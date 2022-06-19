Главные новости Челябинской области за прошедшую неделю (с 13.06.22 по 19.03.22)

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Читайте uralpress.ru и уже сегодня узнавайте первыми все важные события Челябинска и области
454091 Россия Челябинская область Челябинск ул. Монакова, д.33, офис 2
На Интернациональной аллее Памяти и Славы на территории «Невского пятачка» в Ленинградской област
19.06.2022

На «Невском пятачке» установили стелу в память об южноуральских защитниках Ленинграда
Читайте uralpress.ru и уже сегодня узнавайте первыми все важные события Челябинска и области
454091 Россия Челябинская область Челябинск ул. Монакова, д.33, офис 2
Президент России Владимир Путин, губернатор Челябинской области Алексей
19.06.2022

Президент, губернатор и спикер Челябинской области поздравляют медработников
Читайте uralpress.ru и уже сегодня узнавайте первыми все важные события Челябинска и области
454091 Россия Челябинская область Челябинск ул. Монакова, д.33, офис 2
Накануне Дня медицинского работника, 18 июня, фельдшер из Челябинской области Ксения Дани
18.06.2022

Фельдшер из Челябинской области пообщалась с президентом
Читайте uralpress.ru и уже сегодня узнавайте первыми все важные события Челябинска и области
454091 Россия Челябинская область Челябинск ул. Монакова, д.33, офис 2
В Челябинской области продлено штормовое предупреждение – ливни, грозы, град, шквалистый ветер.
18.06.2022

В Челябинской области продлили штормовое предупреждение по 19 июня
Читайте uralpress.ru и уже сегодня узнавайте первыми все важные события Челябинска и области
454091 Россия Челябинская область Челябинск ул. Монакова, д.33, офис 2
За 4 месяца с момента начала СВО все большее количество думающего населения в мире приходит к осо
Спецоперация на Украине
Спецоперация на Украине
18.06.2022

Быть достойными жителей Донбасса, своих предков и своей истории
Новости
Читайте uralpress.ru и уже сегодня узнавайте первыми все важные события Челябинска и области
454091 Россия Челябинская область Челябинск ул. Монакова, д.33, офис 2

19.06.2022

На птицефабрике под Челябинском случился большой пожар
Читайте uralpress.ru и уже сегодня узнавайте первыми все важные события Челябинска и области
454091 Россия Челябинская область Челябинск ул. Монакова, д.33, офис 2

18.06.2022

От областной больницы до «Изумруда»: челябинцам напомнили о работе рекреационного маршрута
Читайте uralpress.ru и уже сегодня узнавайте первыми все важные события Челябинска и области
454091 Россия Челябинская область Челябинск ул. Монакова, д.33, офис 2

18.06.2022

На пяти пригородных маршрутах Челябинской агломерации заработает пересадочный билет
Читайте uralpress.ru и уже сегодня узнавайте первыми все важные события Челябинска и области
454091 Россия Челябинская область Челябинск ул. Монакова, д.33, офис 2

18.06.2022

Центральный район Челябинска расцвел и заблагоухал
Читайте uralpress.ru и уже сегодня узнавайте первыми все важные события Челябинска и области
454091 Россия Челябинская область Челябинск ул. Монакова, д.33, офис 2

18.06.2022

В Челябинске с целью ее последующего развития исследуют улицу Пушкина
Читайте uralpress.ru и уже сегодня узнавайте первыми все важные события Челябинска и области
454091 Россия Челябинская область Челябинск ул. Монакова, д.33, офис 2

18.06.2022

В Копейске снова горела «ГАЗель»
Общество
19.06.2022 15:07

Главные новости Челябинской области за прошедшую неделю (с 13.06.22 по 19.03.22)

Официальная делегация Челябинской области во главе с губернатором Алексеем Текслером побывала в Донецке, Ясиноватой и Волновахском районе ДНР. Во время визита были подписаны соглашения, согласно которым регион окажет помощь в восстановлении повреждённых школ, детсадов, больниц, дорог. Будет открыто стекольное производство. Кроме того, Южный Урал поможет ДНР восстановить разрушенные социальные объекты и дороги. Южноуральцы также привезли в республику  автомобили скорой медицинской и неотложной помощи. В рамках соглашений в больницу города Ясиноватая уже доставили медоборудование и медикаменты.

