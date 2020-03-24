Анонсы событий и мероприятий на 25 марта
Предлагаем нашим читателям и подписчикам анонсы событий и мероприятий на 25 марта.
В 9 часов состоится брифинг первого заместителя губернатора Ирина Гехт по ситуации с коронавирусом в регионе (ул. Цвиллинга, 27, правительство Челябинской области).
ул. Российская, 67, 9 этаж пройдут две пресс-конференции.
В 11 часов состоится пресс-конференция с участием представителей Челябинского РО Фонда социального страхования РФ, посвященная механизму прямых выплат пособий (ул. Российская, 67, девятый этаж).
В 12 часов состоится пресс-конференция, посвящённая теме турбизнеса и отдыха (ул. Российская, 67, девятый этаж).
В 14 часов 30 минут общественная палата Челябинской области проведет брифинг на тему международного опыта поправок в основной закон страны. На брифинге состоится презентация проекта «Независимый общественный мониторинг» (НОМ) и будут обсуждаться тезисы доклада «Международный опыт изменения основного закона страны», подготовленного с участием НОМ (ул. Цвиллинга, 27, третий этаж, малый зал).
В 16 часов состоится награждение лауреатов премии «Золотая лира» (пл. Революции, 2, пятый этаж).
ДЛЯ СПРАВКИ
25 марта - День работника культуры России.
25 марта - Международный день солидарности с сотрудниками, содержащимися под стражей и пропавшими без вести.
25 марта - Международный день памяти жертв рабства и трансатлантической работорговли.