В Златоусте изъяли «сигаретного» контрафакта на один миллион рублей.

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Анонсы событий и мероприятий на 22 января

Предлагаем нашим читателям и подписчикам анонсы событий и мероприятий на 22 января.

В 12 часов в АиФ-Челябинск состоится онлайн-конференция, посвящённая теме замены лифтового оборудования в многоквартирных домах в Челябинской области. На вопросы СМИ ответит генеральный директор Регионального оператора капитального ремонта Челябинской области Борисов Вадим Борисович.

В 12 часов состоится награждение победителей конкурса на лучшее новогоднее оформление. Принимает участие Глава города Челябинска Наталья Котова (пл. Революции, 2, 5 этаж).

В 12 часов 30 минут в центральном офисе ТАСС состоится пресс-конференция, посвященная запуску открытого конкурса на замещение новых вакантных должностей. Челябинская область вошла в первую десятку регионов, где будут введены новые ставки. Трансляция будет доступна на сайте ТАСС на странице анонса, а также в группе пресс-центра ТАСС в Facebook.

Справка

22 января - День авиации войск ПВО России.

22 января в народном календаре – Филиппов день.