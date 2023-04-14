Анонсы событий и мероприятий на выходные (18+)

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Читайте uralpress.ru и уже сегодня узнавайте первыми все важные события Челябинска и области
454091 Россия Челябинская область Челябинск ул. Монакова, д.33, офис 2
Заместителем руководителя аппарата губернатора и правительства Челябинской области назначен
14.04.2023

У руководителя аппарата губернатора и правительства Челябинской области появился шестой зам
Читайте uralpress.ru и уже сегодня узнавайте первыми все важные события Челябинска и области
454091 Россия Челябинская область Челябинск ул. Монакова, д.33, офис 2
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14.04.2023

Назначен первый замминистра сельского хозяйства Челябинской области
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454091 Россия Челябинская область Челябинск ул. Монакова, д.33, офис 2
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14.04.2023

Прокуратура и полиция проверяют информацию о нападении группы подростков на взрослых в Магнитогорске
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454091 Россия Челябинская область Челябинск ул. Монакова, д.33, офис 2

14.04.2023

По факту падения мальчика с высоты в Миассе возбуждено уголовное дело
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14.04.2023

В Челябинске закроют движение троллейбусов по Комсомольскому проспекту
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454091 Россия Челябинская область Челябинск ул. Монакова, д.33, офис 2

14.04.2023

Восемь мигрантов, доставленных в полицию с места убийства подростка в Челябинске, депортируют из России
Читайте uralpress.ru и уже сегодня узнавайте первыми все важные события Челябинска и области
454091 Россия Челябинская область Челябинск ул. Монакова, д.33, офис 2

14.04.2023

Магнитогорское Собрание встречает школьников в музее
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454091 Россия Челябинская область Челябинск ул. Монакова, д.33, офис 2

14.04.2023

Полицейские задержали мигрантов, которые готовились сбывать героин в Челябинске
Анонсы
Общество
14.04.2023 23:12

Анонсы событий и мероприятий на выходные (18+)

Предлагаем нашим читателям и подписчикам анонсы событий и мероприятий на выходные, 15 и 16 апреля.

15 апреля, суббота

В 10 часов стартует VIII Областной конкурс девичьего рукоделия «Скрыня». Тема конкурса - «От авоськи до сумки». Одновременно на девяти площадках в течение трех часов участники в традиционных костюмах или фартуках, передниках будут изготавливать конкурсные изделия.

В 10 часов конкурс начнётся в Челябинске, затем члены жюри конкурса направятся в село Травники, Троицк, поселок Берёзовка Увельского района.

В 11 часов – начало конкурса в пос. Полетаево и г. Копейске.

В 10 часов будут подведены итоги первого областного конкурса в сфере популяризации науки и технологий «Наука - это красиво» (Челябинск, ул. Братьев Кашириных, д. 129, ЧелГУ, театральный корпус, актовый зал).

В 10 часов - творческие мастерские.

В 11 часов - торжественная церемония награждения победителей конкурса.

С 10 до 15 часов в Челябинской области пройдет первый этап Всероссийской ярмарки трудоустройства «Работа России. Время возможностей» (Челябинск, улица Степана Разина, дом 8). Для граждан с инвалидностью будет работать дополнительная площадка (Челябинск, улица Гагарина, дом 40).

На ярмарке будут представлены вакансии более 50 предприятий.

Кроме того, соискатели смогут узнать о том, как повысить свои профессиональные компетенции или пройти переобучение по востребованной профессии, а также о поддержке, которую можно получить со стороны государства при трудоустройстве или переезде в другой регион.

В 12 часов в Публичной библиотеке состоится мастер-класс «Как сделать так, чтобы в ваш проект влюбились за пять секунд». Мероприятие проведет кандидат культурологии, актриса театра мастерской новой пьесы «Бабы», заместитель директора Дворца культуры «Станкомаш» Алла Точилкина (Челябинск, пр. Ленина, д. 60, третий этаж, главный зал).

В 12 часов в Молодёжном театре продолжится финал Международного конкурса новой драматургии «РЕМАРКА». В программе: читка пьес, лекции, разговоры с драматургами (Челябинск, ул. Кирова, д. 116).

В 12 часов - Анна Казарина (Москва) «Театр vs подростки. Драматургия» (16+).

В 14 часов - «Шанти. Песнь моря», драматург Мария Малухина, режиссёр Дарья Догадова (6+).

