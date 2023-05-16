Челябинские власти продали недострой на Бейвеля за 56 миллионов рублей

В Челябинске сегодня, 16 мая, комитет по управлению имуществом и земельным отношениям продал на торгах два недостроя, изъятых у предыдущих владельцев по решениям судов.

Первый объект незавершенного строительства находится на улице Бейвеля в микрорайоне №54 (жилой район №12 Краснопольской площадки №1) и был изъят по решению Арбитражного суда у ООО СК «Доступное жилье». Недострой приобретен ИП Брюхова А.А. за 56 миллионов 322 тысячи рублей (начальная цена аукциона составляла 55 миллионов 764 тысячи 360 рублей).

Готовность объекта, расположенного на участке с кадастровым номером 74:36:0714001:208, - десять процентов, площадь - пять тысяч 390 квадратных метров. Вид разрешенного использования - для строительства спортивно-оздоровительного центра и торгово-офисного здания с подземной автостоянкой.

Второй успешно проданный с молотка недострой находится на улице Северный Луч и изъят по суду у гражданина Иванова С.Ю. Его кадастровый номер - 74:36:0704001:101, площадь - 392 квадратных метра, степень готовности - шесть процентов. Начальная цена составляла 432 тысячи рублей. В данном случае разрешенным видом использования является размещение торгового комплекса. Этот недострой приобрела компания ООО «РусПромТехСнаб» - за один миллион 19 тысяч 520 рублей.

Как напомнили в пресс-службе администрации Челябинска, денежные средства, полученные от продажи недостроев, переведут их бывшим собственникам (за вычетом расходов на подготовку и проведение аукциона).