Предлагаем нашим читателям и подписчикам анонсы событий и мероприятий на первое октября.

В 9 часов 30 минут журналистам расскажут о новом виде операции на печени, который освоили врачи ЧОКБ – удаление сложной гемангиомы в печени через несколько проколов на животе (ул.Воровского,70, корпус 3).

В 11 часов пресс-центр «Гранада Пресс» проведет онлайн пресс-конференцию «Гаражная амнистия. Как применяется упрощенный порядок оформления собственности». В качестве спикера выступит заместитель руководителя Управления Росреестра по Челябинской области Ольга Юрченко.

С 12 часов 30 минут до 13 часов 10 минут на железнодорожном вокзале Челябинск выступит танцующий оркестр «Уралбэнд» под руководством А.В. Павлова. Музыкальное мероприятие также приурочено к празднованию Дня компании «Российские железные дороги», которая была основана первого октября 2003 года. Особый формат выступления танцующего оркестра и уникальная акустика здания вокзала создаст атмосферу праздника.

С 12 часов 30 минут до 14 часов 30 минут студенческий медиацентр ЧелГУ организует фотодень в честь юбилея университета. Фотографы команды StudMC сделают самые яркие и праздничные снимки в уникальном месте ЧелГУ - в ботаническом саду.

В 16 часов 30 минут в Челябинске состоится акция «Оберегая сердца». Гостей ждет увлекательная беседа о здоровье сердца и сосудов с участием врача-кардиолога. Участники смогут измерить артериальное давление, рост, вес, вычислить индекс массы тела. Все желающие смогут сделать ЭКГ с помощью портативного кардиографа (проспект Ленина, 60, Публичная библиотека).

В 19 часов в Челябинске состоится концерт «Народный танец. Связь времен». Мероприятие пройдет в рамках открытия хореографического сезона, которое проводится по инициативе Фонда развития народного танца Натальи Карташовой и Татьяны Реус (Дворец культуры Железнодорожников).

Мероприятия к Международному Дню пожилого человека:

- откроется книжная выставка «Нескучные бабушки и дедушки в литературе». На выставке можно найти произведения от классиков и современных писателей, от триллеров до романов, в которых пожилые герои остаются активными и яркими представителями общества с «огоньком» в глазах и накопленным опытом (Челябинск, ул. Коммуны, 69, отдел художественной литературы Центральной библиотеки им. А. С. Пушкина).

- в 17 часов состоится праздничный концерт во дворце культуры «Сокол» (поселок Аэропорт, ул. 1-я Увельская, 1)

- 17 часов 30 минут состоится праздничный концерт в Клубе микрорайона Шершни (поселок Шершни, ул. Центральная, 3А),

- в 18 часов состоится праздничный концерт в муниципальном бюджетном учреждении культуры «Бригантина» (поселок Федоровка, ул. Капитанская, 10А).

ДЛЯ СПРАВКИ

Первое октября - Международный день пожилых людей.

Первое октября - Международный день музыки.

Первое октября - Всемирный день вегетарианства.

Первое октября 2021 года – Всемирный день улыбки.

Первое октября – День Сухопутных войск России.

Первое октября в православном календаре – День прославления преподобной Евфросинии Суздальской.

Первое октября в народном календаре – Арина Шиповница.

Первого октября 1550 года Иван Грозный заложил основы русской регулярной армии.