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Анонсы событий и мероприятий на 25 марта

Общество
Вчера, 22:43
Автор: 
Олеся Денисова

Предлагаем нашим читателям и подписчикам анонсы событий и мероприятий на 25 марта.

В 9 часов состоится брифинг первого заместителя губернатора Ирина Гехт по ситуации с коронавирусом в регионе (ул. Цвиллинга, 27, правительство Челябинской области).

ул. Российская, 67, 9 этаж пройдут две пресс-конференции.

В 11 часов состоится пресс-конференция с участием представителей Челябинского РО Фонда социального страхования РФ, посвященная механизму прямых выплат пособий (ул. Российская, 67, девятый этаж).

В 12 часов состоится пресс-конференция, посвящённая теме турбизнеса и отдыха (ул. Российская, 67, девятый этаж).

В 14 часов 30 минут общественная палата Челябинской области проведет брифинг на тему международного опыта поправок в основной закон страны. На брифинге состоится презентация проекта «Независимый общественный мониторинг» (НОМ) и будут обсуждаться тезисы доклада «Международный опыт изменения основного закона страны», подготовленного с участием НОМ (ул. Цвиллинга, 27, третий этаж, малый зал).

В 16 часов состоится награждение лауреатов премии «Золотая лира» (пл. Революции, 2, пятый этаж).

ДЛЯ СПРАВКИ

25 марта - День работника культуры России.

25 марта - Международный день солидарности с сотрудниками, содержащимися под стражей и пропавшими без вести.

25 марта - Международный день памяти жертв рабства и трансатлантической работорговли.

Автор: 
Олеся Денисова
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