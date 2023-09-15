Анонсы событий и мероприятий на выходные, 16 и 17 сентября (18+)

Предлагаем нашим читателям и подписчикам анонсы событий и мероприятий на выходные, 16 и 17 сентября.

Суббота, 16 сентября.

В 9 часов Минцифры Челябинской области и Центр развития цифровых технологий проведут образовательно-развлекательную игру «День Цифры» в сфере информационных технологий для школьников 10-14 лет. Ребята познакомятся с инновационными компаниями Челябинской области, их проектами и цифровыми технологиями, узнают о современных и востребованных IT-профессиях. Также юных участников события ждет веселая игровая программа с интересными конкурсами, угощениями и призами (Свердловский проспект, 59, сквер «Алое поле» и Дворец пионеров и школьников имени Крупской, актовый зал).

В 11 часов глава Снежинска Андрей Пульников приглашает горожан на прогулку. Встреча – у входа в библиотеку по адресу: улица Мира, 22. Во время прогулки по улицам Мира, Нечая, Ломинского жители Снежинска смогут обсудить с мэром любые вопросы.

В 12 часов в Челябинске состоится торжественная церемония открытия традиционного массового мероприятия - всероссийского Дня бега «Кросс Нации» (проспект Ленина, 84, лесопарковая зона за легкоатлетическим комплексом имени Елены Елесиной). В этот день центральные старты также запланированы в Златоусте - на территории городского пруда «Тарелка» (улица поселок Айский, 70) и Магнитогорске - на территории «Парки Магнитки» (улица Лесопарковая, 1).

В 12 часов в Публичной библиотеке Челябинска представят книгу, посвященную военной поэзии, под названием «Воскресшие на Третьей мировой. Антология военной поэзии 2014-2022 гг.» (проспект Ленина, 60, отдел краеведения ЧОУНБ, второй этаж).

В 13 часов в челябинском парке имени Тищенко «Металлург» состоится мастер-класс для детей по плетению браслетов из бисера (центральная аллея парка, в случае плохой погоды – Дом «Аквариум»).

В 13 часов в зале для мастер-классов челябинской Центральной библиотеки имени Пушкина возобновит работу после летних каникул клуб вязания «Свяжи себя с книгой». Участником клуба может стать человек любого возраста, желающий научиться вязать или усовершенствовать свое мастерство. Ведущая клуба Светлана Чакрыгина, имеющая педагогическое образование, поделится своим мастерством и секретами (улица Свободы, 60, телефон для справок: 264-73-39).

В 13 часов Исторический музей Южного Урала приглашает челябинцев и гостей города в Дом Покровского - на экскурсию о купеческом быте 19 века. В программе – увлекательное знакомство с антикварной мебелью, чаепитие, беседы и создание гостями авторских бальных сумок. Кроме того, можно взять с собой любое рукоделие, которое вы не доделали или хотите начать: сумочки, элементы нижнего бального белья, носовой платочек, перчатки, шляпку, какие-то детали бального костюма. «Швейный клуб» пройдет под руководством профессионального дизайнера и конструктора одежды Анны Шелеповой (Труда, 98).

В 14 часов в челябинской Центральной детской библиотеке имени Горького состоится лекционно-практическое занятие от Центра сопровождения семьи ЧелГУ для детей и взрослых «Один в поле не воин», темой которого станет родительская поддержка ребенка, которого травят в школе или в сети (улица Коммуны, 69, предварительная запись по телефону: 264-75-30). Организаторы отмечают, что занятие предназначено для родителей детей от семи лет и старше и ребят старше десяти лет.

В 15 часов состоится предпремьера аудиоспектакля в трамвае «Не метеорит». Трамвай отправится в путешествие от остановки «Площадь искусств». Обо всех деталях создания аудиоспектакля-променада расскажут заместитель губернатора Челябинской области Вадим Евдокимов, министр культуры региона Алексей Бетехтин и его создатели.

Воскресенье, 17 сентября.

В 8 часов 30 минут состоится инфотур из Челябинска в Кыштым и поселок Сокол Снежинского городского округа, в рамках которого будут презентованы проекты лаборатории арт-резиденций Уральской индустриальной биеннале современного искусства. Участники инфотура познакомятся с объектами, созданными в рамках Молодежной школы паблик-арта в Кыштыме, побывают на премьере аудиоспектакля на территории мистической Лаборатории Б и увидят работы биеннале прошлых лет.

В 10 часов 30 минут состоится бесплатный урок итальянского языка в челябинской библиотеке №26 имени Татьяничевой (Комсомольский проспект, 41).

В 13 часов жителей Челябинска приглашают на бесплатный урок испанского языка в библиотеке №26 имени Татьяничевой (Комсомольский проспект, 41).

В 13 часов Челябинский зоопарк приглашает всех желающих на празднование своего 27-летия. До 14 часов здесь будут работать познавательные, творческие, танцевальные и развлекательные площадки. Альпака Дуся выйдет на прогулку, чтобы лично поприветствовать гостей. С 14 до 15 часов гостей праздника ждут показательные кормления и развлечения питомцев. В этот день можно будет увидеть немножко больше, чем обычно, обещают в зоопарке.

В 14 часов 30 минут в челябинском парке «Металлург» имени Тищенко состоится познавательно-игровая программа «День Гнома» с детской библиотекой №1.

ДЛЯ СПРАВКИ

16 сентября - Международный день охраны озонового слоя.

16 сентября - Международный День сока в России.

16 сентября - День завитушек, кудряшек, локонов, волют и вензелей.

16 сентября - Домна Доброродная.

16 сентября - День работающих родителей.

16 сентября - праздник в честь Писидийской иконы Божией Матери.

16 сентября - День памяти святой Фивы Кенхрейской.

16 сентября - праздник нелегального пития.

16 сентября - День хлеба с корицей и изюмом.

16 сентября - Всемирный день чистоты.

16 сентября - День свободы программного обеспечения.

16 сентября - Всемирный день донора костного мозга.

16 сентября - День ответственности за свою собаку.

16 сентября - Международный день поедания яблок.

16 сентября - День Ставропольского края.

Именины 16 сентября отмечают Ян, Харитон, Филипп, Сергей, Роман, Петр, Николай, Михаил, Константин, Илья, Иван, Ефим, Вольдемар, Владимир, Василий, Андрей, Алексей и Василиса.

17 сентября - День работников леса и лесоперерабатывающей промышленности.

17 сентября - Международный день безопасности пациента.

17 сентября - праздник иконы Божией Матери «Неопалимая Купина».

17 сентября - День разговоров с городом.

17 сентября - День запеченного в тесте яблока.

17 сентября - День щекотунчиков.

17 сентября - Вавила – поздние вилы.

17 сентября - День кубанской семьи.

17 сентября - День чеченской женщины.

17 сентября - День тюркской письменности и культуры.

17 сентября - День женской дружбы.

Именины отмечают Ян, Юлиан, Федор, Тихон, Теодор, Степан, Симон, Петр, Павел, Николай, Михаил, Митрофан, Иван, Григорий, Василий, Александр, Илона, Елена и Алена.