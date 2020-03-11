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Анонсы событий и мероприятий на 12 марта

Общество
Сегодня, 17:10
Автор: 
Любовь Юрина

Предлагаем читателям и подписчикам анонсы событий и мероприятий на 12 марта.

В 9 часов 30 минут состоится открытие выставки-форума ЖКХ. На выставке будут представлены проекты благоустройства южноуральских городов, разработанные студентами. Будет организован пресс-подход к первому замминистра строительства Челябинской области Ивану Белавкину (Челябинск, ул. Горького, 15, Южно-Уральский государственный технический колледж, главный корпус).

В 9 часов 30 минут министерство образования и науки Челябинской области приглашает журналистов на «молочную перемену» в школу-интернат № 4 г. Челябинска. Родители смогут попробовать молоко, которое выдают детям по программе «Школьное молоко» (ул. Худякова, 22).

В 10 часов состоится заседание Законодательного Собрания Челябинской области (Челябинск, Кирова, 114, пятый этаж, зал заседаний).

В 10 часов состоится отборочный этап для команд, представляющих Южный Урал на всероссийском чемпионате профмастерства «Лучший сантехник. Кубок России». Команда-победитель получит путевку в финал чемпионата (Челябинск, ул. Грибоедова, 49, ЮУрГТК, учебно-производственные мастерские).

В 10 часов 30 минут состоится форум «Городская среда Челябинской области» с участием глав городов и районов области (Челябинск, проспект Ленина,76В, ЮУрГУ, корпус «Сигма».

В 10 часов 30 минут состоится пресс-конференция, посвященная учреждению челябинского регионального отделения Всемирного русского народного собора. Кроме того, будет освещаться визит в Челябинск схиархимандрита Илия (Ноздрина), духовника Оптиной пустыни, личного духовника Святейшего Патриарха Кирилла, одного из самых известных российских религиозных деятелей (Челябинск, ул. Кыштымская, 34, актовый зал Челябинского епархиального управления). 

В 11 часов состоится пресс-конференция по текущей ситуации с заболеваемостью ОРВИ, гриппом и коронавирусной инфекцией в Челябинской области (ул. Кирова, 165, министерство здравоохранения Челябинской области, третий этаж).

В 15 часов 30 минут телеведущий программы «ВЕСТИ» федерального телеканала «Россия-1» Денис Полунчуков проведет «Классную встречу» для активистов Российского движения школьников из Челябинска (Челябинск, пр. Ленина, 7, школа №107).

ДЛЯ СПРАВКИ

12 марта - День работников уголовно-исполнительной системы Министерства юстиции России.

12 марта в 2020 году - Всемирный день почки (отмечается ежегодно во второй четверг марта, начиная с 2006 года).

12 марта - Всемирный день против кибер-цензуры.

12 марта в народном календаре – Василий Капельник.

12 марта 1918 года Москве возвращен статус столицы России.

Автор: 
Любовь Юрина
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