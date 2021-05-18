Предлагаем нашим читателям и подписчикам анонсы событий и мероприятий на 19 мая.

В 9 часов состоится заседание комитета Законодательного Собрания Челябинской области по экологии (Челябинск, Кирова, 114, гербовый зал).

С 9 часов 30 минут до 18 часов в Челябинске пройдет Второй Уральский форум отельеров и рестораторов Welcome Forum. В рамках форума пройдет фокус-выставка, мастер-классы от бренд-шефов компании Retigo Александра Понятина и Вячеслава Погорелого по индийской, техасской, ближневосточной кухне и современному прочтению фаст-фуда; мастер-классы шеф-повара Rational Ильи Суслова по выпеканию, жарению, пошированию, приготовлению на гриле, на пару, во фритюре и все это в одном аппарате. Также предусмотрена дегустация блюд. Регистрация на сайте (ул. Труда, 183, ТРК «ГагаринПарк», вход со стороны ресторана «Максимилианс»).

В 11 часов состоится заседание комитета Законодательного Собрания Челябинской области по законодательству (Челябинск, Кирова, 114, каб.504).

В 11 часов пресс-центр «Гранада Пресс» проведет онлайн пресс-конференцию «Какие фестивали пройдут на Южном Урале этим летом».

В 12 часов состоится заседание комитета Законодательного Собрания Челябинской области по промышленной политике (Челябинск, Кирова, 114, гербовый зал).

В 12 часов 30 минут состоится презентация книги «Через горнило войны к Победе. 1941 – 1945» (пр. Ленина, 60, Челябинская областная публичная библиотека, второй этаж, читальный зал отдела литературы по искусству).

В 13 часов состоится заседание комитета Законодательного Собрания Челябинской области по бюджету (Челябинск, Кирова, 114, третий этаж, конференц-зал).

В 13 часов 30 минут состоится заседание комитета Законодательного Собрания Челябинской области по экономической политике (Челябинск, Кирова, 114, гербовый зал).

В 15 часов 30 минут состоится заседание комитета Законодательного Собрания Челябинской области по строительной политике (Челябинск, Кирова, 114, гербовый зал).

С 19 по 21 мая 2021 года на территории Еткульского муниципального района будут проходить командно-штабные учения.

ДЛЯ СПРАВКИ

19 мая - День пионерии (День рождения Всесоюзной пионерской организации).

19 мая в народном календаре – Иоф Горошник.

19 мая 1712 года Петр I перенес столицу России из Москвы в Санкт-Петербург.