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01.07.2022

Двое жителей Магнитогорска наказаны за ложные сообщения о терактах
Общество
01.07.2022 15:03

Дом, который построил Д.

Даже если бы все мои знакомые коты захотели бы полететь со мной в это июньское полнолуние к Фриде, я бы им отказала. Ну, не прямо, прямо я не умею, но завела бы долгие и скучные и уклончивые разговоры, и коты бы сами сказали, что останутся дома. Коты ведь пристрастные и ревнивые, на себе сосредоточенные.

А мне будет просто не до них.

Я полечу к Фриде в полночь, с западой части страны и к утру долечу до восточной, где на окраине большого города стоит весь в цветах и каштанах её дом, перестроенный однажды из церковной школы. Дом этот такой притворяшка: у него очень старые стены, внутри которых вырос дом - подросток, ему всего лет 16, не больше.

Я видела его начало, то есть только его форму без содержания: была крыша и внешние стены. Мне рисовали палочкой на шелковом слое столетней пыли линии будущих комнат и спален, лестниц и ванных, коридоров и кухонь. И всё время заботливо спрашивали: ты можешь себе это представить? Наверное, все думали, что мои умственные способности начисто исключали пространственное воображение.

Вот дом всем миром построили. И стали в нем жить.

И все время его устраивали и украшали, расставляли мебель в комнатах и книги на полках, вешали на стенах дивные, рукодельные композиции из цветов, перьев и керамических плиток, закрепляя их на поверхностях, которые еще вчера значились дверцами кухонныx шкафов. Шили легкие занавески на все окна - а их в доме сорок шесть (46!). Красивые коллекционные куклы искали свое место в гостиной, а Фридино собрание ведьм - так им и надо! - обживало подвал дома.

Если вы еще не встречали Фриду, то и не знаете, конечно, какая она.

Я-то знаю ее уже сто лет. Тогда, сто лет назад, у нее были длинные каштановые волосы и глаза цвета неспелого грецкого ореха, детское лицо, маленькие, подвижные руки, негромкий и какой-то заранее уступчивый голос.

Сейчас у Фриды глаза цвета неспелого грецкого ореха, детское лицо и маленькие, подвижные руки, негромкий и такой-же заранее уступчивый голос.

Я бы здесь остановилась, да никто мне не поверит, поэтому ладно: есть и морщинки, и седина, и артритные, усталые руки. Все как у всех.

Но я это всё видеть-не вижу уже через пару минут, потому что этим голосом, этими глазами Фрида меня завораживает и ловит, как чуткий птицелов, в тонкую сеть своего во мне участия. Даже, если вдруг я и увижу этого птицелова в ней, то всё, поздно - пусть даже и сеть, но улетать из ее совсем не хочется.

Поэтому посижу еще за накрытым столом в этом цветочно-орехово- каштановом дворе, с холодным белым вином в руке, буду слушать всех, иногда выпадать из общего и веселого разговора, чтобы про себя в который раз удивиться полному совпадению с каждым, кто сидит рядом или напротив.

А ведь только с Фридой и ее мужем, назовём его господин Д. мы из одного времени, одной музыки, одних фильмов, одной моды и одной, теперь исчезнувшей, страны.

А со всеми другими - нет.

Кстати, этот господин Д. как раз и сидит напротив. У него лицо японского божка, это я еще сто лет назад заметила. Он считает женщин слабыми и не очень умными, и все время пытается их хоть как-то изменить и выровнять, сделать послушными, удобными и покладистыми. Я думаю, с таким лицом он и должен этого хотеть.

Я мысленно примеряю на него замысловатые самурайские прически и черно-золотые, с разными гербами, кимоно. Даю ему в руки длинный, настоящий самурайский меч тати.

Но с мечом получилась осечка: то ли он оказался очень длинным, то ли у господина Д. слишком добродушное и хитроватое лицо. А надо бы - такое свирепое. Ну, ладно, думаю, кимоно и прическу для придания большей привлекательности и как бы достоверности образа я на время оставлю, а меч вот придется убрать.

Пусть будет самурай на отдыхе.

Хотя ему дел всегда хватает: сейчас на нем дом в три этажа и, я помню! - 46 окон. Это его собственноручно и самодельно выстроенная крепость для большой семьи. Это - раз.

В доме три абсолютно разные по характеру женщины.

Фрида со всеми ее, как он считает заморочками, которые ему кажутся нелепыми или даже дурацкими. Поэтому он все время над ней подтрунивает, подшучивает, посмеивается, не всегда оценивая ее сопротивление.

Мне кажется, что Фридино сопротивление, это такое сопротивление воды...

Дочка, про ее заморочки сказать мне как-то нечего. Но у нее такие же волосы и глаза, как у той, совсем молодой Фриды, мне этого пока достаточно.

Внучка, студентка, спортсменка и умница с тонкой внешностью брюлловской амазонки. Хотя она, наверное, еще не осознавая всей своей привлекательности, вздыхает, что у нее нет таких блестящих темных глаз, кудрей и нежного румянца, какие достались ее младшему брату.

Это - два

Потом сад-огород, заготовки там разные. От варенья до вина.  Да и вообще, я это знаю, без господина Д. не было бы ни дома большого, ни стола хлебосольного.

Да-да, это всё он, это всё к нему, он всё устроит, организует, поможет, исправит, наладит, и под конец накроет стол, за которым будет хорошо и уютно.

Это - три.

Но все это он делает, я думаю, только из-за Фриды.

Для Фриды.

Потому что у него есть Фрида.

За лицом добродушного японского божка у него есть и другое.