В Челябинск вернулись южноуральские бойцы Росгвардии, принимавшие участие в специальной военной операции по защите республик Донбасса. В реальной военной обстановке они были с конца февраля – почти четыре месяца. Нуждающихся командование округа готово обеспечить путёвками в санатории.

В Челябинске  жители ЖК «Ньютон» и «Тополиная аллея» вновь разбили палаточный лагерь в знак протеста против стройки катка УралГУФК в лесном массиве. Активисты организовали сбор подписей за создание на месте зелёного массива экопарка имени Владимира Путина. Палатки установили рядом с местом вырубки, однако после требования полиции их свернули. Правоохранители начали выдавать предупреждения о недопущении правонарушений. Защитников леса поддержала депутат Заксобрания региона Ольга Мухометьярова, которая лично приехала на Тополинку. Встретился с жителями и вице-мэр Владимир Шамне. Компромисса достичь не удалось, но стороны договорились о следующей встрече.

Гендиректору челябинской компании ЗАО «Медсервис-Регион» Елене Селищевой предъявлены обвинения в мошенничестве. Также предпринимательницу подозревают в подстрекательстве к злоупотреблению должностными полномочиями при закупке медицинского оборудования. Речь идёт о хищении бюджетных средств при поставке томографов по завышенной стоимости. Ущерб оценивается более чем в 85 миллионов рублей. Фигурантом дела является заместитель министра региона Александр Кузнецов. Суд смягчил чиновнику меру пресечения и отправил под домашний арест.

В Магнитогорске  задержан заместитель начальника местной полиции Мурат Ахметов. Возбуждено уголовное дело по статье «Получение взятки». По данным следствия, подозреваемый получил взятку за совершение незаконных действий по не привлечению местного жителя к уголовной ответственности за совершение преступления.

В Челябинск прибыл первый трамвайный вагон из новой партии, которая будет выпущена на Усть-Катавском вагоностроительном заводе для областного центра в 2022 году. Как уточнили в миндортранса, приобретаемые в этом году трамваи будут на 100 % низкопольные. Кроме того, повышены требования к их технической начинке. До конца года в Челябинск поступит еще 29 новых низкопольных трамваев. 

На площадях Челябинского трубопрокатного завода начнут выпускать современные троллейбусы. Серийное производство запустит холдинг «Синара – Транспортные Машины». Машины будут использоваться в том числе на территории Челябинска. Всего город получит 168 единиц нового подвижного состава.

В Челябинске на повторный ремонт фасадов хотят потратить полмиллиарда рублей. Сомнительную закупку обнаружил Общероссийский Народный фронт. Эксперты провели расследование и передали информацию в прокуратуру, антимонопольную службу и главное контрольное управление региона, а также обратились с заявлением о проверке в Следственный комитет.

Компания «Ростелеком» оборудовала системой облачного видеонаблюдения семь муниципальных пляжей столицы Южного Урала. Современные IP-камеры круглосуточно, в онлайн-режиме ведут запись событий на «Городском», «Новороссийском», «Смолинском», «Спортивном», «Чуриловском», «Шершневском» местах отдыха, а также пляже «Белый парус». Видеопоток транслируется в систему «Единой дежурно-диспетчерской службы – 112 города Челябинска».

В Челябинской области сдвигаются сроки строительства базовых станций сотовой связи. В этом году они должны были появиться в 47-ми деревнях и посёлках с численностью населения от 100 до 500 человек, где до сих пор нет интернета и качественной мобильной связи. Однако из-за приостановки поставок зарубежного телекоммуникационного оборудования сроки реализации программы будут скорректированы.

На участке рекультивированного мазутохранилища в Златоусте взошла зеленая трава. Мазутные капежи остались от бывшего машиностроительного завода имени Ленина и располагались на расстоянии всего десяти метров от многоквартирного дома. Теперь здесь зелёное поле. Также в Златоусте началась очистка южной части городского пруда на реке Ай.

Спортсменка из Челябинской области Валерия Шабалина стала триумфатором Кубка России по плаванию. На прошедших в Саранске соревнованиях среди спортсменов с интеллектуальными нарушениями южноуральская чемпионка завоевала шесть золотых медалей. Напомним, что Валерия Шабалина является трёхкратной чемпионкой Паралимпийских игр 2020 в Токио.

