проекта организации дорожного движения и паспортизацию Комсомольского проспекта на участке от улицы Чичерина до Каслинской комитетом дорожного хозяйства Челябинска уже заключен - с ООО «Дорожный консалтинг».

Перед разработчиками поставлены следующие задачи: повышение уровня текущего содержания Комсомольского проспекта на основе использования объективной информации о его фактических транспортно-эксплуатационных показателях; оптимизация условий движения транспортных и пешеходных потоков с целью повышения эффективности использования пропускной и провозной способности объекта; повышение безопасности дорожного движения; снижение предпосылок возникновения на Комсомольском проспекте дорожно-транспортных происшествий.

Какое время дано «Дорожному консалтингу» на разработку проекта, Андрей Ксензов не сообщил – так же, как и сроках его реализации.

Чиновник рассказал также, что в 2022-м году в рамках федерального проекта «Жилье и городская среда» за счет средств федерального бюджета планируется осуществить строительство Комсомольского проспекта на участке от улицы Татищева от улицы Академика Макеева (район ЖК «Ньютон»).

«Взамен снесенных крупномерных деревьев будет выполнена компенсационная высадка на территории Челябинска в соотношении один к одному», - отметил Андрей Ксензов (а каком количестве растений, попадающих под вырубку, идет речь, замглавы города не уточнил).

Напомним, в ходе объезда крупных дорожных объектов Челябинска, состоявшегося в конце прошлой недели, глава региона Алексей Текслер заявил, что велодорожки на Комсомольском проспекте (на участке, отремонтированном в прошлом году) в 2022-м году перенесут на тротуары – благодаря этому проезжая часть будет увеличена.

Напомним, в 2021-м году на Комсомольском проспекте осуществлялся полномасштабный дорожный ремонт в рамках национального проекта «Безопасные и качественные автомобильные дороги» (работы велись на участке от улицы Чайковского до Чичерина). Кроме того, здесь прокладывали теплотрассу.

Челябинским автомобилистам преображенный Комсомольский проспект пришелся не по душе – летом прошлого года на городские власти обрушился шквал критики. После проведенного ремонта магистрали на вопросы агентства «Урал-пресс-информ», сформулированные на основании жалоб населения, ответил председатель комитета дорожного хозяйства Челябинска Ринат Кучитаров.

В начале октября прошлого года власти Челябинска сообщили, что с целью уменьшения числа конфликтных точек при выезде на Комсомольский проспект здесь была изменена схема движения.

В 20-х числах ноября 2021-го, на аппаратном совещании в мэрии, глава города Наталья Котова поручила своему тогдашнему заместителю по дорожному хозяйству и транспорту Максиму Куляшову избавить обновленный Комсомольский проспект от пробок в зимний период – данное поручение Куляшов не выполнил, так как в середине декабря уволился с данной должности по собственному желанию.

Напомним, 30-го ноября 2021-го года ГИБДД раскритиковала власти Челябинска за организацию дорожного движения на Комсомольском проспекте. В Госавтоинспекции заявили, что изменения в организации дорожного движения на отремонтированной магистрали властями согласованы не были. Тем временем администрация Челябинска с критикой ГИБДД не согласилась, подкрепив свою позицию рядом аргументов.

В середине декабря прошлого года в миндортрансе Челябинской области заявили, что допущенные при ремонте Комсомольского проспекта ошибки будут исправлены в 2022-м году.