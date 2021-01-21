Предлагаем нашим читателям и подписчикам анонсы событий и мероприятий на 22 января.
В 12 часов в АиФ-Челябинск состоится онлайн-конференция, посвящённая теме замены лифтового оборудования в многоквартирных домах в Челябинской области. На вопросы СМИ ответит генеральный директор Регионального оператора капитального ремонта Челябинской области Борисов Вадим Борисович.
В 12 часов состоится награждение победителей конкурса на лучшее новогоднее оформление. Принимает участие Глава города Челябинска Наталья Котова (пл. Революции, 2, 5 этаж).
В 12 часов 30 минут в центральном офисе ТАСС состоится пресс-конференция, посвященная запуску открытого конкурса на замещение новых вакантных должностей. Челябинская область вошла в первую десятку регионов, где будут введены новые ставки. Трансляция будет доступна на сайте ТАСС на странице анонса, а также в группе пресс-центра ТАСС в Facebook.
Справка
22 января - День авиации войск ПВО России.
22 января в народном календаре – Филиппов день.