В Пластовском районе вблизи села Демарино состоялся масштабный Бажовский фестиваль. Принять участие в грандиозном празднике на природе ранее пригласил Министр культуры Челябинской области Алексей Бетехтин. На фестивале выступили народные творческие коллективы, а также ВИА «Ариэль» и фолк-группа «Партизан-FM». Гости постигали мастерство ремесленников и художников, знакомились с народным бытом, фольклорными праздниками и национальной кухней.

Новости сюжета: Итоги недели Челябинской области
Читайте uralpress.ru и уже сегодня узнавайте первыми все важные события Челябинска и области
454091 Россия Челябинская область Челябинск ул. Монакова, д.33, офис 2

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Главные новости Челябинской области за неделю (с 11.04.2022 по 15.04.2022)
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26.03.2022

Итоги недели Челябинской области (с 21.03.2022 по 25.03.2022)
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454091 Россия Челябинская область Челябинск ул. Монакова, д.33, офис 2

19.03.2022

Главные новости Челябинской области за неделю (с 14.03.2022 по 18.03.2022)
Читайте uralpress.ru и уже сегодня узнавайте первыми все важные события Челябинска и области
454091 Россия Челябинская область Челябинск ул. Монакова, д.33, офис 2

12.03.2022

Главные новости Челябинской области за неделю (с 07.03.2022 по 11.03.2022)
Главное за неделю
Читайте uralpress.ru и уже сегодня узнавайте первыми все важные события Челябинска и области
454091 Россия Челябинская область Челябинск ул. Монакова, д.33, офис 2
Челябинская полиция сегодня, 17 июня, начала выдавать защитникам леса
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Полиция выдала предостережения защитникам челябинского леса на Тополинке: опасения вызвал пикник с детьми

17.06.2022
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В Челябинской области в течение трех дней – с 17 по 19 июня – будет проходить XXVIII Всероссийски
Общество

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17.06.2022
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454091 Россия Челябинская область Челябинск ул. Монакова, д.33, офис 2
На площадях Челябинского трубопрокатного завода (ЧТПЗ, входит в Трубную Металлургическую Компанию
Экономика
Транспорт

На ЧТПЗ будут производить троллейбусы

16.06.2022
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454091 Россия Челябинская область Челябинск ул. Монакова, д.33, офис 2
Делегация Челябинской области во главе с губернатором Алексеем Текслером принимает участие в меро
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Алексей Текслер планирует выступить на трех панельных сессиях ПЭМФ и подписать ряд соглашений

15.06.2022
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454091 Россия Челябинская область Челябинск ул. Монакова, д.33, офис 2
В Челябинской области сдвигаются сроки строительства базовых станций сотовой связи. Они должны бы
Общество

Маленьким деревням Челябинской области, возможно, придётся подождать связь и интернет

15.06.2022
Читайте uralpress.ru и уже сегодня узнавайте первыми все важные события Челябинска и области
454091 Россия Челябинская область Челябинск ул. Монакова, д.33, офис 2
Губернатор Челябинской области Алексей Текслер подвел итоги рабочего визита деле
Общество

Текслер: Мы поможем ДНР в восстановлении инфраструктуры и в организации мирной жизни

15.06.2022
Читайте uralpress.ru и уже сегодня узнавайте первыми все важные события Челябинска и области
454091 Россия Челябинская область Челябинск ул. Монакова, д.33, офис 2
На Интернациональной аллее Памяти и Славы на территории «Невского пятачка» в Ленинградской област
19.06.2022

На «Невском пятачке» установили стелу в память об южноуральских защитниках Ленинграда
Читайте uralpress.ru и уже сегодня узнавайте первыми все важные события Челябинска и области
454091 Россия Челябинская область Челябинск ул. Монакова, д.33, офис 2
Президент России Владимир Путин, губернатор Челябинской области Алексей
19.06.2022

Президент, губернатор и спикер Челябинской области поздравляют медработников
Читайте uralpress.ru и уже сегодня узнавайте первыми все важные события Челябинска и области
454091 Россия Челябинская область Челябинск ул. Монакова, д.33, офис 2
Накануне Дня медицинского работника, 18 июня, фельдшер из Челябинской области Ксения Дани
18.06.2022

Фельдшер из Челябинской области пообщалась с президентом
Читайте uralpress.ru и уже сегодня узнавайте первыми все важные события Челябинска и области
454091 Россия Челябинская область Челябинск ул. Монакова, д.33, офис 2
В Челябинской области продлено штормовое предупреждение – ливни, грозы, град, шквалистый ветер.
18.06.2022