В 17 часов - «Цапля», драматург Екатерина Бронникова, режиссёр Андрей Сюськин (г. Озерск) (18+).

В 19 часов 30 минут - «Никто совершенно никто», драматург Ульяна Петрова, режиссёр Олег Хапов (18+).

В 12 часов состоится День открытых дверей в Детской школе искусств № 5. Руководители и преподаватели всех отделений расскажут про школу, проведут экскурсию, познакомят со своей специальностью и, конечно, с искусством (Челябинск, ул. Дегтярева, 72А).

В программе:

В 12 часов - концерт-знакомство.

В 12 часов 30 минут - встреча с администрацией и преподавателями школы.

В 13 часов в Историческом музее Южного Урала на выставке «Каменный цветок» состоится лекция от искусствоведа Сергея Винокурова о Китайских и японских мотивах в камнерезном и ювелирном искусстве (Челябинск, ул. Труда 100, восточная башня, большой выставочный зал).

В 14 часов состоится региональный этап чемпионата по чтению вслух на русском языке «Открой рот» (Челябинск, пр. Ленина, д. 60, отдел краеведения Публичной библиотеки, второй этаж).

В 15 часов в театре «Скарабей» состоится премьера спектакля песочно-теневая фантазия «Пигмалион» (Челябинск, пр. Ленина, д. 5).

В 16 часов состоится профориентационная лекция для школьников «Я бы в медики пошел...» (12+) (Челябинск, ул. Коммуны, 69, Центральная городская детская библиотека им. Горького).

Специалисты центра общественного здоровья и медицинской профилактики города Челябинска расскажут, кто такой врач-травматолог, что входит в его обязанности, разновидности травм и как оказать первую помощь при травме.

В 16 часов в Челябинской областной публичной библиотеке состоится презентация книги стихотворений Даны Курской (Челябинск, пр. Ленина, д. 60, главный зал).

В 16 часов 30 минут в Челябинском музее изобразительных искусств на выставке «Три эпохи Марка Шагала» состоится мастер-класс по смешанной технике вышивки «Муза» (Челябинск, площадь Революции, д. 1).

В 17 часов в ДК «Станкомаш» состоится отчётный концерт народного цирка «Рандеву». В программе: красочные номера, сложнейшие трюки, потрясающие костюмы, неподдельные эмоции, сила и смелость юных цирковых артистов (Челябинск, ул. Тухачевского, 3).

В 18 часов состоится гала-концерт 15 апреля XI Международного музыкального фестиваля «Весенний beat» - в Концертном зале им. С.С. Прокофьева встретятся талантливые российские и зарубежные исполнители, работающие в разных направлениях музыки (Челябинск, ул. Труда, 92А).

В 23 часа в Магнитогорске в Кафедральном соборе Вознесения Христова начнутся праздничные богослужения - пройдет пасхальная полунощница, а вслед за ней – крестный ход.

В 23 часа 30 минут в Свято-Симеоновском кафедральном соборе в Челябинске начнется Пасхальное богослужение и ожидается прибытие Благодатного огня. Онлайн-трансляция Пасхальной службы (Челябинск, улица Кыштымская, 32).

В 22 часа 30 минут – пресс-подход к митрополиту Челябинскому и Миасскому Алексию.

16 апреля, воскресенье

С 11 до 13 часов на территории Свято-Симеоновского кафедрального собора пройдет праздник «Пасху радостно встречаем!» (Челябинск, ул. Кыштымская, 32).

В программе: хороводные игры, конкурсы с вручением призов, благотворительная ярмарка, творческие мастер-классы, настольные игры. Также будет работать праздничная фотозона с самоваром.

С 13 до 15 часов в учебных классах воскресной школы состоится праздничное чаепитие, с песнями под гитару и укулеле, игры и общение (третий этаж административного здания собора): с 13 до 15 часов там

В 11 часов в зоопарке Челябинска состоятся юбилейные старты спортсменов-ориентировщиков Кубок федерации «Приз Ларисы» (Челябинск, ул. Труда, 191).

Старт и финиш – на территории зоопарка. Одна часть дистанции пройдет по парку им. Гагарина, вторая – по территории зоопарка. Самые юные участники пробегут дистанцию по территории зоопарка. Контрольные пункты в день старта будут установлены в различных местах зоопарка, но с учетом того, чтобы не мешать и не вредить животным.

