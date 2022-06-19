Главные новости Челябинской области за прошедшую неделю (с 13.06.22 по 19.03.22)

Официальная делегация Челябинской области во главе с губернатором Алексеем Текслером побывала в Донецке, Ясиноватой и Волновахском районе ДНР. Во время визита были подписаны соглашения, согласно которым регион окажет помощь в восстановлении повреждённых школ, детсадов, больниц, дорог. Будет открыто стекольное производство. Кроме того, Южный Урал поможет ДНР восстановить разрушенные социальные объекты и дороги. Южноуральцы также привезли в республику автомобили скорой медицинской и неотложной помощи. В рамках соглашений в больницу города Ясиноватая уже доставили медоборудование и медикаменты.

В Челябинск вернулись южноуральские бойцы Росгвардии, принимавшие участие в специальной военной операции по защите республик Донбасса. В реальной военной обстановке они были с конца февраля – почти четыре месяца. Нуждающихся командование округа готово обеспечить путёвками в санатории.

В Челябинске жители ЖК «Ньютон» и «Тополиная аллея» вновь разбили палаточный лагерь в знак протеста против стройки катка УралГУФК в лесном массиве. Активисты организовали сбор подписей за создание на месте зелёного массива экопарка имени Владимира Путина. Палатки установили рядом с местом вырубки, однако после требования полиции их свернули. Правоохранители начали выдавать предупреждения о недопущении правонарушений. Защитников леса поддержала депутат Заксобрания региона Ольга Мухометьярова, которая лично приехала на Тополинку. Встретился с жителями и вице-мэр Владимир Шамне. Компромисса достичь не удалось, но стороны договорились о следующей встрече.

Гендиректору челябинской компании ЗАО «Медсервис-Регион» Елене Селищевой предъявлены обвинения в мошенничестве. Также предпринимательницу подозревают в подстрекательстве к злоупотреблению должностными полномочиями при закупке медицинского оборудования. Речь идёт о хищении бюджетных средств при поставке томографов по завышенной стоимости. Ущерб оценивается более чем в 85 миллионов рублей. Фигурантом дела является заместитель министра региона Александр Кузнецов. Суд смягчил чиновнику меру пресечения и отправил под домашний арест.

В Магнитогорске задержан заместитель начальника местной полиции Мурат Ахметов. Возбуждено уголовное дело по статье «Получение взятки». По данным следствия, подозреваемый получил взятку за совершение незаконных действий по не привлечению местного жителя к уголовной ответственности за совершение преступления.

В Челябинск прибыл первый трамвайный вагон из новой партии, которая будет выпущена на Усть-Катавском вагоностроительном заводе для областного центра в 2022 году. Как уточнили в миндортранса, приобретаемые в этом году трамваи будут на 100 % низкопольные. Кроме того, повышены требования к их технической начинке. До конца года в Челябинск поступит еще 29 новых низкопольных трамваев.

На площадях Челябинского трубопрокатного завода начнут выпускать современные троллейбусы. Серийное производство запустит холдинг «Синара – Транспортные Машины». Машины будут использоваться в том числе на территории Челябинска. Всего город получит 168 единиц нового подвижного состава.

В Челябинске на повторный ремонт фасадов хотят потратить полмиллиарда рублей. Сомнительную закупку обнаружил Общероссийский Народный фронт. Эксперты провели расследование и передали информацию в прокуратуру, антимонопольную службу и главное контрольное управление региона, а также обратились с заявлением о проверке в Следственный комитет.

Компания «Ростелеком» оборудовала системой облачного видеонаблюдения семь муниципальных пляжей столицы Южного Урала. Современные IP-камеры круглосуточно, в онлайн-режиме ведут запись событий на «Городском», «Новороссийском», «Смолинском», «Спортивном», «Чуриловском», «Шершневском» местах отдыха, а также пляже «Белый парус». Видеопоток транслируется в систему «Единой дежурно-диспетчерской службы – 112 города Челябинска».

В Челябинской области сдвигаются сроки строительства базовых станций сотовой связи. В этом году они должны были появиться в 47-ми деревнях и посёлках с численностью населения от 100 до 500 человек, где до сих пор нет интернета и качественной мобильной связи. Однако из-за приостановки поставок зарубежного телекоммуникационного оборудования сроки реализации программы будут скорректированы.

На участке рекультивированного мазутохранилища в Златоусте взошла зеленая трава. Мазутные капежи остались от бывшего машиностроительного завода имени Ленина и располагались на расстоянии всего десяти метров от многоквартирного дома. Теперь здесь зелёное поле. Также в Златоусте началась очистка южной части городского пруда на реке Ай.

Спортсменка из Челябинской области Валерия Шабалина стала триумфатором Кубка России по плаванию. На прошедших в Саранске соревнованиях среди спортсменов с интеллектуальными нарушениями южноуральская чемпионка завоевала шесть золотых медалей. Напомним, что Валерия Шабалина является трёхкратной чемпионкой Паралимпийских игр 2020 в Токио.

В Пластовском районе вблизи села Демарино состоялся масштабный Бажовский фестиваль. Принять участие в грандиозном празднике на природе ранее пригласил Министр культуры Челябинской области Алексей Бетехтин. На фестивале выступили народные творческие коллективы, а также ВИА «Ариэль» и фолк-группа «Партизан-FM». Гости постигали мастерство ремесленников и художников, знакомились с народным бытом, фольклорными праздниками и национальной кухней.