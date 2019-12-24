Больницу скорой помощи Челябинска возглавит Вербитский

Новый главный врач в областной клинической больницы № 3 Челябинска (больница скорой помощи) появится в следующем году.

Пока министерство здравоохранения официально не комментирует новое назначение, но осведомленный источники заверяют, что пост главврача «тройки» займет Михаил Вербитский. Он приступи к своим обязанностям в начале января 2020 года.

В пока обязанности главного врача больницы сокрой помощи исполняет Александр Ионин.

Напомним, на прошлой неделе главврач областной клинической больницы № 3 Челябинска Олег Маханьков ушел в отставку после более 20 лет работы на этом посту.

Справка

Михаил Вербитский родился 15 августа 1961 года в Озерске. В 1988 году окончил Челябинский государственный медицинский институт по специальности «Лечебное дело». В сфере здравоохранения работает с 1981 года, прошел путь от санитара до врача-реаниматолога. С 1981 года работает. С 2006 по 2010 год возглавлял горбольницу № 8 Челябинска. С мая 2010 года по февраль 2014 года руководил Челябинским областным фондом обязательного медицинского страхования. В феврале 2014 года назначен главным врачом горбольницы № 6. В марте 2018 года покинул занимаемый пост.