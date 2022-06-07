Предлагаем нашим читателям и подписчикам анонсы событий и мероприятий на восьмое июня (18+).

В 9 часов состоится экскурсия в централизованное стерилизационное отделение Челябинской областной клинической больницы (ул. Воровского, д. 70, ЧОКБ, сбор в корпусе №5).

В 9 часов 30 минут представители СМИ отправятся состоится открытие летнего спорткомплекса в детском оздоровительном лагере ЧЭМК на озере Акакуль. Зал был построен по принципу тренировок Олимпийской сборной России, когда для лучших атлетов страны с наступлением тепла проводят специальные летние сборы (отъезд от ул. Свободы, 153).

Программа:

В 12 часов - встреча гостей.

В 12 часов пять минут - осмотр спорткомплекса, торжественное открытие.

В 12 часов 20 минут - тренировка юных дзюдоистов. Общение со спортсменами.

В 12 часов 30 минут - подход к прессе.

В 12 часов 45 минут - осмотр детского лагеря.

С 10 до 18 часов состоится профилактический форум «День здоровья» (Челябинск, Свердловский проспект, д. 51, Дворец спорта «Юность»).

Программа:

Все желающие смогут получить консультации и проверить ключевые показатели организма: определить возраст сосудов, измерить внутриглазное давление, сдать анализ на сахар в крови и определить степень ее насыщения кислородом, сделать УЗИ щитовидной железы, ЭКГ, флюорографию и маммограмму и пройти ПЦР-тестирование. Также будет работать пункт вакцинации от коронавируса. Будут организованы отраслевые мероприятия, совещания и семинары для медиков, а также интерактивы и мастер-классы для жителей.

В 11 часов пройдут гонки в рамках Х детской парусной регаты в классах Оптимист и Кадет – «Кубок путешественника Федора Конюхова» (Миасский городской округ, озеро Тургояк, база клуба-отеля «Золотой пляж»).

В 11 часов состоится круглый стол, организованный Общественной палатой Челябинской области на тему «Недобросовестность и мошенничество в сфере защиты прав граждан: проблематика и пути решения» (Челябинск, ул. Кирова, д. 114, третий этаж, конференц-зал ЗСО).

В 11 часов состоится пресс-конференция на тему прибытия мощей Сергея Радонежского в Челябинск (ул. Красная, д. 4, шестой этаж, пресс-центр «Комсомольская правда - Челябинск»).

В 12 часов состоится пресс-конференция, посвящённая проблеме контрафактной продукции (Челябинск, ул. Российская, 67, девятый этаж, пресс-центр «АиФ-Челябинск»).

В 12 часов в Челябинске стартует XXI Международный джазовый фестиваль «Какой удивительный мир». Его гости — звёзды мировой джазовой музыки.

В 12 часов в Челябинской областной универсальной публичной библиотеке состоится лекция «Иностранный гостинец Парнаха. Пути и тропинки российского джаза». Её прочтут главный редактор журнала и интернет-портала «Джаз. Ру», автор книг о джазе Кирилл Мошков (Москва) и автор книги «Джаз в Челябинске. История с продолжением…» Наталья Риккер. Музыкальное сопровождение лекции составит известный пианист, аранжировщик Константин Щеглов.

В 17 часов в Концертном зале имени Прокофьеваначнётся пресс-конференция для журналистов, на которой можно будет узнать все подробности программы фестиваля.

В 18 часов 30 минут в рамках XXI Международного джазового фестиваля «Какой удивительный мир» выступит ансамбль «Уральский Диксиленд Игоря Бурко» вместе со звёздным солистом финалистом проекта «Голос 60+» Сергеем Манукяном (фортепиано, клавишные, вокал, Москва). Настроение золотого века джаза создаст блистательный ансамбль московских джазменов «Лютый бэнд» во главе с певицей Анастасией Лютовой.

В 14 часов «Ростелеком Солар» («РТК-Солар») и Фонд «Сколково» проведут онлайн пресс-конференцию, посвященную подписанию меморандума о сотрудничестве, цель которого – реализация совместных инициатив для опережающего развития индустрии кибербезопасности в Российской Федерации. Регистрация.

В 18 часов состоится четвертьфинал Открытой лиги КВН ЧелГУ (Бр. Кашириных, 129, актовый зал театрального корпуса).

Афиша мероприятий детских библиотек Челябинска.

ДЛЯ СПРАВКИ

8 июня - Всемирный день океанов.

8 июня - День социального работника в России.

8 июня - День Республики Карелия.

8 июня - Всемирный день петербургских котов и кошек.

8 июня в народном календаре – Карп Карполов.

8 июня 1909 года выпущен первый серийный автомобиль российского производства.

8 июня 1946 года создана Международная организация журналистов (МОЖ).

8 июня 1948 года запущен советский реактор для производства оружейного плутония.