С 11 до 13 часов в Магнитогорске на территории Кафедрального собора Вознесения Христова состоятся праздничные гулянья «Пасха Красная».

- большая культурная программа,

- показательные выступления спортсменов магнитогорской федерации кикбоксинга, центра «Славяне»,

 - свое мастерство продемонстрируют кузнецы,

- конкурсы для детей и различные мастер-классы,

- на ярмарочных рядах будут представлены народные промыслы,

- будет работать полевая кухня, где можно бесплатно отведать вкусной горячей каши.

В 12 часов стартует Пасхальный автопробег, который проведут магнитогорская епархия совместно с Общественной палатой Магнитогорска и общественно-патриотическими организациями.

В 12 часов - сбор участников назначен на парковке за ареной «Металлург», инструктаж.

В 13 часов 30 минут - колонна автомобилей двинется в путь. Участники автопробега проследуют по улице Вознесенской до Завенягина, далее свернут на Галиуллина, а оттуда – на Советскую, по которой колонна доедет до Вокзальной. Обратный путь водители будут держать по Ленина – до Грязнова. Затем свернут на Вознесенскую и доедут до точки сбора.

В 12 часов в Молодёжном театре продолжится финал Международного конкурса новой драматургии «РЕМАРКА». В программе: читка пьес, лекции, разговоры с драматургами (Челябинск, ул. Кирова, д. 116).

В 12 часов - Татьяна Ларина «Современный театр и современность: что делает театр современным?» (16+).

В 14 часов - «Рождество в Котле», драматург Наталья Ключарёва, режиссёр Игорь Бармасов (18+).

В 17 часов - «Свободное падение», драматург Ринат Ташимов, режиссёр Александр Черепанов (18+).

В 19 часов 30 минут - «Железный всадник», драматург Алексей Житковский, режиссёр Иван Миневцев (16+).

В 13 часов в Челябинской епархии Молодёжный православный театр «Белая Птица» покажет премьеру спектакля «Бог любит» по мотивам пьесы Златы Деминой. Спектакль о Матери, о женском выборе, о любви и прощении (Челябинск, ул. Кыштымская, 34).

В 13 часов в Челябинске в Арт-сквере на Набережной реки Миасс пройдут интерактивные мероприятия, воплощенные в ярких традициях главного православного праздника - Пасхи.

Горожан порадует колокольный перезвон от профессиональных звонарей. Прикоснуться к церковному инструменту и позвонить в колокол смогут все желающие.

На празднике можно будет смастерить поделку, сделать фотографии с яркими арт-объектами – большими расписными пасхальными яйцами. Будут организованы увлекательные мастер-классы для всей семьи.

Развлекать самых маленьких посетителей будут аниматоры и ростовые куклы.

На праздничной сцене состоится выступление лауреатов открытого вокально-хореографического конкурса «Пасхальное настроение», ведущих артистов города и творческих коллективов.

В 15 часов 40 минут для детей покажут кукольный спектакль.

В 14 часов в Челябинском музее изобразительных искусств на выставке «Три эпохи Марка Шагала» состоится мастер-класс «Вдохновляясь Шагалом. Смешанная техника» (Челябинск, площадь Революции, д. 1).

АФИША спортивных мероприятий областного, федерального и международного значения, проходящих на территории Челябинской области.

АФИША мероприятий библиотек Централизованной библиотечной системы города Челябинска: литературные встречи, обзоры, мастер-классы, квизы, игры и многое другое.

АФИША мероприятий детских библиотек.

ДЛЯ СПРАВКИ

15 апреля 2023 года - Всемирный день цирка (отмечается в третью субботу апреля).

15 апреля - Международный день культуры.

15 апреля - День экологических знаний.

15 апреля - День специалиста по радиоэлектронной борьбе Вооруженных Сил России.

15 апреля - Дни защиты от экологической опасности в России.

15 апреля - Международный День специалиста по лабораторной диагностике

15 апреля в народном календаре – Тит Ледолом.

15 апреля 1993 года стартовали Общероссийские дни защиты от экологической опасности, ставшие сегодня ежегодной экологической акцией.

16 апреля 2023 года – Пасха у православных христиан.

16 апреля - Всемирный день голоса.

16 апреля календаре праздников савян - Водопол - именины Водяного.

16 апреля в народном календаре Никита Водопол, Угощение водяного.