В Челябинской области продлили штормовое предупреждение по 19 июня
Читайте uralpress.ru и уже сегодня узнавайте первыми все важные события Челябинска и области
454091 Россия Челябинская область Челябинск ул. Монакова, д.33, офис 2
За 4 месяца с момента начала СВО все большее количество думающего населения в мире приходит к осо
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18.06.2022

Быть достойными жителей Донбасса, своих предков и своей истории
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19.06.2022 15:07

Главные новости Челябинской области за прошедшую неделю (с 13.06.22 по 19.03.22)

19.06.2022 13:18

На «Невском пятачке» установили стелу в память об южноуральских защитниках Ленинграда

19.06.2022 12:39

Президент, губернатор и спикер Челябинской области поздравляют медработников

19.06.2022 09:40

На птицефабрике под Челябинском случился большой пожар

18.06.2022 22:53

Фельдшер из Челябинской области пообщалась с президентом

18.06.2022 21:29

В Челябинской области продлили штормовое предупреждение по 19 июня

18.06.2022 18:05

Быть достойными жителей Донбасса, своих предков и своей истории

18.06.2022 17:54

России нужна собственная концепция справедливого мироустройства

18.06.2022 17:17

Чего не хватает Челябинску - "льда" или деревьев? Вице-мэр и челябинцы не сошлись во мнениях

18.06.2022 14:11

От областной больницы до «Изумруда»: челябинцам напомнили о работе рекреационного маршрута

18.06.2022 14:01

На пяти пригородных маршрутах Челябинской агломерации заработает пересадочный билет

18.06.2022 13:39

Центральный район Челябинска расцвел и заблагоухал

18.06.2022 13:19

В Челябинске с целью ее последующего развития исследуют улицу Пушкина

18.06.2022 13:10

Челябинцев приглашают на бесплатный предпремьерный показ сериала «Детективное агентство Мухича»

18.06.2022 13:04

В Копейске снова горела «ГАЗель»

18.06.2022 12:47

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На одном из остров озера Увильды нашли тело мужчины

17.06.2022 15:59

Полиция выдала предостережения защитникам челябинского леса на Тополинке: опасения вызвал пикник с детьми

17.06.2022 15:20

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Александр Лазарев: Главная сила здравоохранения – это люди, профессионалы

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Земельные участки в Миассе, где ликвидировали стихийные свалки, вновь обрастают отходами

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Зарубежные гости ПМЭФ: России не нужен Запад, чтобы процветать

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17.06.2022 13:09

В Челябинске на повторный ремонт фасадов хотят потратить полмиллиарда рублей

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Пропавший на Украине американский наёмник был обладателем медали «Пурпурное сердце»

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В Челябинской области дополнительно снизят ставку по ипотеке для ИТ-специалистов

17.06.2022 11:55

ВТБ: россияне направят до 200 миллиардов рублей депозитных средств на новую ипотеку

17.06.2022 11:30

Счастливый Малыш: челябинцы от души радуются за косолапого новосела

17.06.2022 11:29

ВТБ запускает ипотеку под 3% для многодетных семей

17.06.2022 11:26

За сутки заболело ковидом 93 южноуральца, выздоровело 33, умерло трое

17.06.2022 11:24

Тополиных пух снова создает проблемы огнеборцам

17.06.2022 11:19

Третий кадровый военный США пропал без вести на Украине

17.06.2022 11:16

В Челябинской области введен мораторий на проверки получателей бюджетных средств

17.06.2022 11:06

Силовики из Челябинска пострадали в массовой драке в кафе

17.06.2022 10:46

Городской пруд на реке Ай в Златоусте очищают от донных отложений

17.06.2022 10:31

Радость и вдохновение: в Челябинске пройдет концерт творческого союза «Дивьяроса»

17.06.2022 10:26

На территории Миасского округа появится экотехнопарк по обращению с отходами

17.06.2022 10:23

АФИША Бажовского фестиваля народного творчества на 17-19 июня

17.06.2022 10:18

ММК сообщил о реализации очередного экологического проекта

17.06.2022 00:55

Строители Христорождественского собора Челябинска получили благословение Сергия Радонежского

16.06.2022 19:16

Депутат Заксобрания поддержала челябинцев, отстаивающих лес на Тополинке

16.06.2022 18:44

Челябинская область и ГТЛК будут совместно развивать ТЛЦ «Южноуральский» и ОЭЗ «Южноуральская»