Сто лет назад оно было, как последнее лицо молодого Вертера: отчаянное и раненое, потому что Фрида вдруг передумала выходить за него замуж. А он тогда даже не представлял себе жизни без нее.

Я вижу, как много в доме Фриды.

В нем ее книги, ее веселые и забавные игрушки, которые она делает сама, ее корзинка с клубками цветной шерсти, выбранные ею картины, полное совпадение с ней мягкого света и цвета в интеръерах комнат - все забываю спросить, сколько же их в доме?

Ей здесь уютно, но она может легко и вдруг уехать и улететь, а потом часами ходить по разным городам в разных странах, где она без труда совпадает с новой для неё архитектурой или пейзажем.

Меня в который раз удивляет её какой-то детский, необидчивый и отходчивый характер, что делает ее трогательной, но одновременно и уязвимой, непрочной.

И думаю, как это возможно, что при ее вечном желании уклониться от конфликтов, она терпеливо разбирает тупики сложных житейских проблем у родственников, детей, внуков или их общих с господином Д. друзей.

А вот прямо сейчас мне нравится ее тихое присутствие за шумным, говорящим хором столом, где она со всеми и сразу же сама по себе.

Я перевожу взгляд с господина Д., сидящего напротив, на водопад бело-голубой глицинии, заполнившей почти весь двор: сквозь густую листву местами проступает солнце. Потом снова смотрю на господина Д.

Его лицо все время меняется от игры тени и света, и я вдруг, на короткое мгновение, снова вижу в нем того давнего, молодого Вертера, когда он смотрит на Фриду.

А потом снова -  слегка уже постаревшего японского самурая, когда он смотрит на меня.

Автор: Ирэна Ниденталь
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29.06.2022 13:28

Пропавший в Москве 17-летний юноша обнаружился в Челябинске

29.06.2022 12:44

В Южноуральске супружеская пара попалась на закладке наркотиков

29.06.2022 12:24

Текслер: «Аркаим» выходит во всероссийский прокат

29.06.2022 11:50

В Челябинской области выросло суточное число заболевших ковидом

29.06.2022 11:35

В Челябинске отремонтируют дороги к спортивным объектам

29.06.2022 11:28

Южноуральцев приглашают на Парижский полумарафон

29.06.2022 11:09

Госдума поддержала инициативу Законодательного Собрания Челябинской области

29.06.2022 10:53

На автобусном маршруте «Роза – Челябинск» работал лишенный прав водитель

29.06.2022 10:27

В Челябинске пройдет чемпионат России по дартсу

29.06.2022 10:21

Час с ректором ЮУрГУ: Александр Вагнер ответит на все вопросы абитуриентов

29.06.2022 10:14

«Молния-2022»: силовики спасают Аргаяшскую ТЭЦ от условных террористов

29.06.2022 10:04

Студентка ЮУрГУ разработала дизайн-макет летописи Одигитриевского женского монастыря

29.06.2022 09:38

Текслер обратился к главе минсельхоза РФ за господдержкой

29.06.2022 09:38

В Челябинске состоится концерт памяти погибших в Аргуне в 2000 году южноуральских правоохранителях

28.06.2022 23:04

Челябинский парк Гагарина ищет желающих улучшить его облик и наполнение

28.06.2022 21:02

В Челябинске отключат светофоры на улице Труда

28.06.2022 20:55

Родители челябинских выпускников пожаловались на самоуправство проверяющих ЕГЭ: в областном минобразования с этим не согласились

28.06.2022 18:56

Экс-заместителю директора «Городской среды» Челябинска ужесточили меру пресечения

28.06.2022 18:46

В 2022 году Челябинская агломерация получит новые автобусы в рамках проекта «БКД»

28.06.2022 18:00

Анонсы событий и мероприятий на 29 июня

28.06.2022 17:58

Челябинская область увеличила доходы от управления региональным имуществом

28.06.2022 17:37

Старшеклассники смогли испытать себя в качестве инженеров УГМК

28.06.2022 16:57

В календаре официальных праздников добавился ещё один - День семьи, любви и верности

28.06.2022 16:50

На Тургояке при поддержке ГРЦ Макеева состоялся юбилейный легкоатлетический марафон

28.06.2022 16:26

Челябинский театр оперы и балета подвел итоги 66-го сезона

28.06.2022 15:58

Из Челябинска в Златоуст и Миасс - на поезде повышенной комфортности

28.06.2022 15:41

Сельхозземли в Челябинской области кишат паразитами

28.06.2022 15:19

В среду в Челябинской области прохладно, местами небольшие дожди

28.06.2022 14:39

Алексей Текслер положительно оценил работы в сквере у «Юности» и на пешеходной зоне по Свободы

28.06.2022 14:16

Запрет на полеты в 11 аэропортов России продлён до шестого июля

28.06.2022 13:55

Фольклорный ансамбль из Рощино едет на всероссийский конкурс

28.06.2022 13:32

Южноуралец, выбросивший собаку из окна квартиры, получил «условку»

28.06.2022 12:40

В Магнитогорске уже принимают заявления на пособия на подготовку детей к школе, в области – пока нет

28.06.2022 12:23

Сотрудница администрации Курчатовского района – лауреат Премии Заксобрания

28.06.2022 12:15

Под угрозой сокращения оказались 936 южноуральцев, неполный день работают 3069 человек

28.06.2022 11:50

В Челябинской области "антиваксеров" отстраняли от работы, сенатор Павлова выясняет, правомерно ли это

28.06.2022 11:25

За сутки заболело ковидом 89 южноуральцев, выздоровело 45, умерло четверо

28.06.2022 11:16

Южноуральцы могут пожертвовать на строительство храма в Челябинске