16 апреля 1722 года Петр I повелел открыть школы обучения мореходному делу только для русских подданных.

16 апреля 1797 года Павел I в день своей коронации провозгласил Указ об ограничении барщины.

16 апреля 1934 года учреждено почетное звание Герой Советского Союза.

16 апреля 2004 года на звонницу Троице-Сергиевой Лавры поднят новый «Царь-колокол».

Автор: Любовь Юрина
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14.04.2023 13:29

В Кусинском районе проведут инвентаризацию всех колодцев после ЧП с девочкой

14.04.2023 13:14

Челябинский зоопарк переходит на летний режим работы

14.04.2023 12:52

Собственник здания из Миасса, с которого упал мальчик, на «крючке» прокуратуры

14.04.2023 12:44

«Единая Россия» проверила ход капремонта в миасской школе №28

14.04.2023 12:33

Челябинец сигнализировал властям о поломках на детской площадке арт-сквера

14.04.2023 12:18

Челябинские театралы увидят «Пигмалиона» в тенях

14.04.2023 11:54

Жители Челябинской области оплакивают погибших на реке Курасан лебедей

14.04.2023 11:45

Южноуральские школьники прошли проверку на финансовую грамотность

14.04.2023 11:23

В Челябинской области создадут реестр опасных для детей объектов

14.04.2023 10:51

В Челябинске продолжаются тотальные проверки мигрантов

14.04.2023 10:33

Челябинские студенты реанимировали УАЗ для участников СВО

14.04.2023 10:24

На контроле у Бастрыкина: возбуждено уголовное дело после падения девочки в колодец в Кусе

14.04.2023 10:18

Подразделение ММК награждено за участие в нацпроекте «Производительность труда»

14.04.2023 09:48

В ЮУрГГПУ пройдет круглый стол Ассамблеи РАО

14.04.2023 09:44

Челябинцы жалуются на едкую дымку с примесью сероводорода

14.04.2023 09:40

В Миассе подросток сорвался со здания на заброшенной стройке

14.04.2023 00:43

Сегодня у православных самый скорбный день церковного года – Великая (Страстная) пятница

13.04.2023 20:16

На М-5 в Челябинской области иномарка насмерть сбила дорожных рабочих, погибли четверо

13.04.2023 19:29

В пятницу в Челябинской области похолодает, усилится ветер, пройдет дождь со снегом

13.04.2023 19:18

Анонсы событий и мероприятий на 14 апреля (18+)

13.04.2023 19:04

Арестован шестой фигурант уголовного дела об убийстве подростка в Челябинске

13.04.2023 18:53

Южноуральцев предупреждают об ухудшении погодных условий

13.04.2023 18:50

В Челябинске в выходные изменят свои маршруты трамваи №18 и №22

13.04.2023 18:40

На ремонтируемом участке трассы под Южноуральском в ДТП погибли четыре человека

13.04.2023 18:30

Обслуживание главного фонтана Челябинска обойдется бюджету в 8,7 миллиона рублей

13.04.2023 18:16

Центральный район Челябинска расцветет за 20 миллионов 250 тысяч рублей

13.04.2023 17:55

На улице Свободы в Челябинске полным ходом благоустраивают новую пешеходную зону

13.04.2023 17:42

На Челябинском цинковом заводе наградили уполномоченных по охране труда

13.04.2023 17:34

Фрезерные станки по металлу: виды и особенности выбора

13.04.2023 17:28

Минфин США исключил из санкций на МегаФон оказание услуг связи

13.04.2023 17:25

"Связка однозначная". Ветеран "Альфы" об организаторах убийства Татарского

13.04.2023 17:03

Новейшие материалы ЮУрГУ успешно прошли испытания в Курчатовском институте

13.04.2023 16:38

В Пасху южноуральские полицейские будут переведены на усиленный режим несения службы

13.04.2023 16:29

В Челябинске ждут XXII Московский Пасхальный фестиваль

13.04.2023 16:11

«Ростелеком» в Челябинске представит интеллектуальную транспортную систему

13.04.2023 15:53

Проект Магнитки «90 огненных лет» высоко оценил Союз промышленников и предпринимателей региона

13.04.2023 15:43

В Челябинске совершено нападение на сотрудников МКУ «Городская среда»