16.06.2022 17:43

Челябинские власти показали процесс преображения парка Дружбы

16.06.2022 17:37

В пятницу в Челябинской области – жара, дожди и грозы

16.06.2022 17:34

Важные дорожные артерии Челябинска ремонтируют с опережением графика

16.06.2022 17:28

Анонсы событий и мероприятий на 17 июня

16.06.2022 17:07

Финал 4 сезона проекта "Красота в тебе" прошел в Челябинске

16.06.2022 17:06

Челябинская область и Казахстан будут расширять сотрудничество, в том числе в сфере туризма

16.06.2022 16:48

Челябинские троллейбусы временно не будут ходить по улице Гагарина

16.06.2022 16:39

Текслер предложил ужесточить требования к территориальным сетевым организациям

16.06.2022 16:29

Девять челябинцев получили высший балл за ЕГЭ по математике профильного уровня

16.06.2022 16:17

Рецидивист пытался ограбить прихожанку храма

16.06.2022 16:14

Убийства, мародерство, пытки – фирменный стиль украинских нацбатальонов

16.06.2022 15:48

ЮУ КЖСИ одобрили кредит на строительство школы и детсада в «Белом хуторе»

16.06.2022 15:36

ПМЭФ по-прежнему востребован на Западе

16.06.2022 15:32

В Челябинской области в этом году запустят четыре объекта водоснабжения

16.06.2022 15:32

МегаФон вместе с минпросвещения защитит юных россиян от угроз в Интернете

16.06.2022 15:16

Юные хоккеисты проходят тренировочные сборы в «Солнечной долине»

16.06.2022 15:01

Челябинск очищают от уличных попрошаек

16.06.2022 14:57

Более 333,3 тысячи южноуральцев переболели ковидом с начала пандемии

16.06.2022 14:56

Председатель Центрального районного суда Челябинска Рамзия Лутфуллоева проиграла иск

16.06.2022 14:52

Офицер СБУ записал в «сепаратистки» собственную учительницу

16.06.2022 14:24

В Карабаше появился «дом культуры на колёсах»

16.06.2022 13:56

В Челябинскую область привезут Кубок Гагарина

16.06.2022 13:54

В Копейске загорелась Газель

16.06.2022 13:30

Текслер оценил троллейбусы, которые поставят в Челябинск и начнут производить на ЧТПЗ

16.06.2022 13:08

На ЧТПЗ будут производить троллейбусы

16.06.2022 12:24

В Чебаркуле полицейский кинолог спас собаку, которая оказалась в строительной траншее

16.06.2022 12:12

Челябинская «Трасса 74» может стать местом притяжения автогонщиков со всей страны

16.06.2022 12:11

Челябинский зоопарк предупреждает об активизации мошенников

16.06.2022 12:04

В 2022 году между Челябинском и Екатеринбургом начнет курсировать скоростной «Орлан»

16.06.2022 12:00

Челябэнерго обеспечил электроэнергией два детских сада в Сосновском районе

16.06.2022 11:54

Большинство челябинцев считают, что школа должна прививать детям любовь к знаниям

16.06.2022 11:42

Дирижер Уральского духового оркестра приглашает на юбилейный концерт

16.06.2022 11:40

Челябинскую активистку движения за сохранение леса на Тополинке оштрафовали на 20 тысяч рублей

16.06.2022 11:37

На таганайской поляне с молодым осинником засветились лоси

16.06.2022 11:27

В Магнитогорске прошёл уникальный для области шахматный турнир

16.06.2022 11:07

Безопасный отдых: «Ростелеком» присмотрит за отдыхающими на челябинских пляжах

16.06.2022 11:00

В Челябинске трамвайным маршрутам присвоили цветовые коды

16.06.2022 10:53

В Копейске сотрудники УФСБ пресекли информационные преступления

16.06.2022 10:24

В Челябинской области с начала 2022 года произошло шесть несчастных случаев на железной дороге

16.06.2022 10:21

«Исповедь» Николая Носкова принесла работнику ММК Гран-при всероссийского фестиваля

16.06.2022 10:21

В Карабаше преображаются территории, которые были загрязнены

16.06.2022 09:41

В Долгодеревенском чат-бот поможет быстрее вызвать врача на дом для ребенка