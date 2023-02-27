Анонсы событий и мероприятий на 28 февраля (18+)

Предлагаем нашим читателям и подписчикам анонсы событий и мероприятий 28 февраля.

В 14 часов состоится монтаж выставки «Усмиряя атом - защищая страну», приуроченной к 120-летию со дня рождения И. В. Курчатова (Челябинск, ул. Кирова, бульвар Славы, выставочное пространство архива у памятника добровольцам-танкистам).

С 14 до 17 часов состоится совместное заседание промышленников и представителей институтов поддержки бизнеса. Тема встречи: «Инвестиционная привлекательность Челябинской области на примере развития промышленных технопарков» (Копейск, ул. Томская, 20, Индустриальный парк «Потанино»).

В 15 часов медиахолдинг «Гранада Пресс» проведет пресс-конференцию «Какие изменения в социальной и пенсионной сферах ждут особые семьи в 2023 году?».

В 17 часов в Челябинске продолжится X Международный театральный фестиваль-лаборатория спектаклей малых форм «ЧЕЛОВЕК ТЕАТРА» (пр. Ленина, 19, Новый художественный театр).

В 14 часов в Челябинском областном киноцентре им. С. А. Герасимова в рамках Х Международного театрального фестиваля - лаборатории спектаклей малых форм «ЧЕЛОВЕК ТЕАТРА» состоится показ документальных фильмов «Дионисий. Путь художника» и «На одной линии». После показа пройдет творческая встреча с Михаилом Макаровым (Челябинск, Свердловский пр., 56).

АФИША мероприятий детских библиотек Челябинска.

АФИША спортивных мероприятий областного, федерального и международного значения, которые проходят на территории Челябинской области.

ДЛЯ СПРАВКИ

28 февраля - Международный день редких заболеваний.

28 февраля 2023 года - Международный день редких заболеваний (в високосный год отмечается 29 февраля).

28 февраля в православном календаре - празднование в честь Виленской иконы Божией Матери.

28 февраля в народном календаре - Онисим Овчарник. На Руси Онисим считался покровителем овцеводства.