13.04.2023 15:27

Огонь подбирается к п. Трубный в Сосновском районе

13.04.2023 15:26

Всероссийский фестиваль любительских театров пройдет в Миассе

13.04.2023 14:55

Специалисты Клиники ЮУГМУ выявляют фиброз печени без биопсии

13.04.2023 14:47

В Челябинской области усилят работу по профилактике гибели людей на водоемах

13.04.2023 13:26

Прокуратура Челябинска держит на контроле уголовное дело женщины, сбитой насмерть трамваем

13.04.2023 13:16

Смартфон. Инструкция по применению

13.04.2023 13:09

В Миассе чествовали победителей чемпионата «Профессионалы ГРЦ»

13.04.2023 13:03

Арестован челябинец, обвиняемый в убийстве подростка

13.04.2023 12:58

«Без срока давности»: челябинские эксперты рассказали о преступлениях нацистов

13.04.2023 12:55

Лишился почти полмиллиона рублей: челябинца избили на свидании с девушкой

13.04.2023 11:55

Задержаны еще два человека по делу об убийстве подростка

13.04.2023 11:51

Волейбольный клуб «Динамо-Метар» вошел в четверку лучших команд российской Суперлиги

13.04.2023 11:05

Южноуральцев предупреждают о возможном появлении дымки и запаха гари в Челябинске

13.04.2023 10:56

Исторический музей приглашает в Дом Покровского на пасхальный мастер-класс и праздничное чаепитие

13.04.2023 10:18

В Центральном районе Челябинска испытывают теплоносители – горячая вода может временно исчезнуть

13.04.2023 10:05

Пашня в Троицком районе пострадала из-за пожара на участке для выпаса скота

13.04.2023 09:51

В Челябинске орден Победы будет гореть круглый год

13.04.2023 09:43

В Челябинской области укрепляют традиции меценатства

13.04.2023 09:42

Высокогорная тундра Таганая может полностью исчезнуть уже через несколько десятилетий

13.04.2023 09:32

В Златоусте большегруз въехал в жилой дом и загорелся, водитель погиб

13.04.2023 09:26

В Челябинской области могут досрочно завершить охотничий сезон

13.04.2023 03:16

У православных 13 апреля - Чистый Четверг

13.04.2023 00:44

Губернатор послал сигнал главам в связи с аварией в Сосновском районе

12.04.2023 21:17

Александр Лазарев провел парламентский урок для школьников поселка Спасский

12.04.2023 20:06

В четверг в Челябинской области сохранится теплая погода

12.04.2023 19:29

В День космонавтики ветераны ФСБ посетили детей-сирот Есаульской школы-интерната

12.04.2023 17:38

В Троицком районе рыбаки не смогли самостоятельно вернуться на берег

12.04.2023 17:35

Анонсы событий и мероприятий на 13 апреля (18+)

12.04.2023 17:27

У юных южноуральцев вымогали деньги, угрожая обнародовать их интимные фото

12.04.2023 17:16

Полиция Челябинска не допустила ЧП в день похорон убитого подростка

12.04.2023 16:42

На счастливой орбите: школьники Челябинска отметили День космонавтики

12.04.2023 15:22

Решение МегаФона поможет улучшить качество воздуха в Узбекистане

12.04.2023 14:56

Восточный флер в камнерезном искусстве Урала

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Магнитогорский робот FEDOR поможет в освоении Луны

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В Копейске «заминировали» три школы

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Джон Паркер: Новый фашизм расползается по миру из Соединённых Штатов

12.04.2023 14:01

Первая олимпиада в Челябинске - «брейн-ринг» и этюды по Станиславскому

12.04.2023 13:37

ММК поделился достижениями в сфере промышленного туризма на форуме в Норильске

12.04.2023 13:07

Челябинцам озвучили интересные факты о «космическом» панно на Гагарина

12.04.2023 13:03

В Челябинской области введены дополнительные противопожарные меры

12.04.2023 12:39

Автограф Юрия Гагарина: много ли их на Южном Урале?

12.04.2023 12:32

Жителей Челябинской области предупредили о возможном заморе рыбы

12.04.2023 12:29

Полицейские Челябинска задержали наркоагронома

12.04.2023 11:59

Космонавты Роскосмоса поздравили южноуральцев с Днем космонавтики

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Южноуральцы могут выбрать объект для благоустройства на 2024 год

12.04.2023 11:36

Жители Ленинского района просят сделать «Плодушку» доступной для всех