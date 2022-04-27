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Челябинск
Алексей Текслер
ГИБДД
Общество
27.04.2022 13:05

Андрей Ксензов: Прежде чем что-то менять на Комсомольском проспекте, нужно разработать проект

Возможность корректировки существующей организации дорожного движения на отремонтированном участке Комсомольского проспекта в Челябинске будет рассмотрена только после разработки соответствующего проекта.

Об этом агентству «Урал-пресс-информ» сообщил заместитель главы города по дорожному хозяйству и транспорту Андрей Ксензов.

По его словам, контракт на разработку проекта организации дорожного движения и паспортизацию Комсомольского проспекта на участке от улицы Чичерина до Каслинской комитетом дорожного хозяйства Челябинска уже заключен - с ООО «Дорожный консалтинг».

Перед разработчиками поставлены следующие задачи: повышение уровня текущего содержания Комсомольского проспекта на основе использования объективной информации о его фактических транспортно-эксплуатационных показателях; оптимизация условий движения транспортных и пешеходных потоков с целью повышения эффективности использования пропускной и провозной способности объекта; повышение безопасности дорожного движения; снижение предпосылок возникновения на Комсомольском проспекте дорожно-транспортных происшествий.

Какое время дано «Дорожному консалтингу» на разработку проекта, Андрей Ксензов не сообщил – так же, как и сроках его реализации.

Чиновник рассказал также, что в 2022-м году в рамках федерального проекта «Жилье и городская среда» за счет средств федерального бюджета планируется осуществить строительство Комсомольского проспекта на участке от улицы Татищева от улицы Академика Макеева (район ЖК «Ньютон»).

«Взамен снесенных крупномерных деревьев будет выполнена компенсационная высадка на территории Челябинска в соотношении один к одному», - отметил Андрей Ксензов (а каком количестве растений, попадающих под вырубку, идет речь, замглавы города не уточнил).

Напомним, в ходе объезда крупных дорожных объектов Челябинска, состоявшегося в конце прошлой недели, глава региона Алексей Текслер заявил, что велодорожки на Комсомольском проспекте (на участке, отремонтированном в прошлом году) в 2022-м году перенесут на тротуары – благодаря этому проезжая часть будет увеличена.

Напомним, в 2021-м году на Комсомольском проспекте осуществлялся полномасштабный дорожный ремонт в рамках национального проекта «Безопасные и качественные автомобильные дороги» (работы велись на участке от улицы Чайковского до Чичерина). Кроме того, здесь прокладывали теплотрассу.

Челябинским автомобилистам преображенный Комсомольский проспект пришелся не по душе – летом прошлого года на городские власти обрушился шквал критики. После проведенного ремонта магистрали на вопросы агентства «Урал-пресс-информ», сформулированные на основании жалоб населения, ответил председатель комитета дорожного хозяйства Челябинска Ринат Кучитаров.

В начале октября прошлого года власти Челябинска сообщили, что с целью уменьшения числа конфликтных точек при выезде на Комсомольский проспект здесь была изменена схема движения.

В 20-х числах ноября 2021-го, на аппаратном совещании в мэрии, глава города Наталья Котова поручила своему тогдашнему заместителю по дорожному хозяйству и транспорту Максиму Куляшову избавить обновленный Комсомольский проспект от пробок в зимний период – данное поручение Куляшов не выполнил, так как в середине декабря уволился с данной должности по собственному желанию.

Напомним, 30-го ноября 2021-го года ГИБДД раскритиковала власти Челябинска за организацию дорожного движения на Комсомольском проспекте. В Госавтоинспекции заявили, что изменения в организации дорожного движения на отремонтированной магистрали властями согласованы не были. Тем временем администрация Челябинска с критикой ГИБДД не согласилась, подкрепив свою позицию рядом аргументов.

В середине декабря прошлого года в миндортрансе Челябинской области заявили, что допущенные при ремонте Комсомольского проспекта ошибки будут исправлены в 2022-м году.

Автор: Евгения Александрова
Комсомольский проспект
Андрей Ксензов
Наталья Котова
Челябинск
Алексей Текслер
ГИБДД
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Браво, Горбачевский! Аплодисменты юбиляру Златоустовского «Омнибуса»

26.04.2022 10:37

«Динамо-Уралочка» громит соперниц на юниорском первенстве России

26.04.2022 10:21

«Письмо с фронта» - посвящение «Малахита» и Сергея Зыкова Дню Победы

26.04.2022 10:20

Клиенты ВТБ в два раза активнее стали общаться с голосовым ассистентом 

26.04.2022 10:19

Президент подписал указ об информсистеме противодействия коррупции «Посейдон»

26.04.2022 10:17

Уникальная выставка об уральском чуде – Каслинском литье – откроется в Челябинске

26.04.2022 10:05

«Вечный огонь» Челябинска обновят, но неизвестно когда

26.04.2022 09:54

Энергетики «Россети Урал» - «Челябэнерго» подключили к электросетям объект нацпроекта «Образование» в Верхнеуральске

25.04.2022 21:15

Фотограф Антон Сибиль про фотографирование молний

25.04.2022 20:50

Где же взять кредит для развития бизнеса?

25.04.2022 19:08

Текслер: Сегодня работаю в столице

25.04.2022 18:35

Во вторник в Челябинской области тепло, ветрено, местами дожди

25.04.2022 18:23

Анонсы событий и мероприятий на 26 апреля

25.04.2022 17:35

Юные курчатовцы сразились за победу в традиционной легкоатлетической эстафете

25.04.2022 17:33

Челябинец жестоко избил девушку в лифте

25.04.2022 17:31

Профсоюзы Челябинской области присоединились к Всероссийскому автопробегу «Zа мир без нацизма!»

25.04.2022 17:17

В Советском районе Челябинска вслед за теплом отключают горячую воду, на очереди холодная?

25.04.2022 17:01

ФСБ пресекла деятельность террористической группы, которая планировала убийство журналиста Соловьева

25.04.2022 16:45

Карен Даллакян – о ситуации в зоопарке Мариуполя и самоотверженной любви местных жителей к животным

25.04.2022 16:35

В Челябинской области 16% продуктов в школьных столовых – фальсификат

25.04.2022 16:30

Сотрудники УФСБ по Челябинской области пресекли мошенничество в сфере образования

25.04.2022 16:24

Сотрудники УФСБ по Челябинской области задержали взяточника из ГУФСИН

25.04.2022 15:59

Жители Челябинска попросили губернатора не расширять улицу Худякова

25.04.2022 15:55

Задержан челябинец, который пытался перебросить наркотики в колонию в картофелине

25.04.2022 15:36

ВТБ удвоил выдачи ипотеки на дома

25.04.2022 15:05

Пушилин: На «Азовстали» находится около 400 иностранных наемников

25.04.2022 14:09

Выбрать объекты благоустройства 2023 года челябинцы могут уже сейчас

25.04.2022 14:08

Учебная неделя в школе Челябинской области началась с нового патриотического ритуала

25.04.2022 13:55

В Златоусте вынесен приговор дорожному рабочему, по вине которого произошло ДТП с двумя погибшими

25.04.2022 13:36

Левая сторона убрана, а правая - нет: Котова устроила головомойку подчиненным

25.04.2022 13:33

Челябинские экоактивисты сообщили о гибели сосен на Новоградском тракте, но их уже заменили

25.04.2022 13:26

В Челябинской области снижается смертность от ковида

25.04.2022 13:03

Ветераны смогут бесплатно летать на рейсах «России» с третьего по 12 мая

25.04.2022 12:59

«Омнибус» вновь радует зрителей Златоуста «Гранями таланта»