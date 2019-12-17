Анонсы событий и мероприятий на 18 декабря
Фото: 
Валерий Иванов
Общество
Сегодня, 17:03
Автор: 
Любовь Юрина

Предлагаем нашим читателям и подписчикам анонсы событий и мероприятий на 18 декабря.

В 9 часов состоится заседание комитета Законодательного собрания области по строительной политике (Челябинск, Кирова, 114, гербовый зал).

В 9 часов 30 минут состоится традиционная фотосессия лауреатов (победительниц) IV премии «Щит и роза Южный Урал-2020» в форменном обмундировании.

В 10 часов состоится первенство города Челябинска (юноши, девушки до 16 лет) в помещении (легкоатлетический манеж УралГуФК, Энгельса,22).

В 10 часов состоится пресс-конференция, на которой астролог расскажет, что сулят звёзды в наступающем году (Челябинск, ул. Российская, 67, 9-й этаж).

В 10 часов 30 минут состоится закрытие регионального этапа Всероссийской акции «Вахта Памяти - 2019». Принимает участие первый заместитель губернатора Челябинской области Ирина Гехт (ул. Цвиллинга, 27).

В 11 часов состоится заседание комитета Законодательного собрания области по законодательству (Челябинск, Кирова, 114, каб. 504).

В 11 часов состоится заседание комитета Законодательного собрания области по экологии (Челябинск, Кирова, 114, гербовый зал).

В 12 часов состоится награждение двухмиллионного пользователя портала Госуслуги в Челябинской области, приуроченное к 10-летию портала (ул Черкасская, 5).

В 13 часов состоится дискуссия на тему: «Как сделать жилищный вопрос драйвером развития Челябинской области (Челябинск, ул. Двинская, д. 19).

В 14 часов состоится закрытие II городского фестиваля педагогического мастерства «Педагогический калейдоскоп». Награждение призеров конкурсов, лучших образовательных организаций (Театральный корпус Дворца пионеров и школьников им. Н.К. Крупской).

В 17 часов 30 минут состоится прием главы города Челябинска Натальи Котовой лидеров общественных объединений города Челябинска (бизнес-отель «ПаркСити», зал FUSION», ул. Лесопарковая, 6).

Справка.

18 декабря – День работников органов ЗАГСа в России.

18 декабря – День подразделений собственной безопасности органов внутренних дел России.

18 декабря – Международный день мигранта.

18 декабря в народном календаре – Саввин день.

Автор: 
Любовь Юрина
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