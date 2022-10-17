Анонсы событий и мероприятий на 18 октября (18+)

Предлагаем нашим читателям и подписчикам анонсы событий и мероприятий на 18 октября.

В 10 часов в Магнитогорске продолжится X Международная научно-практическая конференция «Петровские образовательные чтения: Духовно-нравственные ценности молодежи в российском обществе». Программа.

В 10 часов в Челябинске пройдут мероприятия в рамках Недели белой трости (Челябинск, ул. Коммуны, д. 69).

В 10 часов - областное методическое совещание руководителей государственных и муниципальных библиотек Челябинской области. Основная тема совещания: реализация «Стратегии развития библиотечного дела в Челябинской области на период до 2030 года».

В 13 часов - областной конкурс пользователей системы Брайля «Магия шеститочия». Знание системы Брайля – это визитная карточка многих читателей библиотеки.

В 15 часов в кулинарной студии «Рататуй» состоится семейный мастер-класс, на котором юные читатели библиотеки и их родители проверят свои навыки социально-бытовой адаптации.

С 10 до 17 часов в Челябинске пройдет традиционная выставка «Образование через всю жизнь. Абитуриент - 2023». Свои образовательные возможности на выставке представят 37 учреждений профессионального образования (ВУЗы и колледжи) из 13 городов России (Челябинск, Свердловский проспект, 51. Дворец спорта «Юность»).

В 10 часов в Сатке в рамках проекта «Дни народной музыки» состоится мастер-класс для музыкальных творческих коллективов Челябинской области «Работа над концертным номером музыкального коллектива с использованием актуальных современных средств выразительности» (Сатка, ул. Комсомольская, д. 14, детская школа искусств №2).

В 11 часов 20 минут в Челябинском государственном университете пройдут экскурсии проекта «Успешный абитуриент». Участники смогут посмотреть, как «снимают пальчики» в лаборатории криминалистики, поучаствовать в медиапроекте; узнавать, что, где и как у таможенников; заглянуть в будущее с анатомическим столом «Пирогов» и увидеть собранный студентами биопринтер. Регистрация.

В 12 часов 45 минут глава Челябинска Наталья Котова поздравит воспитанников Центра помощи детям, оставшимся без попечения родителей «Аистенок» с победой во II всероссийском конкурсе театрализованных мини-постановок «Моя Роль в жизни», а также встретится с призером конкурса «Учитель года России - 2022» Вероникой Мушкариной.

В 15 часов состоится открытие нового мурала на фасаде библиотеки имени Д. Н. Мамина-Сибиряка, а также мастер-класс по граффити для ее посетителей (Челябинск, ул. Гагарина, 50).

В 16 часов в Златоусте в рамках проекта «Дни народной музыки» состоится мастер-класс для музыкальных творческих коллективов Челябинской области «Работа над концертным номером музыкального коллектива с использованием актуальных современных средств выразительности» (Златоуст, ул. Бориса Ручьева, д. 17, детская музыкальная школа №1).

В 17 часов 15 минут в Государственном историческом музее Южного Урала состоится торжественное открытие выставки Музеев Московского Кремля «Карл Фаберже и русские ювелиры XIX-XXI веков» (Челябинск, ул. Труда, 100, Восточная башня, Большой выставочный зал).

В программе:

В 17 часов 30 минут – торжественное открытие выставки. На церемонии выступят артисты театра оперы и балета им. Глинки, а в завершение церемонии московский куратор выставки, ведущий научный сотрудник Музеев Московского Кремля Ирина Горбатова проведет экскурсию для первых лиц Челябинской области, приглашенных гостей и журналистов.

- встреча с директором Музеев Московского Кремля Еленой Гагариной.

- директор музея Владимир Богдановский представит гостям уникальный альбом представительского уровня «Александр I на Южном Урале», созданный в Челябинске по инициативе Елены Гагариной.

В 18 часов Камерном театре открытие уникальной выставки картин из цветной кожи художника Ольги Паршиной. Будет представлено около 30 работ. Экспозиция продолжит работу до 15 декабря (Челябинск, ул. Цвиллинга, 15)

В 18 часов 30 минут в Усадьбе Рябининых состоится лекция о ручной набойке по ткани. Как придумали эту технику, как сделать формы и как создаются супер-дизайнерские штуки с помощью старинных технологий (Челябинск, ул. Каслинская, д. 137).

Афиша мероприятий Детских библиотек Челябинска: мастер-классы, развивающие уроки и многое другое.

ДЛЯ СПРАВКИ

18 октября - Всемирный день конфет.

18 октября - День галстука.

18 октября по народному календарю – Харитины – первые холстины.