Предлагаем нашим читателям и подписчикам анонсы событий и мероприятий на 13 августа.

Состоится рабочий визит губернатора Челябинской области Алексея Текслера в Копейский городской округ.

В 18 часов - Фестиваль уличного кино в ЦПКИО ИМ. Гагарина в Челябинске:

С 18 до 19 часов - DJ SUSHKO + настольные игры,

С 19 часов до 20 часов 30 минут - показ внеконкурсного альманаха «Доброе кино»»,

С 20 часов 30 минут до 21 часа - лекция Романа Прецера «Короткометражный фильм как основа полного метра»

В 21 час - розыгрыши подарков от партнеров фестиваля,

С 21 часа до 22 часов 30 минут - показ внеконкурсного альманаха «Лучшее прошлых лет»

ДЛЯ СПРАВКИ

13 августа - Международный день левшей.

13 августа в народном календаре – Евдокимов день.

13 августа 1961 года начато сооружение Берлинской стены.

13 августа 1928 года в Лондоне в эфир вышла первая цветная телепередача.